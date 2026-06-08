Στήριξη-Μακρόν,-Μερτς-και-Στάρμερ-στην-πρόταση-Ζελένσκι-προς-τη-Ρωσία:-Οι-πέντε-όροι-για-ειρήνη-στην-Ουκρανία

Την υποστήριξή τους στην πρόταση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για έναν απευθείας διάλογο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, με ενεργό συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης, εξέφρασαν οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας, μετά τη συνάντησή τους με τον Ουκρανό πρόεδρο στο Λονδίνο. Σε κοινή τους δήλωση, οι τέσσερις ηγέτες υπογράμμισαν ότι η σημερινή γραμμή επαφής θα πρέπει να αποτελέσει το σημείο εκκίνησης για μελλοντικές διαπραγματεύσεις, τονίζοντας παράλληλα ότι τα διεθνή σύνορα δεν μπορούν να αλλάζουν διά της βίας.

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Οι Εμανουέλ Μακρόν, Φρίντριχ Μερτς, Κιρ Στάρμερ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκαν στην Ντάουνινγκ Στριτ και εξέδωσαν κοινή δήλωση, στην οποία υπογραμμίζουν ότι η Ευρώπη πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε οποιαδήποτε δίκαιη και διαρκή ειρηνευτική διευθέτηση για την Ουκρανία.

Οι ηγέτες χαιρέτισαν τις πρόσφατες επιτυχίες των ουκρανικών δυνάμεων στο πεδίο της μάχης, ενώ καταδίκασαν τις μαζικές πυραυλικές και μη επανδρωμένες επιθέσεις της Ρωσίας. Ιδιαίτερη αναφορά έκαναν στη συνεχιζόμενη χρήση των πυραύλων Oreshnik από τη Μόσχα.

Παράλληλα, επέκριναν τις πρόσφατες παραβιάσεις εναέριου χώρου κρατών-μελών του ΝΑΤΟ από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, χαρακτηρίζοντάς τες «ανεύθυνες και επικίνδυνες». Στη δήλωση γίνεται ειδική αναφορά στο περιστατικό που σημειώθηκε στη Ρουμανία την προηγούμενη εβδομάδα.

Ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας και της ευρωπαϊκής ασφάλειας

Οι τέσσερις ηγέτες υπογράμμισαν την επείγουσα ανάγκη αύξησης της παραγωγής αναχαιτιστικών συστημάτων και της από κοινού ανάπτυξης αντιβαλλιστικών και στρατηγικών δυνατοτήτων πλήγματος μεγάλης εμβέλειας.

Επιπλέον, συζήτησαν τρόπους διασφάλισης της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, καθώς και την αξιοποίηση της εμπειρίας που έχει αποκτήσει η Ουκρανία στο πεδίο των επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, εξέτασαν επίσης την ενίσχυση της μακροχρόνιας βιομηχανικής συνεργασίας με την Ουκρανία, με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης.

Οι πέντε προϋποθέσεις για την ειρήνη

Στην κοινή δήλωση περιγράφονται πέντε βασικές προϋποθέσεις για την έναρξη και την επιτυχία ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Πρώτον, ζητείται η άμεση παύση των εχθροπραξιών μέσω μιας πλήρους και άμεσης κατάπαυσης του πυρός.

Δεύτερον, η σημερινή γραμμή επαφής θα πρέπει να αποτελέσει το σημείο εκκίνησης των διαπραγματεύσεων, χωρίς ωστόσο να αναγνωρίζονται αλλαγές στα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα που προέκυψαν μέσω στρατιωτικής βίας.

Τρίτον, η Ουκρανία θα πρέπει να λάβει ισχυρές και νομικά δεσμευτικές εγγυήσεις ασφαλείας μετά την έναρξη της εκεχειρίας.

Τέταρτον, τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν δεσμευθεί από τη Δύση θα παραμείνουν παγωμένα έως ότου τερματιστεί ο πόλεμος.