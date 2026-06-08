Νέος-πόλεμος-κυβέρνησης-ΠΑΣΟΚ-για-τις-υποκλοπές:-Η-απάντηση-Μαρινάκη-και-τα-«πυρά»-Τσουκαλά

Σε βίντεο, που ανήρτησε στα social media, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, απάντησε στις σημερινές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων στον απόηχο του δημοσιεύματος της εφημερίδας «Το Βήμα»:

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

«Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Το Βήμα», υπάρχει υπογεγραμμένο συμφωνητικό μεταξύ της εταιρείας του κ. Ντίλιαν και της ΕΥΠ που αφορά συνεργασία η οποία περιλαμβάνει και την πώληση του παράνομο λογισμικού Predator.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, σήμερα, απέφυγε να διαψεύσει επίσημα και κατηγορηματικά την ύπαρξη του συγκεκριμένου συμφωνητικού. Αφού δεν το έκανε αυτό, η κυβερνητική πλειοψηφία έχει έναν μόνο δρόμο: να κάνει δεκτό το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας οι κύριοι Ντίλιαν και Δημητριάδης.

Ο δημόσιος εκβιασμός μιας κυβέρνησης δεν μπορεί να μείνει αναπάντητος σε μια ευρωπαϊκή δημοκρατία. Σε κάθε περίπτωση, η ελληνική δικαιοσύνη οφείλει να προβεί άμεσα στην ανάσυρση απ’ το αρχείο της υπόθεσης των υποκλοπών, να καλέσει τα εμπλεκόμενα μέρη για να διαπιστώσει τη βασιμότητα των στοιχείων και των καταγγελιών».

Μαρινάκης: «Κάποιοι προσπαθούν να επαναφέρουν το θέμα»

Νωρίτερα σήμερα ο Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, επισήμανε πως δεν υπάρχει κάποια καινούργια εξέλιξη στην υπόθεση αυτή, την οποία χειρίζεται η Δικαιοσύνη για όλα όσα έχουν συμβεί μέχρι σήμερα.

«Κάποιοι προσπαθούν να επαναφέρουν το συγκεκριμένο θέμα. Το τι κάνει η ΕΥΠ και ποια είναι αποτελεσματικότητα της ΕΥΠ προκύπτει από μία από τις πολλές της επιτυχίες, με κορυφαία αυτή των τελευταίων ημερών, τη σύλληψη του τρομοκράτη και όλα τα υπόλοιπα πολλά σημαντικά τα οποία έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και άπτονται πολλές φορές και της διαχείρισης κρίσιμων εθνικών θεμάτων, αλλά και εθνικής ασφαλείας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Για να προσθέσει λέγοντας:

«Δεν σχολιάζουμε κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε. Δεν προκύπτει από πουθενά. Δεν υπάρχει κάποια καινούργια δήλωση. Είναι ένα ρεπορτάζ, μία φήμη. Δεν είναι δουλειά του κυβερνητικού εκπροσώπου της κυβέρνησης να απαντάει σε φήμες και σε ρεπορτάζ που ανακυκλώνουν ξανά και ξανά τις ίδιες υποτιθέμενες πληροφορίες. Έχουμε δώσει σαφείς απαντήσεις. Αναφέρομαι καθ’ ολοκληρίαν σε αυτές και δεν έχει αλλάξει τίποτα από τη θέση μας».

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.