Πλεύρης:-Εντός-του-2027-το-πρώτο-κέντρο-επιστροφών-εκτός-ΕΕ

Της Άντζυ Κούκη

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, αποκάλυψε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της αρμόδιας επιτροπής για το υπό επεξεργασία νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο, ότι είναι σε προχωρημένο επίπεδο οι συνομιλίες της Ε.Ε. με χώρες της Αφρικής και της Ασίας. Ουσιαστικά, αναμένεται η δημιουργία «return hubs», όπου θα μεταφέρονται οι μετανάστες που φτάνουν σε χώρες της Ε.Ε.

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Όπως τόνισε, η Ελλάδα και άλλες 4 χώρες της Ε.Ε. ηγούνται της πρωτοβουλίας και αναμένεται εντός του τρέχοντος έτους να υπάρξουν οι σχετικές συμφωνίες, ενώ το επόμενο έτος θα αρχίσουν να υλοποιούνται. «Γερμανία Αυστρία, Δανία Ολλανδία και Ελλάδα έχουμε συμφωνήσει προκειμένου που τεθεί σε εφαρμογή ο κανονισμός της επόμενες ημέρες να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και κόμβο επιστροφής, δηλαδή χώρο επιστροφής σε 3η χώρα, εκτός ΕΕ», σημείωσε ο υπουργός.

Παράλληλα, έκανε λόγο για ένα μέτρο που θα ανακουφίσει την Ελλάδα και θα δράσει ταυτόχρονα αποτρεπτικά για νέες ροές μεταναστών. «Σήμερα οι μετανάστες των οποίων απορρίπτεται το άσυλο και δεν τους δέχονται οι χώρες καταγωγής παραμένουν σε κλειστές δομές της Ελλάδας. Πλέον θα μπορούν να μεταφερθούν σε χώρες εκτός ΕΕ», είπε χαρακτηριστικά ο Θάνος Πλεύρης.



- sofokleous10.gr

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