Κομισιόν: Έτοιμο μέσα στην εβδομάδα το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας – «Παγώνει» το πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο

Η porte parole της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάουλα Πίνιο δήλωσε πως οι Βρυξέλλες τελειοποιούν την υιοθέτηση του 21ου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το οποίο αναμένεται να εγκριθεί εντός της τρέχουσας εβδομάδας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ολοκληρώσει αυτήν την εβδομάδα τις εργασίες της σχετικά με το 21ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας και θα το υποβάλει στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έγκριση.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι το νέο πακέτο κυρώσεων θα παρουσιαστεί το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου.

Η Κάγια Κάλας, Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας ανακοίνωσε νωρίτερα από την Κύπρο ότι το 21ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας θα μπορούσε να περιλαμβάνει μέτρα που θα στοχεύουν το στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα της Ρωσίας και τον σκιώδη στόλο της.

Οι Βρυξέλλες εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο να διατηρήσουν αμετάβλητο το ανώτατο όριο τιμών στο ρωσικό αργό πετρέλαιο στο πλαίσιο του επερχόμενου 21ου πακέτου κυρώσεων, σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν τη Μόσχα από το να επωφεληθεί από τις υψηλότερες παγκόσμιες τιμές ενέργειας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει πρόταση για τη διατήρηση του ανώτατου ορίου στα 44,10 δολάρια ανά βαρέλι κατά την επόμενη αξιολόγηση τον Ιούλιο.

Απαραίτητες διευκρινίσεις

Παράλληλα, η Κομισιόν προχώρησε σε διευκρινίσεις σχετικά με το 20ο πακέτο κυρώσεων, διαψεύδοντας τις φήμες περί διαγραφής κινεζικής εταιρείας ημιαγωγών από τη λίστα κυρώσεων. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκαθάρισε πως η εταιρεία Yangzhou Yangzi Electronics παραμένει στη λίστα των κυρώσεων, καθώς έχει αποδειχτεί ότι παρείχε εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε σε ρωσικά drones και κατευθυνόμενες βόμβες στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία.

Ωστόσο, η Κομισιόν πρότεινε μια προσωρινή παρέκκλιση εννέα μηνών. Η απόφαση αυτή ελήφθη προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρές διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών, οι οποίες βασίζονται σε ημιαγωγούς της συγκεκριμένης εταιρείας. Η Κομισιόν τόνισε ότι δεν πρόκειται για διαγραφή, αλλά για ένα μεταβατικό διάστημα ώστε οι ευρωπαϊκές εταιρείες να βρουν εναλλακτικούς προμηθευτές, διατηρώντας παράλληλα τον στόχο της αλλαγής συμπεριφοράς της κινεζικής εταιρείας.