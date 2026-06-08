Τα μεγάλα στοιχήματα αρχίζουν να ωριμάζουν

Η Dimand Development (DIMAND) έγινε γνωστή μέσα από ορισμένες από τις πιο επιτυχημένες αστικές αναπλάσεις της τελευταίας δεκαετίας. Οι αριθμοί του 2025 αποκαλύπτουν ότι η εταιρεία εισέρχεται σε μια διαφορετική πίστα ανάπτυξης, όπου το μέγεθος των έργων αποκτά νέα διάσταση, με το μεγαλύτερο μέρος της αξίας να βρίσκεται στα έργα που ωριμάζουν.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Το 2025 έκλεισε με καθαρά κέρδη 35 εκατ. ευρώ, NAV 217,5 εκατ. ευρώ και ίδια κεφάλαια 229,8 εκατ. ευρώ, όμως το μεγάλο θέμα βρίσκεται στο χαρτοφυλάκιο υπό ανάπτυξη, που φτάνει πλέον περίπου τα 1,77 δισ. ευρώ.

Η προσθήκη των Γουρνών Κρήτης και του Κτήματος Καμπά αλλάζει το μέτρο σύγκρισης. Οι Γούρνες, με εκτιμώμενη αναπτυξιακή αξία 351 εκατ. ευρώ, ανοίγουν στην Dimand ένα μεγάλο τουριστικό και εμπορικό πεδίο στην Κρήτη. Ο Καμπάς, με περίπου 410 εκατ. ευρώ αναπτυξιακή αξία, φέρνει στο προσκήνιο μία από τις μεγαλύτερες εκτάσεις της Ανατολικής Αττικής, σε περιοχή που μπορεί να αποκτήσει νέα χρήση και νέα οικονομική ταυτότητα. Μαζί, τα δύο projects προσθέτουν πάνω από 760 εκατ. ευρώ στο επενδυτικό απόθεμα της εταιρείας. Το συνολικό GDV ανεβαίνει από 1,36 δισ. ευρώ σε 1,77 δισ. ευρώ, ενώ το ποσοστό που αντιστοιχεί στην Dimand διαμορφώνεται περίπου στα 1,58 δισ. ευρώ. Για εταιρεία με χρηματιστηριακή αξία κοντά στα 244 εκατ. ευρώ, η σύγκριση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Ο Ελαιώνας αποτελεί ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Το IQ Athens, με αναπτυξιακή αξία 205,8 εκατ. ευρώ, φέρνει την Dimand σε μια περιοχή όπου τα επόμενα χρόνια θα συγκεντρωθούν μεταφορές, γραφεία, αθλητικές υποδομές και νέες αστικές χρήσεις. Το πρώην βιομηχανικό απόθεμα της Αθήνας αποκτά νέα εμπορική ανάγνωση και η Dimand βρίσκεται μέσα σε αυτή τη μεταβολή από νωρίς.

Στον Βορρά, το logistics project της Αγχιάλου Θεσσαλονίκης βάζει την εταιρεία στην αγορά των σύγχρονων αποθηκών μεγάλης επιφάνειας. Με περίπου 120.000 τ.μ. εγκαταστάσεων και αξία ανάπτυξης 160 εκατ. ευρώ, το έργο στοχεύει σε κλάδο με υψηλή ζήτηση από εμπόριο, βιομηχανία και εφοδιαστικές αλυσίδες. Το ΦΙΞ Θεσσαλονίκης, με ανάπτυξη άνω των 51.000 τ.μ., προσθέτει τουρισμό και μικτές χρήσεις στο ίδιο γεωγραφικό τόξο.

Το Skyline παραμένει μια ξεχωριστή επενδυτική άσκηση. Τα 695 ακίνητα του χαρτοφυλακίου, αξίας 438 εκατ. ευρώ, δίνουν στην Dimand δυνατότητα επιλεκτικών πωλήσεων, αναδιαμορφώσεων και repositioning. Με αποδόσεις άνω του 25% IRR και περίπου τρεις φορές το αρχικό κεφάλαιο, το project επιβεβαιώνει την ικανότητα της εταιρείας να βγάζει υπεραξία από σύνθετα χαρτοφυλάκια.

Η αγορά εξακολουθεί να αποτιμά την Dimand με βάση όσα έχει ήδη ολοκληρώσει. Όμως το επόμενο κεφάλαιο της εταιρείας γράφεται στο πού θα βρίσκονται τα έργα το 2027, το 2028 και το 2029. Εκεί συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος της αναπτυξιακής αξίας που έχει ήδη κλειδώσει η διοίκηση και μπορεί να φέρει το NAV στα 500 εκατ. ευρώ ή περίπου στα 27 ευρώ ανά μετοχή. Διαγραμματικά, η μετοχή αποτυπώνεται να μαζεύει αγοραστικές δυνάμεις, ώστε να διασπάσει ανοδικά τα 13,45 ευρώ και να κινηθεί προς τα 15,15 ευρώ.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

June 8, 2026