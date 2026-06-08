Προσφορά-30,6-δισ.-ευρώ-για-εξαγορά-της-monte-dei-paschi-από-intesa-sanpaolo

Η εξαγορά θα δημιουργούσε μια από τις ισχυρότερες τράπεζες της Ευρώπης και θα έκανε την Intesa το μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην ιταλική αγορά.

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Προσφορά 30,6 δισ. ευρώ για την εξαγορά της Banca Monte dei Paschi di Siena κατέθεσε η Intesa Sanpaolo, σε μια κίνηση που αναμένεται να πυροδοτήσει μια νέα φάση σύναψης συμφωνιών στον ιταλικό χρηματοπιστωτικό τομέα.

Η Intesa προσφέρει 1,6 δικές της μετοχές και 1 ευρώ σε μετρητά για κάθε τίτλο της Monte Paschi, ενώ το χρηματικό σκέλος θα ισοδυναμεί με περίπου 3 δισ. ευρώ. Εάν η συμφωνία εγκριθεί, η Intesa θα πουλήσει την επωνυμία Monte Paschi και τα assets της, όπως τα μισά υποκαταστήματά της, στην ασφαλιστική Unipol Assicurazioni.

Σύμφωνα με το Βloomberg, η εξαγορά θα δημιουργούσε μια από τις ισχυρότερες τράπεζες της Ευρώπης και θα ενίσχυε τη θέση της Intesa ως του μεγαλύτερου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος στην ιταλική αγορά.

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Θα ήταν επίσης μια καθοριστική στιγμή για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Κάρλο Μεσίνα, έναν από τους μακροβιότερους επικεφαλής τραπεζών της Γηραιάς Ηπείρου, όπως αναφέρεται.

Η πρόταση αντιπροσωπεύει premium 12,5% σε σχέση με την χρηματιστηριακή αξία της Monte Paschi από την τιμή της μετοχής της Παρασκευής. Οποιαδήποτε συμφωνία με την Monte Paschi θα είχε επιπτώσεις σε ολόκληρο τον χρηματοπιστωτικό κλάδο της Ιταλίας, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλειών.

Η τράπεζα, που θεωρείται η παλαιότερη στον κόσμο, πέρυσι έγινε ο μεγαλύτερος μέτοχος της Assicurazioni Generali, μετά την εξαγορά της Mediobanca. Η αγορά θα ήταν επίσης η μεγαλύτερη συναλλαγή μέχρι στιγμής εν μέσω μιας έντονης δραστηριότητας στον ιταλικό χρηματοπιστωτικό τομέα που ξεκίνησε στα τέλη του 2024.

Η Banco απέκτησε την εταιρεία διαχείρισης assets Anima Holding και η Monte Paschi αγόρασε την Mediobanca. Μια προσφορά εξαγοράς από την UniCredit, την πιο πολύτιμη τράπεζα της Ιταλίας αυτή τη στιγμή, για την Banco ήταν ανεπιτυχής.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της UniCredit, Αντρέα Ορσέλ, ο οποίος επιδιώκει την εξαγορά της γερμανικής Commerzbank, τόνισε ότι εξακολουθεί να είναι «προσεκτικός» στις ευκαιρίες για deal στην εγχώρια αγορά της Ιταλίας.