Τράπεζες σε τροχιά ανάκαμψης, Allwyn σε νέα πτώση: O Γενικός Δείκτης «κόλλησε» στις 2.352 μονάδες στο ΧΑ

Με οδηγό τον τραπεζικό κλάδο ο FTSE Large Cap επέστρεψε σε θετικό έδαφος, όμως η βαριά υποχώρηση της Allwyn μετά τη νέα έκθεση της Citi κράτησε τον Γενικό Δείκτη οριακά χαμηλότερα. Τζίρος στα 203 εκατ. ευρώ.

Σε μια συνεδρίαση αντικρουόμενων δυνάμεων, το Χρηματιστήριο Αθηνών ολοκλήρωσε τη Δευτέρα με μικτό πρόσημο. Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε οριακά κατά 0,13% και διαμορφώθηκε στις 2.352,54 μονάδες (-3,13 μονάδες), παρά την έντονη ανάκαμψη του τραπεζικού κλάδου. Αντίθετα, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE Large Cap κέρδισε 0,13% και έκλεισε στις 5.976,45 μονάδες (+7,54 μονάδες), καθώς το βάρος των τραπεζών αντιστάθμισε τις απώλειες σε σειρά μη χρηματοοικονομικών τίτλων. Ο τραπεζικός δείκτης (ΔΤΡ) ενισχύθηκε κατά 0,94% στις 2.679,21 μονάδες (+24,82), ενώ ο FTSE Financials σημείωσε άνοδο 0,93% στις 12.526,84 μονάδες (+115,25).

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Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 203,05 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 152,3 εκατ. ευρώ αφορούσαν τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης — ένδειξη ότι το ενδιαφέρον παρέμεινε συγκεντρωμένο στις δεικτοβαρείς μετοχές. Με βάση το ενδοσυνεδριακό διάγραμμα, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε εντός εύρους περίπου 2.334-2.358 μονάδων, ενώ ο FTSE Large Cap ταλαντεύθηκε πέριξ των 5.935-5.988 μονάδων (εκτίμηση από το διάγραμμα).

Δείκτης Τιμή Μεταβ. % Μεταβ. (μον.) Γενικός Δείκτης (ΓΔ) 2.352,54 -0,13% -3,13 FTSE Large Cap 5.976,45 +0,13% +7,54 Τραπεζικός Δείκτης (ΔΤΡ) 2.679,21 +0,94% +24,82 FTSE Financials 12.526,84 +0,93% +115,25

Η εικόνα της συνεδρίασης

Το βασικό αφήγημα της ημέρας ήταν η επιστροφή των αγοραστών στις τράπεζες, μετά τις πιέσεις των προηγούμενων συνεδριάσεων που είχαν σπρώξει τον κλάδο σε υποαπόδοση. Η Alpha Bank ήταν ο καλύτερος blue chip με άνοδο 1,94% στα 3,78 ευρώ, ακολουθούμενη από τη Eurobank (+1,39% στα 3,947 ευρώ) και την Πειραιώς (+1,36% στα 8,798 ευρώ). Εξαίρεση αποτέλεσε η Εθνική, που υποχώρησε ελαφρώς κατά 0,48% στα 14,65 ευρώ. Στήριξη στον FTSE Large Cap πρόσφεραν επίσης ο ΟΤΕ (+0,44%), η ΔΕΗ (+0,37%) και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,23%).

Στον αντίποδα, οι περισσότερες μη χρηματοοικονομικές δεικτοβαρείς μετοχές κινήθηκαν πτωτικά, εξηγώντας γιατί ο ευρύτερος Γενικός Δείκτης δεν κατάφερε να ακολουθήσει τις τράπεζες. Πέρα από την Allwyn (-3,66%), σημαντικές απώλειες κατέγραψαν η ΒΙΟΧΑΛΚΟ (-3,12%), η Jumbo (-2,17%), η Aktor (-2,06%), η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ (-1,93%), η Cenergy (-1,68%) και ο Τιτάν (-1,53%). Ήπιες πιέσεις δέχθηκαν επίσης ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (-1,26%), η Helleniq Energy (-1,17%), η Coca-Cola HBC (-0,50%) και η Metlen (-0,54%).

