Το-μεγάλο-project-αρχίζει-να-πληρώνει

Για αρκετά χρόνια το Ελληνικό “διαβαζόταν” κυρίως ως ένα γιγαντιαίο εργοτάξιο. Το ενημερωτικό δελτίο του νέου ομολόγου της Lamda Development (ΛΑΜΔΑ) αφηγείται μια διαφορετική και αρκετά πιο ενδιαφέρουσα ιστορία. Οι προπωλήσεις, οι νέες επιχειρηματικές συμφωνίες και οι αυξανόμενες χρηματορροές συνθέτουν πλέον την εικόνα ενός project που αρχίζει να γεμίζει το ταμείο με τον ίδιο ρυθμό που επεκτείνεται πάνω στον χάρτη του Ελληνικού.

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Οι συνολικές εισπράξεις από οικιστικές αναπτύξεις και πωλήσεις γης είχαν φτάσει στα 1,53 δισ. ευρώ μέχρι τον Φεβρουάριο του 2026, ενώ η διοίκηση αναμένει σωρευτικά έσοδα 2,08 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος της χρονιάς. Η διαφορά των περίπου 600 εκατ. ευρώ αντιστοιχεί σε ένα ιδιαίτερα ισχυρό ταμειακό κύμα, που αναμένεται να εισρεύσει μέσα στους επόμενους μήνες.

Η εμπορική επιτυχία του έργου αποτυπώνεται και σε μια δεύτερη λεπτομέρεια. Η Ελληνικό ΜΑΕ έχει τη δυνατότητα να αντλήσει πάνω από 230 εκατ. ευρώ χρηματοδότησης, όμως μέχρι σήμερα δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει ούτε σεντ από τη γραμμή αυτή, καθώς οι εισπράξεις από τις προπωλήσεις λειτούργησαν ως βασική πηγή χρηματοδότησης.

Την ίδια στιγμή, τα περιουσιακά στοιχεία του ομίλου συνεχίζουν να ανατιμώνται. Το συνολικό χαρτοφυλάκιο επενδύσεων ανήλθε στα 3,59 δισ. ευρώ, από 3,29 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Η αξία των εμπορικών κέντρων αυξήθηκε στα 1,76 δισ. ευρώ, ενώ τα επενδυτικά ακίνητα του Ελληνικού έφτασαν τα 711 εκατ. ευρώ.

Ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι τα λειτουργικά assets μετατρέπονται σε ισχυρή πηγή χρηματορροών. Τα μερίσματα προς τη μητρική εκτινάχθηκαν στα 126,6 εκατ. ευρώ, από 33,4 εκατ. ευρώ το 2024. Πρόκειται για μεταβολή που ενισχύει σημαντικά την οικονομική ευχέρεια του ομίλου σε μια περίοδο όπου η ανάπτυξη του Ελληνικού παραμένει σε πλήρη εξέλιξη.

Στο μέτωπο της χρηματοδότησης, η Lamda εμφανίζει 804 εκατ. ευρώ διαθέσιμα, μέσο κόστος δανεισμού 3,8%, έναντι 4,3% την προηγούμενη χρονιά, και δείκτη Net LTV στο 51,4%. Τα μεγέθη αυτά προσφέρουν σημαντικό περιθώριο κινήσεων απέναντι στις υποχρεώσεις που συνοδεύουν ένα έργο τέτοιου μεγέθους.

Παράλληλα, η αγορά εξακολουθεί να υποτιμά ακόμα μία πηγή μελλοντικής υπεραξίας. Στο Ελληνικό παραμένουν αποθέματα ύψους 943 εκατ. ευρώ, τα οποία καταγράφονται στο κόστος. Καθώς προχωρούν οι παραδόσεις και οι τελικές πωλήσεις, η αξία αυτή θα αρχίσει να αποτυπώνεται με μεγαλύτερη ένταση στα οικονομικά αποτελέσματα.

Στην ίδια κατεύθυνση λειτουργούν και οι νέες επιχειρηματικές συμφωνίες. Η επένδυση της ΙΟΝ για Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας εντάσσεται στις μελλοντικές πηγές εισροών που αναγνωρίζει η διοίκηση, προσθέτοντας επιχειρηματική δραστηριότητα υψηλής ποιότητας μέσα στην ανάπτυξη. Από πλευράς διαγραμματικής ανάλυσης, η μετοχή δείχνει να ετοιμάζεται να διασπάσει ανοδικά την περιοχή των 6,38 ευρώ και να κινηθεί προς τα 7,00 ευρώ.

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June 8, 2026