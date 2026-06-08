Σύσκεψη στη Χαριλάου Τρικούπη για τη «μαύρη τρύπα» της Αττικής – Το σχέδιο για συσπείρωση δυνάμεων

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Σε διάταξη μάχης για τις εθνικές εκλογές μπαίνει το ΠΑΣΟΚ με τους επιτελείς να ετοιμάζουν σχέδιο για τη “μαύρη τρύπα” της Αττικής, εκεί όπου το ΠΑΣΟΚ κατέγραψε κάτω από τη βάση στις εθνικές εκλογές του 2023.

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Σήμερα το απόγευμα θα συνεδριάσει η “ομάδα κρούσης” για την κινητοποίηση των ψηφοφόρων του Λεκανοπεδίου. Οι βουλευτές της Αττικής, τα μέλη του Πολιτικού συμβουλίου που έχουν έρεισμα στο Λεκανοπέδιο αλλά και αυτοδιοικητικοί από τη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας έχουν λάβει πρόσκληση από τον Γραμματέα Γιάννη Βαρδακαστάνη για τη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στη Χαριλάου Τρικούπη. Μάλιστα το παρών αναμένεται να δώσει και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν προηγηθεί και άλλες συσκέψεις από στελέχη και βάρος δίνεται και στην αναζήτηση δυνατών προσώπων για τα ψηφοδέλτια της Αττικής, αφού καλά γνωρίζοντες εκτιμούν ότι η μάχη της δεύτερης θέσης θα δοθεί στο Λεκανοπέδιο, όσο και αν σταθερά τα πρωτοκλασάτα στελέχη επιμένουν ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η Πολιτική Αλλαγή και η νίκη στις εθνικές εκλογές ακόμα και με μια ψήφο διαφορά.

Τα Περιφερειακά συμβούλια παίρνουν σάρκα και οστά και την Τρίτη ξεκινά ο κύκλος τους με διαδικτυακή συνάντηση για το Βόρειο Αιγαίο.Θα ακολουθήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης στην Ξάνθη, της Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία, της Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα που θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας, με τον σχεδιασμό να είναι έως τις 24 του μήνα να έχουν γίνει συσκέψεις σε όλες τις περιφέρειες.

Την ίδια ώρα και η σκιώδης Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ σηκώνει τα μανίκια με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι προετοιμάζονται συναντήσεις των στελεχών κάθε μιας ομάδας από τις 8 του πολιτικού συντονισμού, της task force του κόμματος.

Και ενώ οι δημοσκοπήσεις πιέζουν το ΠΑΣΟΚ και η έλευση του κόμματος Τσίπρα δημιουργεί τριγμούς στην Κεντροαριστερά, έμπειρα στελέχη περιμένουν τον χρόνο να κυλήσει και τη χρυσόσκονη να φύγει για να προβούν στις εκτιμήσεις τους. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πάντως από τα Κάτω Καλέσα του Ηρακλείου Κρήτης έδωσε τη γραμμή για το κόμμα Τσίπρα, που όπως επανέλαβε βολεύει τη Νέα Δημοκρατία.

“Ποιοι είναι οι αρχιτέκτονες που έκαναν συντρίμμια το πολιτικό σύστημα της χώρας στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο; Έχουν ονοματεπώνυμο. Και τώρα βέβαια σκηνοθετούν ένα σκηνικό όπως το προεκλογικό σκηνικό του 2023, γιατί αυτό βολεύει τη Νέα Δημοκρατία. Να συγκριθεί η αναξιοπιστία του κ. Μητσοτάκη, όχι με τη δική μας αξιοπιστία, αλλά με την αναξιοπιστία του προκατόχου του. Το ΠΑΣΟΚ, όμως, είναι εδώ για να χαλάσει αυτά τα σκηνοθετημένα σενάρια. Η πολιτική αλλαγή πρέπει να γίνει σε λευκή σελίδα” τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

- sofokleous10.gr

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