Μετοχή Τιμή (€) Μεταβ. % Όγκος (τεμ.) Alpha Bank (ΑΛΦΑ) 3,780 +1,94% 5,38 εκατ. Eurobank (ΕΥΡΩΒ) 3,947 +1,39% 3,75 εκατ. Πειραιώς (ΠΕΙΡ) 8,798 +1,36% 4,25 εκατ. ΟΤΕ 18,20 +0,44% 396 χιλ. ΔΕΗ 21,64 +0,37% 1,33 εκατ. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 42,96 +0,23% 125 χιλ. Motor Oil (ΜΟΗ) 39,78 -0,40% 130 χιλ. Εθνική (ΕΤΕ) 14,65 -0,48% 1,55 εκατ. Coca-Cola HBC (ΕΕΕ) 49,70 -0,50% 13.318 ΕΛΠΕ (Helleniq Energy) 10,18 -1,17% 120 χιλ. Titan (TITC) 48,84 -1,53% 53.117 Jumbo (ΜΠΕΛΑ) 22,50 -2,17% 208 χιλ. ΒΙΟ (ΒΙΟΧΑΛΚΟ) 20,20 -3,12% 109 χιλ. Allwyn (ALWN) 13,015 -3,66% 1,02 εκατ.

Στο επίκεντρο η Allwyn

Πρωταγωνιστής με αρνητικό πρόσημο ήταν η Allwyn (πρώην ΟΠΑΠ), η μετοχή της οποίας υποχώρησε κατά 3,66% στα 13,015 ευρώ, με όγκο 1,02 εκατ. τεμαχίων — από τους υψηλότερους της συνεδρίασης. Η τιμή κλεισίματος βρίσκεται πλέον οριακά κάτω από την τιμή-στόχο των 13,10 ευρώ που έχει θέσει η Citi, η οποία διατηρεί ουδέτερη σύσταση για τον τίτλο.

Η πίεση εντάθηκε στον απόηχο του flash report της Citi (4 Ιουνίου) για τα αποτελέσματα α’ τριμήνου, που χαρακτηρίστηκαν «οριακά θετικά»: υπέρβαση περίπου 2% σε καθαρά έσοδα και προσαρμοσμένα EBITDA, επιβεβαίωση της καθοδήγησης για το σύνολο της χρήσης και ανακοίνωση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών έως 150 εκατ. ευρώ. Το βασικό μήνυμα του οίκου, ωστόσο, παραμένει ότι η αγορά δεν αποτιμά πλέον την παλαιά «αμυντική» επενδυτική περίπτωση του ΟΠΑΠ — με τις προβλέψιμες ταμειακές ροές και την υψηλή μερισματική απόδοση — αλλά έναν πιο σύνθετο, πολυεθνικό όμιλο τυχερών παιχνιδιών με μεγαλύτερη αναπτυξιακή δυναμική, αλλά και αυξημένο ρίσκο εκτέλεσης, υψηλότερη μόχλευση (καθαρό χρέος προς EBITDA άνω των 3 φορών, έναντι σχεδόν μηδενικής πριν τη συγχώνευση) και χαμηλότερη μερισματική γενναιοδωρία.

Η σημερινή υποχώρηση επιβεβαιώνει, για άλλη μια φορά, τις επιφυλάξεις που είχαμε διατυπώσει εγκαίρως: η συμφωνία με την Allwyn αλλάζει ριζικά την ταυτότητα της εισηγμένης και αποδομεί σταδιακά το προφίλ υψηλού, σταθερού μερίσματος που για χρόνια στήριζε τη μετοχή. Με τον τίτλο σε χαμηλά τριετίας και τους επενδυτές να διερωτώνται γιατί προτιμήθηκε η επαναγορά έναντι πρόσθετης διανομής — και τι μέλλει γενέσθαι με την ελεύθερη διασπορά — το αφήγημα της «αραίωσης» του μερίσματος αποκτά πλέον και αριθμητική επιβεβαίωση στο ταμπλό.

Τεχνική εικόνα

Σε επίπεδο Γενικού Δείκτη, οι 2.352 μονάδες τοποθετούν την αγορά κοντά στο μέσο του πρόσφατου εύρους διακύμανσης. Το ενδοσυνεδριακό μοτίβο ήταν χαρακτηριστικό: πρωινή κάμψη προς τις ~2.334 μονάδες, σταδιακή ανάκτηση εδάφους με κορύφωση πέριξ των ~2.358 μονάδων το απόγευμα και ήπια αποκλιμάκωση στο κλείσιμο. Η εικόνα παραπέμπει σε συσσώρευση, με την αγορά να αναζητεί κατεύθυνση εν αναμονή καταλυτών.

