Στις-ΗΠΑ-ο-Παπασταύρου:-Φυσικό-αέριο,-Ανατολική-Μεσόγειος-και-ενεργειακή-ασφάλεια-στο-επίκεντρο

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου μεταβαίνει στις ΗΠΑ όπου θα συμμετάσχει σε διεθνή ενεργειακά φόρουμ και συναντήσεις υψηλού επιπέδου με επίκεντρο το φυσικό αέριο και την Ανατολική Μεσόγειο.

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Με επίκεντρο το φυσικό αέριο, την ενεργειακή ασφάλεια και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, μεταβαίνει την Δευτέρα στις ΗΠΑ ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Το ταξίδι πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή διατηρούν στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και τη σημασία της αξιοποίησης εγχώριων ενεργειακών πόρων. Στο πλαίσιο αυτό, οι έρευνες υδρογονανθράκων στην Ελλάδα και η διεύρυνση της ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας – Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να βρεθούν ψηλά στην ατζέντα των επαφών του υπουργού.

Λίγες ημέρες πριν την αναχώρησή του για τις ΗΠΑ, μιλώντας στην ημερίδα «Ενεργειακές προκλήσεις για την Ελλάδα και την Ε.Ε. – Οι δρόμοι για επαρκή και πιο φθηνή ενέργεια», που διοργάνωσε το Σάββατο στο ΕΒΕΑ ο ευρωβουλευτής Δημήτρης Τσιόδρας, ο κ. Παπασταύρου συνέδεσε ευθέως τις πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τη σημασία των ερευνών φυσικού αερίου και της ενεργειακής ασφάλειας. Όπως ανέφερε, η πιθανή ανακάλυψη αξιοποιήσιμων κοιτασμάτων θα μπορούσε να αποτελέσει καταλύτη όχι μόνο για την ενεργειακή επάρκεια της χώρας αλλά και για τη συνολική αναβάθμιση της αξίας των ελληνικών παραχωρήσεων.

Ερωτηθείς τι προσδοκά από τις επαφές που θα έχει στις ΗΠΑ, ο υπουργός υπογράμμισε ότι τόσο η ενεργειακή μετάβαση όσο και η προστασία του περιβάλλοντος παραμένουν αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει ως αντικρουόμενες τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το φυσικό αέριο. Αντίθετα, όπως σημείωσε, η χώρα υποστηρίζει ένα ισορροπημένο ενεργειακό μείγμα, το οποίο θα διασφαλίζει ταυτόχρονα ενεργειακή ασφάλεια, ανταγωνιστικότητα και την ενεργειακή μετάβαση.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη σημασία της διαρκούς συνεργασίας και των τακτικών επαφών με τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις ελληνικές παραχωρήσεις, κάνοντας ειδική μνεία στις ExxonMobil και Chevron, καθώς και στις ελληνικές εταιρείες Helleniq Energy και Energean, οι οποίες, όπως είπε, διαθέτουν σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία στον τομέα των υδρογονανθράκων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην πρωτοβουλία 3+1 μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών, σημειώνοντας ότι κατά τις επαφές στις ΗΠΑ θα συζητηθούν τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης του σχήματος. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, στόχος είναι «να πάμε ένα βήμα παραπέρα», δίνοντας μεγαλύτερο βάθος στην πρωτοβουλία και ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ των τεσσάρων χωρών. Σύμφωνα με τον ίδιο, ζητούμενο δεν είναι οι συναντήσεις να περιορίζονται σε τυπικές επαφές υπουργών ή κυβερνητικών αξιωματούχων, αλλά να αποκτήσουν πιο μόνιμα χαρακτηριστικά, συστηματικότερη λειτουργία και ουσιαστικότερο περιεχόμενο, ενισχύοντας τον ρόλο του σχήματος ως πυλώνα ενεργειακής συνεργασίας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τι είναι η πρωτοβουλία 3+1

Η πρωτοβουλία 3+1 δημιουργήθηκε το 2019 ως πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, της ασφάλειας και των στρατηγικών υποδομών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε βασικό μηχανισμό συντονισμού για ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας και περιφερειακής σταθερότητας, ενώ στην ατζέντα του περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν το φυσικό αέριο, τις ενεργειακές διασυνδέσεις, τις επενδύσεις και τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Η Αθήνα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην περαιτέρω αναβάθμιση της πρωτοβουλίας, καθώς θεωρεί ότι οι σημερινές συνθήκες καθιστούν ακόμη πιο αναγκαίο τον συντονισμό μεταξύ των τεσσάρων χωρών.

Στο επίκεντρο οι έρευνες για υδρογονάνθρακες και το φυσικό αέριο

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στις ΗΠΑ, ο κ. Παπασταύρου θα συμμετάσχει στις εργασίες του East Mediterranean Gas Forum (EMGF), καθώς και σε συναντήσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους, εκπροσώπους ενεργειακών οργανισμών και στελέχη της βιομηχανίας.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων αναμένεται να βρεθούν οι προοπτικές ανάπτυξης νέων πηγών φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο, οι ενεργειακές διασυνδέσεις, η συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ στον ενεργειακό τομέα και ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η περιοχή στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί επίσης στην πορεία των ερευνών στις ελληνικές παραχωρήσεις, καθώς και στις προοπτικές που δημιουργεί η αυξημένη παρουσία διεθνών ενεργειακών ομίλων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, σε μια συγκυρία όπου η Ευρώπη αναζητά πιο ανθεκτικές και διαφοροποιημένες πηγές εφοδιασμού.