Προεκλογικά έκτακτα δώρα σε 4,7 εκατ. πολίτες

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Σενάρια παρέμβασης στο σύνολο σχεδόν του εκλογικού σώματος που μετέχει στις εκλογές εξετάζει η κυβέρνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες και εξ αφορμής των ευρημάτων σειράς δημοσκοπήσεων, το Μέγαρο Μαξίμου επεξεργάζεται σχέδια επαναφοράς μιας μορφής «Δώρου» στους συνταξιούχους και τους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά και σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου στους ελεύθερους επαγγελματίες.

Τα εν λόγω σενάριο, αν και προβλέπει την διάθεση ψιχίων προς κοινωνικές ομάδες που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τις κυβερνητική πολιτική τα τελευταία χρόνια, ωστόσο καλύπτουν 4,7 εκατ. πολίτες, αριθμός πολύ μεγαλύτερος από τους συμμετέχοντες στις προηγούμενες ευρωεκλογές του 2024 (3.976.000 ψηφοφόροι) και κατά τι λιγότερους από όσους ψήφισαν στις εθνικές εκλογές του 2023 (5,9 εκατ. τον Μάιο του 2023 και 5,274 λίγες εβδομάδες αργότερα, τον Ιούνιο της ίδια χρονιάς).

Δυσαρέσκεια

Τα κυβερνητικά σχέδια «υφαρπαγής της ψήφου» κυριολεκτικά «πάνω από την κάλπη» άρχισαν να καταστρώνονται όταν από τις δημοσκοπήσεις διαπιστώθηκε:

η μεγάλη δυσαρέσκεια των ελεύθερων επαγγελματιών απέναντι στην κυβέρνηση (τεκμαρτή φορολόγηση, ενεργειακό κόστος κ.α.),

απέναντι στην κυβέρνηση (τεκμαρτή φορολόγηση, ενεργειακό κόστος κ.α.), η χαμηλή προτίμηση των συνταξιούχων προς τη ΝΔ (χαμηλότερες του πληθωρισμού αυξήσεις, «πάγωμα» επικουρικών, διπλή φορολόγηση μέσω Εισφοράς Αλληλεγγύης, διατήρηση των αδικιών του νόμου Κατρούγκαλου, μη καταβολή των αναδρομικών του 11μηνιυ Ιούλιος 2015-Μάιος 2016 κ.α,), αλλά και

(χαμηλότερες του πληθωρισμού αυξήσεις, «πάγωμα» επικουρικών, διπλή φορολόγηση μέσω Εισφοράς Αλληλεγγύης, διατήρηση των αδικιών του νόμου Κατρούγκαλου, μη καταβολή των αναδρομικών του 11μηνιυ Ιούλιος 2015-Μάιος 2016 κ.α,), αλλά και η απομάκρυνση των δημοσίων υπαλλήλων από τις τάξεις της κυβέρνησης (σ.σ. ειδικά μετά τη συσχέτιση της μονιμότητας με την αξιολόγηση στην πρόταση τα ΝΔ αναφορικά με την αναθεώρηση του Συντάγματος).

Να σημειωθεί ότι αντίστοιχη προεκλογική τακτική είχε εφαρμόσει και ο ΣΥΡΙΖΑ τον Μάιο του 2019 με την θεσμοθέτηση της 13ης σύνταξης, πλην όμως δεν τον διέσωσε πολιτικά…

Τα προεκλογικά «γλυκαντικά», τα οποία απευθύνεται σε πληθυσμιακές ομάδες που διατηρούν την συνήθεια να… μετέχουν (και να μην απέχουν) στις εκλογικές διαδικασίες, αφορούν:

-Την σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου από το 55% (φυσικά πρόσωπα, αγρότες, ελεύθεροι επαγγελματίες) έως 80% (νομικά πρόσωπα). Το μέτρο αφορά σχεδόν 1,3 εκατ. νομικά και φυσικά πρόσωπα, ωστόσο θα αρχίσει να αποδίδει από τον Ιούλιο του 2027, όταν ολοκληρωθεί η κατάθεση και των επόμενων φορολογικών δηλώσεων. Δηλαδή το όποιο όφελος θα φανεί μετά τα εκλογές.

Όπως, εξάλλου, και οι μικρές μειώσεις στους φορολογικούς συντελεστές (π.χ. από 22% σε 20% για ετήσια εισοδήματα από 10.001 έως 20.000 ευρώ), «όφελος» που τρέχει από τις αρχές του χρόνου, αλλά θα πιστοποιηθεί με την κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων το καλοκαίρι του 2027…

Μόνο οι κυβερνητικές εξαγγελίες θα μείνουν πριν τις κάλπες…

-Την απόδοση μικρών ποσών σαν «Δώρα» σε όλους τους συνταξιούχους και υπαλλήλους του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Τα ποσά των «Δώρων» που συζητούνται υπολογίζονται, αθροιστικά, σε 400 ευρώ το χρόνο (200 τα Χριστούγεννα και από 100 Πάσχα και καλοκαίρι), από 800 ευρώ όπως είχαν περιοριστεί την περίοδο 2010-12 (σ.σ. μετά καταργήθηκαν….).

Αυτή η παροχή εξετάζεται σαν μέτρο διόρθωσης της εισοδηματικής πολιτικής του 2026 και της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας.

1.Για φέτος οι αυξήσεις στους συνταξιούχους κυμάνθηκαν στο 2,4% (σ.σ. αλλά ήταν μηδενικές για τέταρτη συνεχή χρονικά στις επικουρικές και μόλις 1,2% για όσους έχουν προσωπική διαφορά), ενώ ο πληθωρισμός «τρέχει» σε ποσοστά άνω του 5% (Μάιο) και 5,4% (Απρίλιος 2026).

Το κόστος υπολογίζεται σε 1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 400 εκ. θα επιστρέψουν στα κρατικά ταμεία είτε σαν φόρος και εισφορά Υγείας (ΕΟΠΥΥ), είτε από τη δεύτερη φορολογία των συνταξιούχων, την περιώνυμη Εισφορά Αλληλεγγύης (ΕΑΣ)

2.Τα αντίστοιχο «Δώρο» στους 900.000 δημοσίους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους των δημόσιων ή κρατικών εταιρειών ή οργανισμών αναμένεται, καθώς και στους μετακλητούς υπαλλήλους της ΝΔ, θα ανέλθει τα 360 εκ. ευρώ, εκ των οποίων τα μισά θα… επιστρέψουν στο δημόσιων εν είδει κρατήσεων και εισφορών…