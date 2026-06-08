Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Γένσεν Χουάνγκ, χαρακτήρισε την επιχείρηση ως την «επόμενη εταιρεία του 1 τρισ. δολαρίων»,

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Την εισαγωγή της στοv S&P 500 ανακοίνωσε η Marvell Technology, με αποτέλεσμα η μετοχή της εταιρείας κατασκευής τσιπ τεχνητής νοημοσύνης να επιδίδεται σε προσυνεδριακό άλμα 9%.

Η εταιρεία ημιαγωγών, η οποία διαπραγματεύεται στο Nasdaq, θα ενταχθεί στον διευρυμένο δείκτη στις 22 Ιουνίου και θα βρίσκεται δίπλα στις 500 κορυφαίες εταιρείες στις ΗΠΑ ενώ ο τίτλος της μετρά ράλι 210% από την αρχή του έτους

Σύμφωνα με το CNBC, η εταιρεία κατασκευής ηλεκτρονικών ειδών Flex βρίσκεται επίσης στη λίστα των εταιρειών που θα ενταχθούν στον S&P 500 αργότερα αυτόν τον μήνα, ενώ η Pool Corp και η The Campbell’s Company θα αφαιρεθούν από τον δείκτη.

Η Marvell με κεφαλαιοποίηση 230 δισ. δολαρίων, έχει την έδρα της στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια και ιδρύθηκε το 1995 ενώ ειδικεύεται στον σχεδιασμό ΑΙ τσιπ υψηλής απόδοσης που χρησιμοποιούνται σε υποδομές δεδομένων, όπως το cloud computing, τα εταιρικά δίκτυα, τα δίκτυα παρόχων 5G και τα συστήματα αυτοκινήτων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Γένσεν Χουάνγκ, χαρακτήρισε την επιχείρηση ως την «επόμενη εταιρεία του 1 τρισ. δολαρίων», ενώ βρισκόταν στη σκηνή με τον CEOX της Marvell, Μάθιου Μέρφι.

Στα κέρδη του πρώτου τριμήνου για το 2026, η Marvell ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών και κατέγραψε έσοδα 2,4 δισ. δολαρίων, ενώ προβλέπει πρόσθετη αύξηση κύκλου εργασιών κατά τη διάρκεια του έτους λόγω της ισχυρής λειτουργίας των data centers της.