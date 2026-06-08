Morgan Stanley: Αναβαθμίζει την Ελλάδα στο Top 4 της EEMEA – Στο επίκεντρο οι τράπεζες

Σημαντική αναβάθμιση της θέσης της Ελλάδας στις επενδυτικές της προτιμήσεις για την περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής (EEMEA) καταγράφει η Morgan Stanley, σύμφωνα με τη νέα έκθεσή της με τίτλο «Country Scorecard Refresh – Hungary & Greece Move Up».

Ο αμερικανικός επενδυτικός οίκος τοποθετεί πλέον την Ελλάδα στην τέταρτη θέση μεταξύ των αγορών της περιοχής, από την πέμπτη που κατείχε προηγουμένως, διατηρώντας παράλληλα τη σύσταση «overweight» για την ελληνική αγορά. Στην επικαιροποιημένη κατάταξη, μόνο η Αίγυπτος, η Πολωνία και η Ουγγαρία βρίσκονται υψηλότερα, ενώ η Ελλάδα προσπερνά τη Νότια Αφρική.

Η αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή ως νέος επενδυτικός παράγοντας

Καθοριστικό ρόλο στην αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς διαδραματίζει ένας νέος θεματικός δείκτης που ενσωματώνει η Morgan Stanley στις αξιολογήσεις της και σχετίζεται με τις προοπτικές αποκλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την ανάλυση του οίκου, αν και παραμένει αβέβαιο το χρονοδιάγραμμα των εξελίξεων, δεν αποκλείεται τους επόμενους μήνες να υπάρξει πρόοδος στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε ομαλοποίηση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, η Morgan Stanley εκτιμά ότι αγορές με υψηλότερη ευαισθησία στις διεθνείς επενδυτικές ροές και στο επενδυτικό κλίμα, όπως η Ελλάδα, η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Νότια Αφρική, θα μπορούσαν να εμφανίσουν καλύτερες επιδόσεις σε σύγκριση με άλλες αγορές της περιοχής. Αντίθετα, ορισμένες αγορές του Κόλπου, με εξαίρεση τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενδέχεται να κινηθούν πιο συγκρατημένα.

Παράλληλα, η έκθεση αποδίδει τη βελτίωση της θέσης της Ελλάδας τόσο στην ενίσχυση των δεικτών δυναμικής (momentum) και των εκτιμήσεων για τα εταιρικά κέρδη όσο και στη θετική επίδραση του νέου αυτού γεωπολιτικού παράγοντα.

Στο προσκήνιο οι ελληνικές τράπεζες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρουσία ελληνικών τραπεζών στη λίστα «Top 40 Combined Stock Screen» της Morgan Stanley, η οποία περιλαμβάνει μετοχές που συγκεντρώνουν υψηλές βαθμολογίες βάσει κριτηρίων όπως η αποτίμηση, η κερδοφορία, η ποιότητα, η δυναμική των επιδόσεων και ειδικοί θεματικοί παράγοντες.

Στις νέες προσθήκες της λίστας περιλαμβάνονται η Τράπεζα Πειραιώς και η Εθνική Τράπεζα, μαζί με τραπεζικούς ομίλους της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, όπως η OTP Bank, η Pekao και η Bank Millennium.

Η Morgan Stanley διευκρινίζει ότι η αξιολόγηση «overweight» αφορά την ελληνική αγορά συνολικά και όχι τις επιμέρους τραπεζικές μετοχές. Οι τράπεζες που εμφανίζονται στη λίστα δεν συνοδεύονται από ξεχωριστή επενδυτική σύσταση, αλλά επιλέγονται με βάση τα ποσοτικά κριτήρια του μοντέλου αξιολόγησης του οίκου.

Ξεχωρίζει η Πειραιώς

Μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Τράπεζα Πειραιώς, η οποία περιλαμβάνεται στις μετοχές που εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να ωφεληθούν περισσότερο σε περίπτωση αποκλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, η μετοχή της καταγράφει υψηλή θέση στον δείκτη αναθεωρήσεων κερδοφορίας (Earnings Revision Ratio – ERR), καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση μεταξύ των εταιρειών που παρακολουθεί η Morgan Stanley στην ευρύτερη περιοχή EEMEA.

Η νέα αξιολόγηση του αμερικανικού οίκου ενισχύει την εικόνα βελτίωσης που παρουσιάζει η ελληνική αγορά στα μάτια των διεθνών επενδυτών, με τις τράπεζες να επανέρχονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και τη χώρα να καταγράφει υψηλότερη θέση στις προτιμήσεις των αναλυτών για την περιοχή.