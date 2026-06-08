Ένα κύμα ξένων προσφορών έχει θέσει τη Βρετανία σε τροχιά για ένα έτος ρεκόρ για deals, με τους αγοραστές να προσελκύονται από τις συγκριτικά φθηνές αποτιμήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου.

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Σε συμφωνία για την εξαγορά της βρετανικής Tate & Lyle έναντι 2,7 δισεκατομμυρίων λιρών (3,6 δισ. δολαρίων) σε μετρητά, προχώρησε ο αμερικανικός όμιλος Ingredion, με στόχο τη δημιουργία μιας κορυφαίας εταιρείας εξειδικευμένων τροφίμων και ποτών.

Η συμφωνία υπογραμμίζει τον τρόπο που οι εταιρείες τροφίμων αναδιαμορφώνουν τα χαρτοφυλάκιά τους για να αξιοποιήσουν τη ζήτηση για προϊόντα χαμηλότερης περιεκτικότητας σε ζάχαρη, με υψηλή πρωτεΐνη και λειτουργικά προϊόντα με πρόσθετα οφέλη για την υγεία και τη διατροφή.

Οι μέτοχοι της Tate & Lyle θα λάβουν 595 στερλίνες ανά μετοχή σε μετρητά, ένα premium σχεδόν 59% από τις αρχές Μαΐου που ξεκίνησαν οι συνομιλίες, συν 20 πένες σε μερίσματα, με τη συμφωνία να αποτιμά τον βρετανικό όμιλο στα 3,8 δισ. λίρες, συμπεριλαμβανομένου του χρέους.

Η συμφωνία θα τερματίσει την 87ετή εισαγωγή της Tate & Lyle στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, σηματοδοτώντας μια ακόμη απώλεια ενός γνωστού ονόματος για την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ένα κύμα ξένων προσφορών έχει θέσει τη Βρετανία σε τροχιά για ένα έτος ρεκόρ για deals, με τους αγοραστές να προσελκύονται από τις συγκριτικά φθηνές αποτιμήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Tate & Lyle, η οποία ξεκίνησε ως διυλιστήριο ζάχαρης τη δεκαετία του 1850, πούλησε την ομώνυμη μάρκα το 2010 στην ASR για να επικεντρωθεί σε γλυκαντικά όπως η Splenda με μηδέν θερμίδες που χρησιμοποιείται από την Coca-Cola.

Συνδυαστικά με την Ingredion, η T&L θα αξίζει περίπου 9,9 δισ. δολάρια και θα επικεντρωθεί σε συστατικά που βελτιώνουν την υφή, μειώνουν τη ζάχαρη και ενισχύουν τα θρεπτικά συστατικά, καθώς οι κατασκευαστές τροφίμων στοχεύουν στη ζήτηση για γεύση και φυτικές ίνες, ελέω της ανόδου των φαρμάκων απώλειας βάρους GLP-1.

Η Ingredion παρασκευάζει γλυκαντικά και άμυλα, καθώς και συστατικά που χρησιμοποιούνται σε χαρτί, καλλυντικά και φαρμακευτικά προϊόντα. Το 2024, η εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Advent International προετοίμαζε μια προσφορά εξαγοράς για την Tate & Lyle, αλλά δεν υλοποιήθηκε το deal.