Ο Μπάφετ, η φούσκα και η αντοχή να βλέπεις τους άλλους να κερδίζουν

Στη φρενίτιδα των dotcom ο Γουόρεν Μπάφετ έχασε σχεδόν τα μισά της χρηματιστηριακής του αξίας και βαφτίστηκε «ξοφλημένος». Δεν επρόκειτο για λάθος· ήταν το τίμημα της πειθαρχίας. Και η ιστορία ηχεί ανατριχιαστικά οικεία τη στιγμή που ο ίδιος αποσύρεται και οι αγορές ξαναμυρίζουν φούσκα.

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Στα τέλη του 1999, ένας από τους κορυφαίους επενδυτές όλων των εποχών θεωρούνταν ξεπερασμένος. Ο Γουόρεν Μπάφετ —ο θρυλικός «προφήτης της Όμαχα»— είχε μεταμορφωθεί, στα μάτια της αγοράς, από είδωλο της Wall Street σε κατάλοιπο μιας εποχής που υποτίθεται είχε παρέλθει. Το «αμάρτημά» του ήταν απλό: αρνήθηκε να αγοράσει αυτό που αγόραζαν όλοι οι άλλοι.

Η εποχή που ο «προφήτης της Όμαχα» θεωρήθηκε ξοφλημένος

Το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1990, η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά ζούσε μια συλλογική μέθη. Το Διαδίκτυο υποσχόταν να ξαναγράψει τους κανόνες της οικονομίας, και κάθε εταιρεία με την κατάληξη «.com» στην επωνυμία της έβλεπε τη μετοχή της να εκτοξεύεται — ανεξάρτητα από το αν είχε έσοδα, κέρδη ή έστω ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq κέρδισε περίπου 85% το 1998 και άλλο ένα εκρηκτικό 102% το 1999. Νεαροί επενδυτές γίνονταν εκατομμυριούχοι μέσα σε εβδομάδες· η λογική των αποτιμήσεων είχε ουσιαστικά καταργηθεί.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Μπάφετ έκανε το αδιανόητο: δεν συμμετείχε. Πιστός στη φιλοσοφία της επένδυσης αξίας (value investing) που είχε διδαχθεί από τον μέντορά του, Μπέντζαμιν Γκράχαμ, αρνήθηκε να πληρώσει εξωπραγματικές τιμές για επιχειρήσεις χωρίς κέρδη και χωρίς ορατό μέλλον. Δεν επένδυε, έλεγε, σε ό,τι δεν καταλάβαινε — και τα μέσα ενημέρωσης το μετέφρασαν ως ομολογία ότι ο 69χρονος τότε επενδυτής δεν καταλάβαινε πια τον κόσμο που ερχόταν.

Τι πραγματικά έδειχναν οι αριθμοί

Η υστέρηση ήταν πραγματική και επώδυνη. Στο διάστημα των περίπου είκοσι μηνών που η ίδια η Wall Street χαρακτήρισε αργότερα «μαρτυρικό» για τον Μπάφετ (από τα μέσα του 1998 έως τις αρχές του 2000), ο Nasdaq εκτινάχθηκε κατά περίπου 145%, ενώ η μετοχή της Berkshire Hathaway —της εταιρείας συμμετοχών του— υποχώρησε σχεδόν 44%. Επρόκειτο για χάσμα απόδοσης της τάξης των 189 ποσοστιαίων μονάδων εις βάρος του ανθρώπου που μέχρι χθες αποκαλούσαν «σοφό». Κι αν μετρήσει κανείς τον δείκτη από τα χαμηλά του φθινοπώρου του 1998 ως την κορύφωση, ο Nasdaq είχε υπερτριπλασιαστεί.

Το 1999 ειδικά, η μετοχή της Berkshire έχασε περίπου 23% της αξίας της, τη στιγμή που ο δείκτης S&P 500 κέρδιζε 18%. Ήταν η πρώτη ετήσια πτώση της εταιρείας από το 1990 και μία από τις χειρότερες επιδόσεις της, σε σχέση με την αγορά, από τότε που ο Μπάφετ ανέλαβε τα ηνία το 1965.

