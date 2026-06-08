ΧΑ: Η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν προϋπόθεση για επάνοδο της αναμέτρησης του ΓΔ με τις 2400 μονάδες

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Άνοδο κατά 0,65% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στην τελευταία συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδος κλείνοντας στις 2355,67 μονάδες (στο -0,72% ο ΓΔ & στο -2,79% οι τράπεζες στην εβδομάδα, στο +11,08% ο ΓΔ & στο +15,72% οι τράπεζες στο έτος).

Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 240,1 εκ. ευρώ. Οι αγοραστές κινήθηκαν αποφασιστικά και με οδηγό τον τραπεζικό κλάδο οδήγησαν το ΓΔ σε θετικό έδαφος καταγράφοντας υψηλό ημέρας περί τις 2.30μμ στις 2377 μονάδες.

Όμως, οι πωλητές επανήλθαν στη συνέχεια και με ρευστοποιήσεις τραπεζών πάλι μείωσαν αισθητά τα τελικά κέρδη ως τις δημοπρασίες.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο υψηλότερα στο 3,72% μετά τα στοιχεία της αγοράς εργασίας των ΗΠΑ με τις ευρωπαϊκές αγορές να υποχωρούν. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+1,14%) κατέγραψε κέρδη με την Εθνική (+2,69%) να υπεραποδίδει.

Κέρδη ακόμη κατέγραψε η ΔΕΗ (+1,03%), η Allwyn (+0,97%), η Cenergy (+0,48%), ο Τιτάν (+0,61%), η Lamda (+0,48%), o Σαράντης (+1,20%), η ΕΛΧΑ (+0,39%), η ΕΥΔΑΠ (+0,38%), το ΔΑΑ (+0,98%) και ο Φουρλής (+3,01%).

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η Βιοχάλκο (-0,24%) και ο ΟΤΕ (-0,17%). Απολογιστικά, 57 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 47 εκείνων που υποχώρησαν. Ξεκινάει την Τρίτη η διαπραγμάτευση του ομολόγου της Lamda Development ενώ την Πέμπτη διενεργείται η έκτακτη Γ.Σ. για την ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ. Την ίδια ημέρα η ΕΚΤ αναμένεται να αποφασίσει αύξηση των επιτοκίων της. Οι Μύλοι Λούλη, ο Καρέλιας, η ΓΕΒΚΑ, η Εθνική, η Eurobank και η Quest Holdings αποκόπτουν το δικαίωμα στη λήψη μερίσματος.

Η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είναι προϋπόθεση για επάνοδο της αναμέτρησης του ΓΔ με τις 2400 μονάδες.

Επιχειρηματικά νέα

Prodea: Με υπερκάλυψη 112% η ΔΠ, την αποδέχτηκαν 543 ομολογιούχοι. Εκδίδονται 10 εκατ. νέες μετοχές. Το free float να διαμορφώνεται στο 17%.

Deutsche Bank: Ο οίκος ανεβάζει την τιμή-στόχο για την Alpha Βank στα €4,80 από €4,45, για την Τράπεζα Κύπρου στα €11,25 από €10,40, για την Τράπεζα Πειραιώς στα €10,15 από €8,95, για τη Eurobank στα €5,00 από €4,35 και για την Εθνική Τράπεζα στα €17,10 από €15,95.

ΓΕΚ Τέρνα: Στα €53 ευρώ η νέα τιμή-στόχος από την Mediobanca. Διατηρεί σύσταση «Outperform».

Lamda Development: Υπερκαλύφθηκε 1,7 φορές η έκδοση, στο επιτόκιο των Ομολογιών σε 4,20% ετησίως.

Βιοτέρ: η εταιρεία αποδέχθηκε πρόταση από τις CEPAL, Intrum και DoValue για οριστική διευθέτηση των δανείων της.

Δεσμευτική προσφορά από Bally’s Intralot για την Evoke. Οι μέτοχοι της Evoke θα δικαιούνται να λάβουν για κάθε μετοχή Evoke 0,537 νέες μετοχές της Bally’s Intralot. Εναλλακτικά μπορούν να λάβουν μετρητά έως 117,1 εκατ. λίρες. Τριπλασιασμός Κ.Ε. , EBIDTA €1 δις.

ΔΑΑ: +3,7% στα 3,22 εκ. η επιβατική κίνηση το Μάιο, +5,3% στο 5μηνο.

ΤτΕ: το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των νέων καταθέσεων και δανείων αυξήθηκε στις 4,45 εκατοστιαίες μονάδες τον Απρίλιο.

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 10,6% το ποσοστό ανεργίας το 1ο τρίμηνο του 2026.

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 2% η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το α’ τρίμηνο. Ετήσιες μετβ: +1% η καταναλωτικήδαπάνη, +12,6% οι ακαθ. επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, +2,4% οι εξαγωγές αγαθών/υπηρεσιών, 0,5%

οι εισαγωγές αγαθών/υπηρεσιών.