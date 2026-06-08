«Καμπανάκι» Κομισιόν προς Αλβανία: Το έργο Κούσνερ – Τραμπ απειλεί την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας

Σαφή προειδοποίηση προς την Αλβανία απηύθυνε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το αμφιλεγόμενο τουριστικό έργο που συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ και την οικογένεια Τραμπ στις νότιες ακτές της χώρας, τονίζοντας ότι ενέργειες που παραβιάζουν το ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτημένο θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ενταξιακή της πορεία.

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Την ίδια στιγμή, οι κινητοποιήσεις κατά του έργου κλιμακώνονται εντός και εκτός Αλβανίας, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον και στο μικροσκόπιο της αλβανικής εισαγγελίας κατά της διαφθοράς.

Προειδοποίηση από τις Βρυξέλλες για το Κεφάλαιο 27

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιεί ότι το επίμαχο αναπτυξιακό έργο ενδέχεται να φέρει την Αλβανία σε ευθεία σύγκρουση με τους περιβαλλοντικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέτοντας σε κίνδυνο την πρόοδο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων και ειδικότερα το Κεφάλαιο 27, που αφορά το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.

«Η Αλβανία θα πρέπει να μείνει μακριά από ενέργειες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την εκπλήρωση των κριτηρίων αξιολόγησης για το κλείσιμο του Κεφαλαίου και αναμένουμε από τις αλβανικές αρχές να δράσουν χωρίς καθυστέρηση», δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Κομισιόν υπογραμμίζει ότι στο πλαίσιο της ενταξιακής διαδικασίας η Αλβανία οφείλει να ευθυγραμμιστεί πλήρως με το ευρωπαϊκό δίκαιο για το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των Οδηγιών για τα Πτηνά και τους Οικοτόπους.

Παράλληλα, οι Βρυξέλλες καλούν την αλβανική κυβέρνηση να ανακαλέσει τις τροποποιήσεις που έγιναν στον νόμο για τις Προστατευόμενες Περιοχές και να καταργήσει τον νόμο περί Στρατηγικών Επενδύσεων.

Ανησυχίες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκάλυψε ότι έχει ήδη εκφράσει τις ανησυχίες της προς τον υπουργό Περιβάλλοντος της Αλβανίας, Σοφγιάν Γιαουπάι, σχετικά με πιθανές ελλείψεις και αδυναμίες του σχεδίου.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, ο Αλβανός υπουργός ενημέρωσε τις Βρυξέλλες ότι οι εργασίες για το έργο έχουν ανασταλεί και ότι θα πραγματοποιηθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών.

Ωστόσο, εκπρόσωπος του υπουργείου Περιβάλλοντος διευκρίνισε ότι δεν έχει ακόμη κατατεθεί οριστική πρόταση για το έργο και ότι δεν έχουν ξεκινήσει κατασκευαστικές εργασίες, καθώς δεν έχει εγκριθεί οικοδομική άδεια. Όπως ανέφερε, οποιαδήποτε ανάπτυξη θα υποβληθεί σε πλήρη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, με διαφάνεια και δημόσια διαβούλευση.

Η επένδυση των 4 δισ. ευρώ στη Βιόσα-Νάρτα

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται το σχέδιο κατασκευής πολυτελούς τουριστικού θερέτρου αξίας περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο συνδέεται με την Ιβάνκα Τραμπ και τον σύζυγό της, Τζάρεντ Κούσνερ.