+145% Ανοδος Nasdaq, ~20 μηνες εως το 2000 −44% Πτωση Berkshire την ιδια περιοδο −78% Καταρρευση Nasdaq, 2000–2002 19,9% Μεση ετησια αποδοση Berkshire, 1965–2024

«What’s Wrong, Warren?» — η ψυχολογία του πλήθους

Η κορύφωση της αμφισβήτησης ήρθε στις 27 Δεκεμβρίου 1999, όταν το έγκριτο περιοδικό Barron’s φιλοξένησε στο εξώφυλλό του το ερώτημα «What’s Wrong, Warren?» — «Τι πάει στραβά, Γουόρεν;». Το άρθρο υπαινισσόταν ευθέως ότι ο Μπάφετ ίσως είχε χάσει το «μαγικό άγγιγμά» του. Τα νούμερα έμοιαζαν να δικαιώνουν τους επικριτές: εκείνη τη στιγμή η χρηματιστηριακή αξία ολόκληρης της Berkshire (περίπου 83 δισ. δολάρια) ήταν μικρότερη από εκείνη της μηχανής αναζήτησης Yahoo (περίπου 120 δισ.). Σήμερα η σύγκριση μοιάζει σχεδόν κωμική: η Berkshire αξίζει πάνω από ένα τρισεκατομμύριο δολάρια, ενώ η Yahoo κατέληξε να πουληθεί έναντι μόλις λίγων δισεκατομμυρίων.

Η προειδοποίηση στο Σαν Βάλεϊ Τον Ιούλιο του 1999, μιλώντας σε ένα συνέδριο γεμάτο επιχειρηματίες της τεχνολογίας και επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων στο Σαν Βάλεϊ του Αϊντάχο, ο Μπάφετ θύμισε ότι η ιστορία είναι γεμάτη «επαναστατικές» τεχνολογίες που εξαφάνισαν τα κεφάλαια των μετόχων. Από τις περίπου 2.000 αυτοκινητοβιομηχανίες που γεννήθηκαν στις ΗΠΑ τον 20ό αιώνα, επέζησαν μόλις τρεις. Οι αεροπορικές μετοχές την περίοδο 1919–1939, ενώ η αεροπλοΐα ήταν προφανώς το μέλλον, απέδωσαν συνολικά σχεδόν μηδέν. Στο ακροατήριο καθόταν και ο Μπιλ Γκέιτς· η μετοχή της Microsoft θα χρειαζόταν δεκαέξι ολόκληρα χρόνια για να επιστρέψει στα επίπεδα του 2000.

Όταν έσκασε η φούσκα

Η φρενίτιδα κορυφώθηκε στις 10 Μαρτίου 2000, όταν ο Nasdaq έκλεισε στις 5.048,62 μονάδες — ιστορικό υψηλό. Από εκείνο το σημείο, η πτώση υπήρξε εξίσου ραγδαία με την άνοδο. Έως τον Οκτώβριο του 2002 ο δείκτης είχε καταρρεύσει κατά περίπου 78%, αγγίζοντας τις 1.114 μονάδες και εξανεμίζοντας πάνω από 5 τρισεκατομμύρια δολάρια χρηματιστηριακής αξίας. Σύμβολα της εποχής, όπως η Pets.com, χρεοκόπησαν· ακόμη και επιζώντες κολοσσοί δοκιμάστηκαν σκληρά — η μετοχή της Amazon έφτασε να χάνει έως και 94% της αξίας της.

Την ίδια στιγμή, ο «ξεπερασμένος» Μπάφετ δικαιωνόταν παταγωδώς. Καθώς οι τεχνολογικές μετοχές κατέρρεαν, η Berkshire όχι μόνο άντεξε αλλά και συνέχισε να δημιουργεί αξία, αξιοποιώντας τα τεράστια ρευστά της για να αγοράζει ποιοτικές επιχειρήσεις σε λογικές, πλέον, τιμές.

