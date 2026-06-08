Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Monday, June 8
    Πλεύρης:-Ο-ΣΥΡΙΖΑ-θέλει-να-αφαιρεθεί-από-δημόσιο-κτίριο-το-«Ἔστι-μὲν-οὖν-Ἑλλάς-καὶ-ἡ-Μακεδονία»
    Πλεύρης: Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να αφαιρεθεί από δημόσιο κτίριο το «Ἔστι μὲν οὖν Ἑλλάς καὶ ἡ Μακεδονία»

    Πλεύρης: Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να αφαιρεθεί από δημόσιο κτίριο το «Ἔστι μὲν οὖν Ἑλλάς καὶ ἡ Μακεδονία»

    By Πολιτική No Comments1 Min Read

    Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να αφαιρεθεί από δημόσιο κτίριο η ρήση του Στράβωνα «Ἔστι μὲν οὖν Ἑλλάς καὶ ἡ Μακεδονία» επικαλούμενος παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών δηλώνει στο Χ ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.

    Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης
    Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

    Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού στο Χ

    «Οι βουλευτές του @syriza_gr κατέθεσαν ερώτηση χαρακτηρίζοντας αντίθετη στη Συμφωνία των Πρεσπών και ικανή να υποδαυλίσει σωβινισμό, εχθρότητα, αλυτρωτισμό και αναθεωρητισμό η αναγραφή σε δημόσιο κτήριο της ρήσης του Στράβωνα «Ἔστι μὲν οὖν Ἑλλάς καὶ ἡ Μακεδονία» και η μετάφραση της στα αγγλικά «Macedonia, of course, is a part of Greece». Πέρα από την εκχώρηση εθνότητας και γλώσσας που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα ζητά και τη λογοκρισία των αρχαίων κειμένων. Ντροπή».

    Οι βουλευτές του @syriza_gr κατέθεσαν ερώτηση χαρακτηρίζοντας αντίθετη στη Συμφωνία των Πρεσπών και ικανή να υποδαυλίσει σωβινισμό, εχθρότητα, αλυτρωτισμό και αναθεωρητισμό η αναγραφή σε δημόσιο κτήριο της ρήσης του Στράβωνα «Ἔστι μὲν οὖν Ἑλλάς καὶ ἡ Μακεδονία» και η…

    — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) June 8, 2026

    - sofokleous10.gr

    Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
    Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

    Keep Reading

    Add A Comment
    Leave A Reply