Παραιτήθηκε ο γγ του ΥΠΕΝ Ευθύμιος Μπακογιάννης – Στο φόντο έρευνα για το κύκλωμα στις πολεοδομίες

Την παραίτησή του υπέβαλε νωρίτερα σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευθύμιος Μπακογιάννης, με τον υπουργό Σταύρο Παπασταύρου να κάνει δεκτή την παραίτησή του.

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Στην επιστολή που απέστειλε προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου, ο κ. Μπακογιάννης επικαλείται προσωπικούς λόγους, υπογραμμίζοντας ότι ολοκληρώνεται ένας σημαντικός κύκλος της πολυετούς παρουσίας του στο ΥΠΕΝ και ότι πλέον επιστρέφει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα.

Ωστόσο, σύμφωνα - πηγές του υπουργείου, η αποχώρησή του φαίνεται να συνδέεται και με τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς που φέρεται να δρούσε σε πολεοδομικές υπηρεσίες και βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Η υπόθεση έχει ήδη οδηγήσει σε 6 συλλήψεις έπειτα από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη διερεύνηση του εύρους της δράσης του κυκλώματος.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, συγγενικό πρόσωπο του κ. Μπακογιάννη φέρεται να συνδέεται με πρόσωπο που περιλαμβάνεται στη δικογραφία και εμφανίζεται ως βασικό μέλος του κυκλώματος. Ειδικότερα, ο πρώην πλέον γενικός γραμματέας είναι παντρεμένος με την αδελφή τεχνικού συμβούλου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση που ερευνάται.

Παρότι δεν έχει προκύψει οποιαδήποτε αναφορά ή εμπλοκή του ίδιου του Ευθύμιου Μπακογιάννη στην υπόθεση, η αποκάλυψη της συγγενικής σχέσης φαίνεται ότι επιβάρυνε το κλίμα στο υπουργείο και συνέβαλε στην απόφασή του να αποχωρήσει από τη θέση του γενικού γραμματέα.

Η εξέλιξη προσθέτει μία ακόμη διάσταση στην υπόθεση που απασχολεί τις τελευταίες ημέρες το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την ώρα που οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τη δράση του κυκλώματος και τις πιθανές διασυνδέσεις του με υπηρεσιακούς παράγοντες.

- sofokleous10.gr

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