Όταν η παλίρροια υποχωρεί, βλέπεις ποιος κολυμπούσε γυμνός. – ΓΟΥΟΡΕΝ ΜΠΑΦΕΤ

Το πραγματικό δίδαγμα

Εδώ βρίσκεται το διαχρονικό μάθημα, και είναι ψυχολογικό πριν γίνει χρηματοοικονομικό. Η μεγαλύτερη πίεση για έναν επενδυτή δεν είναι η ζημιά καθαυτή· είναι η προσωρινή υστέρηση τη στιγμή που όλοι οι άλλοι φαίνεται να πλουτίζουν. Η συμπεριφορική οικονομική το ονομάζει «φόβο απώλειας ευκαιρίας» (FOMO): ο ανθρώπινος εγκέφαλος αντέχει ευκολότερα μια κοινή, μοιρασμένη ζημιά παρά τη θέα του διπλανού που κερδίζει ενώ ο ίδιος μένει στάσιμος. Ο Μπάφετ άντεξε ακριβώς αυτό — επί είκοσι μήνες δημόσιου εξευτελισμού — επειδή ήξερε ότι η τιμή μιας μετοχής και η πραγματική αξία μιας επιχείρησης είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα.

2026: ο Μπάφετ φεύγει, αλλά το ερώτημα επιστρέφει

Η ιστορία αποκτά ξεχωριστή σημασία σήμερα. Στις 31 Δεκεμβρίου 2025, ο Μπάφετ αποχώρησε επίσημα από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Berkshire έπειτα από έξι δεκαετίες, παραδίδοντας τα ηνία στον Γκρεγκ Έιμπελ από την 1η Ιανουαρίου 2026. Κληροδοτεί μια αυτοκρατορία αξίας περίπου 1,1 τρισ. δολαρίων — την έβδομη μεγαλύτερη εταιρεία του δείκτη S&P 500 — και, κυρίως, ένα ρεκόρ ρευστών: στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026 η Berkshire καθόταν πάνω σε ένα «βουνό» μετρητών και βραχυπρόθεσμων ομολόγων ύψους περίπου 397 δισ. δολαρίων, παραμένοντας καθαρός πωλητής μετοχών για δέκατο τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο.

Αυτή η αμυντική στάση δεν είναι τυχαία. Οι αποτιμήσεις της Wall Street βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά — ο λεγόμενος «δείκτης Μπάφετ», που συγκρίνει τη συνολική χρηματιστηριακή αξία με το ΑΕΠ, έχει εκτιναχθεί πολύ πάνω από τον ιστορικό του μέσο όρο — ενώ η νέα μανία ονομάζεται πλέον τεχνητή νοημοσύνη. Όπως το 1999 κάθε «.com» εκτοξευόταν, έτσι σήμερα κάθε εταιρεία που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη απολαμβάνει αποτιμήσεις οι οποίες προεξοφλούν ένα σχεδόν τέλειο μέλλον. Το ερώτημα «μήπως αυτή τη φορά είναι διαφορετικά;» είναι ακριβώς το ίδιο που ακουγόταν πριν από ένα τέταρτο του αιώνα.

Κανείς δεν γνωρίζει αν η σημερινή έκρηξη θα δικαιώσει τους αισιόδοξους ή θα επαναλάβει το σενάριο του 2000. Το δίδαγμα του Μπάφετ, ωστόσο, παραμένει ανεξάρτητο από την έκβαση: η πειθαρχία πληρώνεται με χρόνια αναμονής και δημόσιας αμφισβήτησης, και ελάχιστοι έχουν το στομάχι να την αντέξουν. Γιατί στο χρηματιστήριο, όπως και στη ζωή, το πιο δύσκολο δεν είναι να χάνεις — είναι να βλέπεις τους άλλους να κερδίζουν.