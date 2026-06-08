Σε-χαμηλό-δύο-εβδομάδων-οι-ευρωαγορές-λόγω-των-νέων-συγκρούσεων-στη-Μέση-Ανατολή

Ισχυρές πιέσεις δέχονται σήμερα (8/6) τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στην έναρξη της νέας εβδομάδας συναλλαγών, καθώς η αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή ενισχύει την επιφυλακτικότητα των επενδυτών και οδηγεί σε ευρείας κλίμακας ρευστοποιήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe υποχωρεί 0,73% στις 618,02 μονάδες, έχοντας καταγράψει νωρίτερα το χαμηλότερο επίπεδό του των τελευταίων δύο εβδομάδων. Αρνητικό πρόσημο εμφάνισαν και οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της περιφέρειας, αντανακλώντας το επιβαρυμένο επενδυτικό κλίμα.

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX υποχωρεί 1,04% στις 24,515.02 μονάδες, ενώ υποχώρηση καταγράφει και ο βρετανικός FTSE κατά 0,45% στις 10,321.98 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο γαλλικός CAC χάνει 0,79% στις 8,153.26 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ΙΒΕΧ της Ισπανίας σημειώνει απώλειες 0,59% στις 18,236.15 μονάδες, ενώ και ο ΜΙΒ του Μιλάνου κινείται αυτή την ώρα οριακά κάτω από το μηδέν στις 49.877,50 μονάδες.

Επισημαίνεται, ότι η «νευρικότητα» που παρατηρείται στις παγκόσμιες αγορές εντάθηκε μετά τις ανταλλαγές πυρών μεταξύ Ισραήλ και Ιράν το Σαββατοκύριακο, γεγονός που έθεσε υπό αμφισβήτηση τη σταθερότητα της εύθραυστης εκεχειρίας στην περιοχή και περιόρισε τις προσδοκίες για άμεση αποκλιμάκωση της σύγκρουσης.

«Στα κόκκινα» και η Ασία

Στο ίδιο πλαίσιο, ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν και οι χρηματιστηριακές αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού τη Δευτέρα, με τον νοτιοκορεατικό δείκτη Kospi να καταγράφει τη μεγαλύτερη πτώση, χάνοντας πάνω από 8% και ολοκληρώνοντας τελικά τη συνεδρίαση στις 7.484,41 μονάδες.

Απώλειες σημειώθηκαν και στις υπόλοιπες μεγάλες αγορές της περιοχής, καθώς ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 1,37%, ο κινεζικός CSI 300 έχασε περισσότερο από 2% κλείνοντας στις 4.713,64 μονάδες, ενώ ο ιαπωνικός Nikkei 225 σημείωσε σημαντική πτώση 3,85% στις 64.024,6 μονάδες.