Ως πρώτη ζώνη αντίστασης λειτουργούν οι 2.360-2.370 μονάδες (ενδοσυνεδριακά υψηλά), με επόμενο και κρισιμότερο εμπόδιο τη ζώνη των 2.400-2.407 μονάδων, όπου βρίσκονται τα φετινά υψηλά. Προς τα κάτω, άμεση στήριξη εντοπίζεται στις 2.340 μονάδες, με επόμενο «μαξιλάρι» τις 2.300 μονάδες και τη ζώνη του κινητού μέσου των 50 ημερών (ΚΜΟ-50). Με δεδομένο ότι ο δείκτης διαπραγματεύεται πάνω τόσο από τον ΚΜΟ-50 όσο και από τον ΚΜΟ-200, η μεσοπρόθεσμη δομή παραμένει ανοδική, παρά τη βραχυπρόθεσμη αδράνεια της ορμής.

Από τους ταλαντωτές, ο RSI σε ημερήσιο χρόνο κινείται σε ουδέτερη περιοχή (περίπου 52-55), χωρίς ένδειξη υπεραγορασμένων ή υπερπουλημένων συνθηκών, ενώ ο MACD εμφανίζει σχεδόν επίπεδη εικόνα με ιστόγραμμα κοντά στο μηδέν — αποτύπωση της απουσίας σαφούς κατεύθυνσης. Στον FTSE Large Cap, οι 6.000 μονάδες αποτελούν ισχυρό ψυχολογικό φραγμό (προσεγγίστηκαν ενδοσυνεδριακά), με στηρίξεις στις 5.940 και 5.900 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης, μετά τη βουτιά των αρχών του μήνα, βρήκε αγοραστές πάνω από τις 2.620-2.640 μονάδες και επιχειρεί επιστροφή προς τη ζώνη των 2.700-2.720 μονάδων.

Σημείωση: το ενδοσυνεδριακό εύρος, καθώς και τα επίπεδα ΚΜΟ-50/200, RSI και MACD, αποτελούν εκτιμήσεις από τα διαθέσιμα διαγράμματα και παρατίθενται με επιφύλαξη — μπορούν να προσαρμοστούν με βάση τα επίσημα δεδομένα.

Διεθνές φόντο

Το διεθνές κλίμα παρέμεινε όμηρος των γεωπολιτικών εξελίξεων. Μετά τις διασταυρούμενες επιθέσεις Ισραήλ-Ιράν το Σαββατοκύριακο και νέα ανταλλαγή πληγμάτων νωρίς τη Δευτέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε σε παύση των εχθροπραξιών, με το Ιράν να ανακοινώνει — προς το παρόν — τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ. Η εκεχειρία παραμένει εύθραυστη, διατηρώντας σε επιφυλακή τις αγορές και στηρίζοντας τις τιμές του πετρελαίου: το αμερικανικό αργό (WTI) ενισχυόταν περί το 1,8% στα 92 δολάρια, υποχωρώντας πάντως από τα ενδοσυνεδριακά υψηλά άνω των 95 δολαρίων.

Στην Ευρώπη, οι κύριοι δείκτες κινήθηκαν με μικρές, μικτές μεταβολές, περιορίζοντας τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης. Στις ΗΠΑ, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης προμήνυαν ανοδικό άνοιγμα (S&P 500 +0,8%, Nasdaq +1,4%), με τον κλάδο της τεχνολογίας και των ημιαγωγών να επιχειρεί έντονη αντίδραση μετά το βαρύ ξεπούλημα της Παρασκευής — Broadcom, Micron και AMD σημείωναν αξιόλογα κέρδη στην προσυνεδρίαση.

