Τα-απόρρητα-αρχεία-του-Μουσολίνι-δόθηκαν-από-τους-αντάρτες-παρτιζάνους-στις-βρετανικές-μυστικές-υπηρεσίες,-αποκαλύπτει-η-rai

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, έγγραφο το οποίο πρόκειται να αποκαλυφθεί απόψε από εκπομπή του δημόσιου ιταλικού τηλεοπτικού καναλιού Rai Tre, αποδεικνύει ότι μετά την εκτέλεση του Μπενίτο Μουσολίνι, τρεις αντάρτες παρτιζάνοι παρέδωσαν τα μυστικά αρχεία του στις βρετανικές μυστικές υπηρεσίες.

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Πρόκειται για τριάντα επτά φακέλους απόρρητων ντοκουμέντων με αλληλογραφία του φασίστα δικτάτορα, που ο ίδιος θεωρούσε καθοριστικής σημασίας. Το συγκεκριμένο έγγραφο που συντάχθηκε στις 18 Μαΐου του 1945, από συνταγματάρχη των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών, φυλάσσεται στο Εθνικό Αρχείο του Λονδίνου και έχει, πλέον, αποχαρακτηρισθεί.

Στις 28 Απριλίου του 1945 ο Μουσολίνι και η ερωμένη του, Κλαρέτα Πετάτσι, εκτελέσθηκαν από τους παρτιζάνους στο Τζουλίνο ντι Μετζέγκρα, έξω από το Κόμο.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, όπως γράφει σήμερα η εφημερίδα La Stampa, o υπεύθυνος των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών στην Ρώμη έλαβε ένα τηλεφώνημα από την πρεσβεία του, με το οποίο πληροφορήθηκε ότι τρεις αρχηγοί των ανταρτών, που είχαν καθοριστικό ρόλο στην σύλληψη του ιδρυτή του φασισμού, είχαν στα χέρια τους τεράστιου βάρους έγγραφα, τα οποία είχαν εξασφαλίσει κατά την φάση της σύλληψης του Μπενίτο Μουσολίνι.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι προϋποθέσεις που έθεσαν οι τρεις αντάρτες, φέρονται να ήταν οι εξής: τα συγκεκριμένα έγγραφα να μην χρησιμοποιηθούν σε βάρος της Ιταλίας, όπως και να μπορέσουν να τα παραδώσουν σε έναν Βρετανό, ανώτερο αξιωματικό.

Σε ό,τι αφορά, δε, το μέλλον δυο εκ των τριών ανταρτών, ένας ζήτησε να μπορέσει να κληθεί στην Μεγάλη Βρετανία και να προσληφθεί από επιχείρηση κατασκευής αεροσκαφών ή από την βρετανική πολεμική αεροπορία, και ο δεύτερος -ο οποίος ήταν γιατρός- να λάβει βρετανική υπηκοότητα.

Όπως γράφει η La Stampa, «ο υπεύθυνος των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών αποδέχθηκε άμεσα τα πρώτα δυο αιτήματα και φάνηκε πρόθυμος να συζητήσει το τρίτο», το οποίο αφορούσε προσωπικού είδους υποθέσεις.

Ο προσωπικός οδηγός του Μουσολίνι είχε υποστηρίξει ότι τα έγγραφα αυτά συμπεριελάμβαναν την απόρρητη αλληλογραφία του Ιταλού δικτάτορα με τον Αδόλφο Χίτλερ και τον Ουίνστον Τσώρτσιλ. Ουδείς γνωρίζει πού βρίσκονται, πλέον, τα συγκεκριμένα ντοκουμέντα.

Η αποκάλυψη της τηλεόρασης της Rai αναμένεται να προκαλέσει σειρά νέων τοποθετήσεων ιστορικών και αναλυτών, από την στιγμή που η όλη αυτή υπόθεση συνδέεται άμεσα με μια από τις κρισιμότερες φάσεις της ιταλικής Ιστορίας του περασμένου αιώνα.