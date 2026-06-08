Τραπεζικός-σεισμός-στην-Ιταλία:-Η-intesa-προσφέρει-30,6-δισ.-ευρώ-για-τη-monte-dei-paschi

Ένα νέο κεφάλαιο στη σαρωτική αναδιάταξη του ιταλικού τραπεζικού συστήματος ανοίγει η Intesa Sanpaolo, καταθέτοντας πρόταση εξαγοράς ύψους 30,6 δισ. ευρώ για τη Banca Monte dei Paschi di Siena, σε μία κίνηση που θα μπορούσε να δημιουργήσει έναν από τους ισχυρότερους τραπεζικούς ομίλους της Ευρώπης.

Η πρόταση, η οποία αποτιμά τη Monte Paschi με premium περίπου 12,5% σε σχέση με την κεφαλαιοποίησή της στο κλείσιμο της περασμένης Παρασκευής, έρχεται να επιταχύνει το κύμα συγκέντρωσης δυνάμεων που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ιταλία από τα τέλη του 2024. Παράλληλα, αναμένεται να επηρεάσει όχι μόνο τον τραπεζικό κλάδο αλλά και την ασφαλιστική αγορά, καθώς συνδέεται άμεσα με τη Mediobanca και τη Generali.

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Η κίνηση της Intesa έρχεται μόλις μία ημέρα μετά την πρόταση της Banco BPM για συγχώνευση «ίσων» με τη Monte Paschi, η οποία θα δημιουργούσε έναν όμιλο αξίας σχεδόν 50 δισ. ευρώ.

Η Monte dei Paschi, η παλαιότερη τράπεζα του κόσμου που εξακολουθεί να λειτουργεί, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο ενός έντονου παιχνιδιού εξαγορών. Η τράπεζα απέκτησε πέρυσι τη Mediobanca, αποκτώντας ταυτόχρονα και σημαντική συμμετοχή στη Generali, τον μεγαλύτερο ασφαλιστικό όμιλο της Ιταλίας.

Η εξέλιξη αυτή έχει μετατρέψει τη Monte Paschi σε στρατηγικό στόχο για τους μεγάλους παίκτες της αγοράς, καθώς ο έλεγχός της προσφέρει πρόσβαση όχι μόνο στην τραπεζική δραστηριότητα αλλά και σε πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα.

Το σχέδιο της Intesa

Η μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας προσφέρει 1,6 μετοχές της και 1 ευρώ σε μετρητά για κάθε μετοχή της Monte Paschi. Το χρηματικό σκέλος της συμφωνίας αντιστοιχεί σε περίπου 3 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, η Intesa δεν σκοπεύει να διατηρήσει ολόκληρο τον όμιλο. Σύμφωνα με το σχέδιό της, θα κρατήσει τη Mediobanca και τη συμμετοχή στη Generali, ενώ θα πουλήσει το εμπορικό σήμα Monte Paschi, καθώς και σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων και περίπου τα μισά καταστήματα της τράπεζας στην ασφαλιστική Unipol.

Η Unipol εκτιμάται ότι θα καταβάλει από 3 έως 3,5 δισ. ευρώ για τα περιουσιακά στοιχεία που θα αποκτήσει, ενώ σχεδιάζει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 2,5 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της συναλλαγής. Στη συνέχεια θα επιδιώξει τη συγχώνευση των δραστηριοτήτων αυτών με την BPER Banca, στην οποία ήδη αποτελεί τον μεγαλύτερο μέτοχο.

Η σημασία της Generali

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση της Intesa απέναντι στη Generali. Η τράπεζα ανακοίνωσε ότι θα αποκτήσει επιπλέον ποσοστό 3% στον ασφαλιστικό κολοσσό, τονίζοντας ότι η κίνηση είναι προσωρινού και χρηματοοικονομικού χαρακτήρα.

Η Generali θεωρείται εδώ και χρόνια ένα από τα πιο περιζήτητα περιουσιακά στοιχεία της ιταλικής αγοράς, χάρη στην κυρίαρχη θέση που κατέχει τόσο στις ασφαλίσεις όσο και στη διαχείριση κεφαλαίων.

Η διατήρηση της συμμετοχής στη Generali και της Mediobanca αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής της Intesa, η οποία επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της σε τομείς υψηλής κερδοφορίας.

Οι αγορές βλέπουν έναν νέο ευρωπαϊκό πρωταθλητή

Η προοπτική της συμφωνίας προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο χρηματιστήριο του Μιλάνου. Η μετοχή της Monte Paschi κατέγραψε άνοδο άνω του 10%, καθώς οι επενδυτές αποτίμησαν θετικά το premium της προσφοράς.

Αντίθετα, η μετοχή της Intesa δέχθηκε πιέσεις, καθώς η αγορά αξιολόγησε το κόστος της εξαγοράς και τους κινδύνους ενσωμάτωσης ενός τόσο μεγάλου οργανισμού.

Παρά τις βραχυπρόθεσμες ανησυχίες, αναλυτές εκτιμούν ότι η συναλλαγή θα μπορούσε να εκτοξεύσει τη χρηματιστηριακή αξία της Intesa σε επίπεδα που θα την καταστήσουν μία από τις ισχυρότερες τράπεζες της Ευρώπης, ξεπερνώντας ακόμη και την UniCredit.

Το νέο κύμα συγκέντρωσης

Η προσφορά της Intesa αποτελεί το πιο πρόσφατο επεισόδιο σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας για τον ιταλικό χρηματοπιστωτικό κλάδο.

Η Banco BPM απέκτησε την Anima Holding, η Monte Paschi εξαγόρασε τη Mediobanca, ενώ η προσπάθεια της UniCredit να αποκτήσει την Banco BPM δεν ευοδώθηκε. Την ίδια στιγμή, ο διευθύνων σύμβουλος της UniCredit, Αντρέα Όρτσελ, συνεχίζει να αναζητεί ευκαιρίες εξαγορών τόσο στην Ιταλία όσο και στο εξωτερικό, έχοντας ήδη στραμμένο το βλέμμα του στη γερμανική Commerzbank.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ιταλίας, Φάμπιο Πανέτα, είχε προειδοποιήσει πρόσφατα ότι η νέα φάση συγχωνεύσεων μπορεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του κλάδου, αλλά δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε υπερβολική συγκέντρωση ισχύος στις τοπικές αγορές.

Εάν η συμφωνία ολοκληρωθεί, θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη τραπεζική συναλλαγή στην Ιταλία εδώ και χρόνια και πιθανότατα το γεγονός που θα καθορίσει τη νέα αρχιτεκτονική του ευρωπαϊκού τραπεζικού χάρτη.

– - Reuters, -