Καταλύτης του sell-off της Παρασκευής υπήρξε η ισχυρότερη των προσδοκιών έκθεση απασχόλησης (μη αγροτικές θέσεις εργασίας στις 172.000), που λειτούργησε ως «κρύα ντουζιέρα» για τις προσδοκίες χαλάρωσης από τη Fed. Η αγορά αναπροσαρμόζει το σενάριο «higher for longer» ενόψει της συνεδρίασης της Fed στις 16-17 Ιουνίου — της πρώτης μέσα στο νέο τοπίο που διαμορφώνει η μετάβαση στην ηγεσία του Kevin Warsh. Παράλληλα, η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού τίτλου σταθεροποιήθηκε πέριξ του 4,54%, ο χρυσός υποχώρησε σε χαμηλά μηνός κοντά στα 4.325 δολάρια, ενώ στην Ασία ο Nikkei έχασε 3,5% ακολουθώντας το αμερικανικό ξεπούλημα. Στα μακροοικονομικά της Ευρωζώνης, ο δείκτης επενδυτικού κλίματος Sentix Ιουνίου ανέκαμψε οριακά (13,4 έναντι 14,6 που ανέμενε η αγορά), ενώ οι γερμανικές βιομηχανικές παραγγελίες Απριλίου απογοήτευσαν (-3,8% έναντι +2,0%).

Γνώμες ειδικών

Στο εγχώριο σκέλος, το πρόσφατο θετικό βήμα προέρχεται από τη Deutsche Bank, η οποία αναβάθμισε τις τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες, βλέποντας σημαντικά περιθώρια ανόδου: Eurobank στα 5 ευρώ, Alpha Bank στα 4,80 ευρώ, Εθνική στα 17,10 ευρώ και Πειραιώς στα 10,15 ευρώ, με το σκεπτικό ότι ελληνικές και κυπριακές τράπεζες συνεχίζουν να ωφελούνται από ισχυρότερο μακροοικονομικό περιβάλλον έναντι αρκετών ευρωπαϊκών οικονομιών. Η εκτίμηση αυτή στηρίζει τη σημερινή τραπεζική αντίδραση.

Για την Allwyn, τόσο η Citi (ουδέτερη σύσταση, τιμή-στόχος 13,10 ευρώ) όσο και η Eurobank Equities (τιμή-στόχος περί τα 13,40 ευρώ, αποτίμηση ~10 φορές) αναγνωρίζουν την ισχυρή αύξηση εσόδων και EBITDA, επισημαίνουν ωστόσο ότι η μετοχή ενσωματώνει ήδη μεγάλο μέρος των θετικών προσδοκιών, με την αυξημένη μόχλευση και τη χαμηλότερη ορατότητα στα περιθώρια να δικαιολογούν τη συγκρατημένη στάση. Σε διεθνές επίπεδο, ο επικεφαλής στρατηγικής μετοχών της Bank of America προειδοποιεί ότι εντοπίζει «υπερβολικά πολλά κόκκινα σημάδια» στις αγορές, υπενθυμίζοντας ότι η αμερικανική άνοδος παραμένει εκτεθειμένη σε μια πιο επιθετική Fed.

Εγχώριοι αναλυτές και παράγοντες της αγοράς περιγράφουν μια συνεδρίαση εξισορρόπησης αντίρροπων δυνάμεων: από τη μία η ανάκαμψη των τραπεζών και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων α’ τριμήνου, από την άλλη το «αγκάθι» της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, που διατηρεί έναν βαθμό αβεβαιότητας για τον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Το αφήγημα της πιθανής αναβάθμισης της ελληνικής αγοράς σε ανεπτυγμένη (MSCI) εξακολουθεί να λειτουργεί ως μεσοπρόθεσμος καταλύτης που συγκρατεί το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Τι να προσέξουν οι επενδυτές

Βραχυπρόθεσμα, εφόσον οι τράπεζες κρατήσουν τα κέρδη τους και η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή σταθεροποιηθεί, ο Γενικός Δείκτης έχει περιθώριο να δοκιμάσει εκ νέου τη ζώνη των 2.360-2.370 μονάδων, με στόχο τις 2.400. Αντίθετα, ένα ναυάγιο της εκεχειρίας — με νέα εκτίναξη του πετρελαίου — σε συνδυασμό με μια πιο «γερακίσια» Fed, θα μπορούσε να επαναφέρει πιέσεις προς τις 2.300 μονάδες και τη ζώνη του ΚΜΟ-50. Για την Allwyn, ελλείψει νέου καταλύτη, η μετοχή φαίνεται να αναζητεί ισορροπία γύρω από τα επίπεδα της τιμής-στόχου των 13 ευρώ.