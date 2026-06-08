Νότια Κορέα: Μαζικές εκροές ξένων κεφαλαίων – H εγχώρια ζήτηση κρατά «ζωντανό» το ράλι

Οι ξένοι επενδυτές έχουν πουλήσει φέτος νοτιοκορεατικές μετοχές αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, παρότι μέχρι στιγμής ο δείκτης Kospi έχει αναδειχθεί σε έναν από τους κορυφαίους χρηματιστηριακούς δείκτες παγκοσμίως, καταγράφοντας κέρδη-ρεκόρ από την αρχή του έτους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το CNBC, τη Δευτέρα (8/6), οι ξένοι επενδυτές είχαν προχωρήσει σε καθαρές πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στον Kospi ύψους 1,24 τρισεκατομμυρίων γουόν, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 801 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία του Korea Exchange.

«Οι ξένοι επενδυτές συνέχισαν να πωλούν στην αγορά του Kospi, κυρίως λόγω εκροών από τις μετοχές τεχνολογίας και αυτοκινητοβιομηχανίας του Kospi», έγραψαν οι αναλυτές της Goldman Sachs σε σημείωμα της 5ης Ιουνίου.

Σε αυτό το φόντο, ο Kospi υποχώρησε περισσότερο από 8% κατά το άνοιγμα της συνεδρίασης. Ωστόσο, πολλοί επενδυτές και στρατηγικοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι οι πωλήσεις των ξένων επενδυτών δεν οφείλονται στην επιδείνωση των θεμελιωδών μεγεθών της οικονομίας ή των εταιρειών, αλλά στην ίδια την επιτυχία της αγοράς.

«Αυτό που βλέπουμε είναι ουσιαστικά αναγκαστικές πωλήσεις από τους επενδυτές και τους πελάτες μας», δήλωσε ο Τσέταν Σεθ, στρατηγικός αναλυτής μετοχών Ασίας-Ειρηνικού της Nomura.

Καθώς οι νοτιοκορεατικές μετοχές έχουν σημειώσει ισχυρή άνοδο, η στάθμισή τους σε παγκόσμιους και αναδυόμενων αγορών χρηματιστηριακούς δείκτες έχει αυξηθεί σημαντικά. Αυτό έχει αναγκάσει πολλούς ενεργούς διαχειριστές κεφαλαίων να μειώσουν τις θέσεις τους προκειμένου να παραμείνουν εντός των ορίων των χαρτοφυλακίων τους και των κανόνων διαχείρισης κινδύνου, σύμφωνα με όσα ανέφεραν επενδυτές στο CNBC.

Η πίεση από τις πωλήσεις είναι εμφανής εδώ και μήνες. Η Goldman Sachs εκτίμησε ότι οι καθαρές εκροές ξένων κεφαλαίων από τον Kospi είχαν φτάσει περίπου τα 62 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι τα τέλη Μαΐου.

Δομικές πιέσεις

Πιο αναλυτικά, επισημαίνεται ότι το συγκεκριμένο φαινόμενο θυμίζει όσα συνέβησαν τα τελευταία χρόνια στην Ινδία, σύμφωνα με τη Nomura, όπου η εκρηκτική αύξηση της συμμετοχής των εγχώριων ιδιωτών επενδυτών περιόρισε σταδιακά το ρόλο των ξένων επενδυτών.

«Πιστεύω ότι η ίδια δυναμική μπορεί να εμφανιστεί και στην Κορέα», πρόσθεσε ο Σεθ, σημειώνοντας ότι οι ξένοι επενδυτές ενδέχεται να περιμένουν καλύτερα σημεία εισόδου μετά από μια διόρθωση της αγοράς.

Ο Νικ Γουίλκοξ, διευθύνων σύμβουλος διαχείρισης διακριτικής ευχέρειας μετοχικών επενδύσεων στη Man Group, συμμερίστηκε την άποψη αυτή, τονίζοντας ότι η ταχεία άνοδος της Κορέας στους δείκτες αναδυόμενων αγορών έχει δημιουργήσει δομικές πιέσεις για τους διεθνείς επενδυτές. Πρόσθεσε επίσης ότι ορισμένοι επενδυτές πλησιάζουν τα κανονιστικά όρια που καθορίζουν το μέγιστο ποσοστό συμμετοχής που μπορούν να κατέχουν σε μεμονωμένες εταιρείες, καθώς οι μεγαλύτερες νοτιοκορεατικές μετοχές έχουν εκτοξευθεί.

«Μεγάλο μέρος των πωλήσεων είναι αναγκαστικές, επειδή οι επενδυτές φτάνουν στα όρια που τους επιτρέπεται να διατηρούν ενεργά στις θέσεις τους».

Ωστόσο, οι πωλήσεις των ξένων επενδυτών έχουν υπερκαλυφθεί από ένα κύμα αγορών από εγχώριους επενδυτές.

«Οι εκροές από τους ξένους επενδυτές έχουν υπεραντισταθμιστεί από τους εγχώριους επενδυτές», δήλωσε στο ίδιο πλαίσιο ο Γουίλκοξ, αναφερόμενος σε εκτιμώμενες εισροές λιανικών επενδυτών ύψους 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων φέτος, καθώς και σε σημαντική αύξηση του αριθμού νέων επενδυτικών λογαριασμών.

Οι πωλήσεις αντανακλούν επίσης τις αυξανόμενες ανησυχίες για τη συγκέντρωση κινδύνου, καθώς το ράλι της κορεατικής αγοράς εξαρτάται όλο και περισσότερο από δύο εταιρείες: τη Samsung Electronics και τη SK Hynix.

Παρ’ όλα αυτά, παρά τις μαζικές πωλήσεις, οι έμπειροι επενδυτές εξακολουθούν να θεωρούν ότι τα θεμελιώδη μεγέθη των νοτιοκορεατικών μετοχών παραμένουν ισχυρά.

«Δεν έχω την αίσθηση ότι οι ξένοι επενδυτές έχουν αρνητική άποψη για την Κορέα. Νομίζω ότι πρόκειται κυρίως για μηχανική διαδικασία αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Seth της Nomura.

Αντίστοιχα, η Goldman Sachs παραμένει αισιόδοξη για τις νοτιοκορεατικές μετοχές, αυξάνοντας τον στόχο της για τον Kospi στους 12.000 βαθμούς σε ορίζοντα 12 μηνών και προβλέποντας περαιτέρω άνοδο της τάξης του 37%, σύμφωνα με σημείωμα που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.