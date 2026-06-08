ΝΑΤ:-Τα-δεδομένα-ως-πυξίδα-για-την-εξέλιξη-της-ναυτικής-απασχόλησης

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Μία πρόγευση του προφίλ της 4ης Ετήσιας Έκθεσής του για τη Ναυτική Απασχόληση και των τάσεών της, έδωσε το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) στη ναυτιλιακή κοινότητα, στο πλαίσιο της κορυφαίας ναυτιλιακής Έκθεσης ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2026, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα. Ενόψει της επικείμενης επίσημης παρουσίασης της 4ης Έκθεσής του, σε μία εκδήλωση με τίτλο…

Μία πρόγευση του προφίλ της 4ης Ετήσιας Έκθεσής του για τη Ναυτική Απασχόληση και των τάσεών της, έδωσε το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) στη ναυτιλιακή κοινότητα, στο πλαίσιο της κορυφαίας ναυτιλιακής Έκθεσης ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2026, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα.

Ενόψει της επικείμενης επίσημης παρουσίασης της 4ης Έκθεσής του, σε μία εκδήλωση με τίτλο «Ναυ-στατιστικά: Τα δεδομένα ως πυξίδα για την εξέλιξη της ναυτικής απασχόλησης», που φιλοξενήθηκε στο περίπτερο του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΝΕΕ) στα Ποσειδώνια, το ΝΑΤ ανέδειξε πώς η 4η Ετήσια Έκθεση χαρτογραφεί την πραγματικότητα της ναυτικής απασχόλησης στην Ελλάδα.

Όπως τόνισε η Διοικήτρια του ΝΑΤ, κα Γεωργία Μανιάτη, «η φετινή, 4η Έκθεση του ΝΑΤ για τη Ναυτική Απασχόληση, επιβεβαιώνει τη διαρκή δέσμευση του φορέα μας να συμβάλλει ουσιαστικά στον δημόσιο διάλογο για το παρόν και το μέλλον της, αναδεικνύοντας το προφίλ των ανθρώπινων πόρων της ναυτιλίας για το 2025».

Ο Πρόεδρος του ΝΕΕ, κ. Γιώργος Αλεξανδράτος, συνεχάρη την Διοικήτρια και τα στελέχη του ΝΑΤ «για τη συστηματική προσπάθειά τους να εισφέρουν σημαντικά στοιχεία που βοηθούν τον στόχο της ενίσχυσης της ναυτικής απασχόλησης», ενώ τόνισε ότι «το ανθρώπινο κεφάλαιο της ναυτιλίας είναι η περιουσία της και πρέπει να φροντίζουμε να το στηρίζουμε και να το ενισχύουμε, παρέχοντας τους ασφάλεια στο παρόν και στο μέλλον».

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Υφυπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Στέφανος Γκίκας και εκ μέρους της αξιωματικής αντιπολίτευσης η βουλευτής και πρώην Υπουργός, κα Άννα Διαμαντοπούλου, τονίζοντας την υπεραξία που δημιουργούν τα στατιστικά στοιχεία των Ετήσιων Εκθέσεων του ΝΑΤ.

Παρουσιάζοντας το προφίλ της Έκθεσης και τις βασικές τάσεις που καταγράφει, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της έκδοσης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης, Δρ. Γαβριήλ Αμίτσης, σημείωσε ότι «η ανάπτυξη ενός μηχανισμού συστηματικής παρακολούθησης και ανάλυσης της Ναυτικής Αγοράς Εργασίας αναδεικνύεται σε βασικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ελληνική Ναυτιλία ως προς την ανανέωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της».

Αναφερόμενος στην μεθοδολογία της Έκθεσης, ο Δρ. Αμίτσης εξήγησε ότι «το ΝΑΤ εφαρμόζει ένα πρωτότυπο δυναμικό μοντέλο ανάλυσης πληροφοριών που προκύπτουν κυρίως από την βάση δεδομένων της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Ναυτικών – ΑΠΔΝ και δευτερευόντως από την βάση δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΝΑΤ (Μητρώο Πλοίων, Μητρώο Εξαγορών και Μητρώο Συνταξιούχων)».

Σε ό,τι αφορά τις τάσεις που καταγράφει η Έκθεση για το 2025, αυτές δείχνουν ότι:

Συνεχίζεται η αυξητική τάση της ναυτικής απασχόλησης Συνεχίζεται η αυξητική τάση της γυναικείας ναυτικής απασχόλησης Σταθεροποιείται ο πληθυσμός των εγγεγραμμένων ενεργών δοκίμων / εκπαιδευόμενων ναυτικών (ΑΕΝ) Η εποχικότητα παραμένει βασικό διαχρονικό χαρακτηριστικό της εγγεγραμμένης ναυτικής απασχόλησης

Η επίσημη παρουσίαση της 4ης Ετήσιας Έκθεσης του ΝΑΤ για τη Ναυτική Απασχόληση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Ιουνίου στο Ίδρυμα Ευγενίδου.