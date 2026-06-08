Καρύδας: Ενεργειακή ασφάλεια σημαίνει εθνική ασφάλεια – Τα οφέλη του GREGY για Ελλάδα και Ευρώπη

Τη στρατηγική σημασία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Αιγύπτου GREGY για την ενεργειακή ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα και τον ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακού ενεργειακού κόμβου ανέδειξε ο Γιάννης Καρύδας σε ημερίδα για τις ενεργειακές προκλήσεις της Ελλάδας και της ΕΕ.

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Τη σημασία του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Αιγύπτου – Ελλάδας GREGY για την Ελλάδα και την Ευρώπη, καθώς και την προοπτική ανάδειξης της χώρας μας σε έναν σημαντικό ενεργειακό κόμβο στη Ν.Α. Μεσόγειο και στην ευρύτερη περιοχή, ανέδειξε στην Ημερίδα με θέμα τις Ενεργειακές Προκλήσεις για την Ελλάδα και την ΕΕ ο κ. Γιάννης Καρύδας, Διευθύνων Σύμβουλος της Μονάδας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Αποθήκευσης Ενέργειας του Ομίλου Κοπελούζου και Διευθύνων Σύμβουλος του φορέα ανάπτυξης και υλοποίησης του έργου GREGY.

Ο κ. Καρύδας συμμετείχε στη συζήτηση ημερίδας για την ενέργεια που διοργάνωσε το Σάββατο στο ΕΒΕΑ ο Ευρωβουλευτής Δημήτρης Τσιόδρας σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα EPP και την Νέα Δημοκρατία.

Ο κ. Καρύδας υπογράμμισε την σημασία του GREGY για την θωράκιση της ελληνικής οικονομίας, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα των συνεχών γεωπολιτικών αναταράξεων στην ευρύτερη περιοχή, ενισχύοντας την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας μας, την ενεργειακή διαφοροποίηση και προστατεύοντας την αγορά της ενέργειας, που αποτελεί τον βασικό πυλώνα της οικονομίας, και η οποία δεν θα επηρεάζεται ούτε από τις διεθνείς τιμές φυσικού αερίου και ρύπων CO2, ούτε από τη παγκόσμια ζήτηση φυσικού αερίου ούτε από γεωπολιτικές αναταράξεις.

Η προστασία της ενεργειακής αγοράς μίας χώρας αποτελεί ουσιαστικά δύναμη για τη χώρα και, όπως ανέφερε ο κ. Καρύδας, ενεργειακή ασφάλεια σημαίνει Εθνική Ασφάλεια.

Το έργο GREGY, το οποίο θα αποτελεί το πρώτο έργο διασύνδεσης Αφρικής – Ευρώπης, θα μεταφέρει 3,000 MW καθαρής ενέργεια από την Αίγυπτο στην Ελλάδα και την Ευρώπη και είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την δημιουργία κάθετων ενεργειακών λεωφόρων Νότου – Βορρά, αποτελώντας το θεμέλιο λίθο της πλέον σημαντικής για την χώρα μας διεθνούς διασύνδεσης, αναδεικνύοντας την Ελλάδα σε έναν σημαντικό ενεργειακό κόμβο στη περιοχή.

Με αυτό τον τρόπο, το GREGY δημιουργεί τον Κάθετο Διάδρομο Νότου – Βορρά, διασυνδέοντας την Βόρεια Αφρική, μέσω της Αιγύπτου, με την Ευρώπη, μέσω της Ελλάδας, αποτελώντας τη νότια πύλη εισόδου πράσινης ενέργειας από τη Μεσόγειο προς τη Βόρεια Ευρώπη.

Το GREGY, όπως ανέφερε ο κ Καρύδας, είναι όχι απλώς ένα Εθνικό έργο, αλλά ουσιαστικά ένα Ευρωπαϊκό έργο, με τον θετικό του αντίκτυπο να ξεπερνά τα Ελληνικά σύνορα, συμβάλλοντας στην απεξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα, ενισχύοντας την ενεργειακή της ασφάλεια και μεταφέροντας καθαρή ενέργεια, συνεχούς ροής σε ανταγωνιστικές τιμές. Σύμφωνα με μελέτη μεγάλου διεθνούς οίκου, το GREGY δημιουργεί καθαρό κοινωνικο-οικονομικό όφελος στην ενεργειακή αγορά της Ελλάδας ύψους άνω των 30 δισ. ευρώ στην 25ετία σωρευτικά, χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν τα πολλαπλασιαστικά οφέλη που θα προκύψουν για την Ελληνική βιομηχανία, όπως αύξηση εξαγωγών και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Το GREGY θα ενισχύσει την ελκυστικότητα της Ελλάδας και θα την καταστήσει σημαντικό επενδυτικό προορισμό για την δημιουργία μεγάλης κλίμακας ενεργοβόρων επενδύσεων όπως Data Centers με Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η ηλεκτρική διασύνδεση GREGY θα οδηγήσει σε ενοποίηση των ενεργειακών αγορών δημιουργώντας μεγαλύτερη ρευστότητα στην αγορά, προς όφελος όλων των καταναλωτών.

Την σημασία και αναγκαιότητα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων με τρίτες χώρες, όπως η Αίγυπτος έχει αναγνωρίσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει εντάξει το GREGY στην λίστα έργων PCI/PMI της Ευρωπαϊκής ένωσης, στο πλαίσιο Global Gateway, το οποίο περιλαμβάνει έργα κρίσιμων υποδομών για την Ευρώπη, καθώς και στο Σχέδιο Δράσης PACT for the Mediterranean, που πρόσφατα ανακοίνωσε η Επίτροπος Μεσογείου Dubravka Suica.

Η ωρίμανση του έργου GREGY, το οποίο αναπτύσσει η εταιρεία ELICA INTERCONNECTOR S.M. S.A. του Ομίλου Κοπελούζου, προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς, όπως εξήγησε ο κ. Καρύδας, με την ολοκλήρωση της μελέτης της βέλτιστης όδευσης και της Τεχνικής Ανάλυσης/CBA και με την προκήρυξη στο αμέσως προσεχές διάστημα των διεθνών διαγωνισμών για την Μελέτη Βυθού, την Περιβαλλοντική Μελέτη και την Γεωτεχνική μελέτη για τα χερσαία τμήματα του έργου με συγχρηματοδότηση από το Connecting Europe Facility (CEF) της ΕΕ.

Το έργο GREGY, αποτελεί ένα έργο πνοής για τη χώρα μας, με πολύπλευρα ενεργειακά, περιβαλλοντικά, οικονομικά και γεω-στρατηγικά οφέλη για την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη.