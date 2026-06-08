Παραιτήθηκε-ο-Γενικός-Γραμματέας-Χωρικού-Σχεδιασμού-και-Αστικού-Περιβάλλοντος,-Ευθύμιος-Μπακογιάννης

Την παραίτησή του υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης, με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου να κάνει δεκτή.

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Στην επιστολή της παραίτησής του ο κ. Μπακογιάννης αναφέρει:

«Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή επιθυμώ να σας υποβάλω την παραίτησή μου από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για προσωπικούς λόγους και αφού έκλεισε ένας σημαντικός κύκλος της πολύχρονης θητείας μου, πλέον δύναμαι να επιστρέψω στα ακαδημαϊκά μου καθήκοντα. Θα συνεχίσω να υπηρετώ με κάθε τρόπο το δημόσιο συμφέρον, με την πεποίθηση ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Χωρικός Σχεδιασμός απαιτούν διαρκή αυτοκριτική, διαφάνεια και υπευθυνότητα.

Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διαδικασία απαιτηθεί ώστε να είναι ομαλότερη η μετάβαση της ανάληψης των καθηκόντων από το νέο Γενικό Γραμματέα, καθώς και

της διασφάλισης της συνέχειας στο έργο και στις υποχρεώσεις της Γενικής Γραμματείας.

Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον Πρωθυπουργό και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για τη στήριξη και την ευκαιρία που μου έδωσαν να υπηρετήσω τα θέματα Χωροταξίας και Πολεοδομίας, τους συνεργάτες του γραφείου μου για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και την πίστη ότι μπορούμε να υπηρετούμε το δημόσιο συμφέρον με επαγγελματισμό και αποτελεσματικότητα, το προσωπικό του υπουργείου και όλες τις υπηρεσίες για τη συμβολή και τη συνεργασία τους στην υλοποίηση των

στόχων και των έργων που είχαμε αναλάβει».

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να δώσει εξηγήσεις για τη φερόμενη εμπλοκή συγγενών του Ευθ. Μπακογιάννη στο κύκλωμα με τις πολεοδομίες

Εξηγήσεις από την κυβέρνηση για την παραίτηση του γενικού γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιου Μπακογιάννη, ζητά το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τα δημοσιεύματα ότι εμπλέκονται συγγενικά του πρόσωπα στην υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες.

«Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα εξηγήσεις για την υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες, όπου σύμφωνα με δημοσιεύματα εμπλέκονται συγγενικά πρόσωπα του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιου Μπακογιάννη», αναφέρει το κόμμα σε ανακοίνωσή του και προσθέτει:

«Η παραίτηση με την επίκληση “προσωπικών λόγων” και “επιστροφής σε ακαδημαϊκά καθήκοντα” και η παραπομπή εκ μέρους του Κυβερνητικού Εκπροσώπου σε αυτήν για να αποφύγει τη βάσανο των απαντήσεων, δεν κλείνει το θέμα ούτε θα το βάλει κάτω από το χαλί».

- sofokleous10.gr

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