reuters:-Η-Ρωσία-θα-μειώσει-τις-εξαγωγές-πετρελαίου-τον-Ιούνιο-εν-μέσω-σχεδίου-ενίσχυσης-των-διυλιστηρίων-και-χαμηλότερης-παραγωγής-αργού

Η Ρωσία πρόκειται να μειώσει τις εξαγωγές αργού πετρελαίου, καθώς σχεδιάζει να ενισχύσει τη λειτουργία των διυλιστηρίων τον Ιούνιο εν μέσω επικείμενων ελλείψεων καυσίμων, ανέφεραν πηγές της αγοράς.

Οι φορτώσεις αργού πετρελαίου από τα δυτικά λιμάνια του Πριμόρσκ, του Ουστ-Λούγκα και του Νοβοροσίσκ θα μπορούσαν να μειωθούν στα 1,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα (bpd) τον Ιούνιο από 2,5 εκατομμύρια bpd τον Μάιο, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία από βιομηχανικές και εμπορικές πηγές.

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Η πτώση μπορεί να οφείλεται εν μέρει στην εξασθένηση των επιπέδων παραγωγής πετρελαίου, ανέφεραν οι πηγές.

Η ρωσική παραγωγή πετρελαίου έχει μειωθεί από την αρχή του έτους, δήλωσε την Πέμπτη ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ, αποδίδοντας την πτώση σε απρογραμμάτιστες εργασίες συντήρησης στα διυλιστήρια.

Η ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και επισκευής θα επιτρέψει στα διυλιστήρια της Ρωσίας να αυξήσουν την παραγωγική τους ικανότητα εν μέσω της εποχικής αύξησης της ζήτησης καυσίμων και των ελλείψεων που έχουν αναφερθεί σε ορισμένες περιοχές, αλλά η χαμηλότερη παραγωγή σημαίνει ότι η πρόσθετη πρώτη ύλη για επεξεργασία θα πρέπει να εκτραπεί από τις εξαγωγές, ανέφεραν πηγές.

Εκτιμούν ότι η Ρωσία θα επιδιώξει να αυξήσει τις ποσότητες αργού πετρελαίου τον Ιούνιο κατά 250.000-400.000 βαρέλια την ημέρα, ενώ η αποκατάσταση της παραγωγής πετρελαίου θα απαιτήσει αρκετό χρόνο.

Ουκρανικά πλήγματα

Οι ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε ρωσικές λιμενικές υποδομές, αγωγούς και διυλιστήρια από τον Μάρτιο έχουν μειώσει την εγχώρια επεξεργασία και, παρόλο που οι εξαγωγείς κατάφεραν να διατηρήσουν τις αποστολές, πηγές του Reuters ανέφεραν ότι οι περικοπές στην παραγωγή ήταν αναπόφευκτες.

Η Ρωσία αναγκάστηκε να μειώσει την παραγωγή πετρελαίου τον Απρίλιο λόγω τέτοιων επιθέσεων σε λιμάνια και διυλιστήρια, καθώς και λόγω της διακοπής του μοναδικού εναπομείναντος αγωγού πετρελαίου της Ρωσίας προς την Ευρώπη.

Πηγές του Reuters πιστεύουν ότι η παραγωγή αργού πετρελαίου πιθανότατα συνέχισε να μειώνεται τον Μάιο, μειώνοντας κατά περίπου 100.000 βαρέλια την ημέρα από τον Απρίλιο.

Τον Απρίλιο, πηγές του Reuters εκτίμησαν την πτώση της παραγωγής πετρελαίου της Ρωσίας ως τη μεγαλύτερη εδώ και έξι χρόνια — από την έναρξη της πανδημίας COVID-19 το 2020 — στα 300.000-400.000 βαρέλια την ημέρα σε σύγκριση με το μέσο επίπεδο των προηγούμενων μηνών φέτος και μειωμένη κατά περίπου 500.000-600.000 βαρέλια την ημέρα σε σύγκριση με το τέλος του περασμένου έτους.

Εν τω μεταξύ, πηγές της βιομηχανίας δήλωσαν την Τετάρτη ότι δεν υπήρξαν spot deals για αργό πετρέλαιο Δυτικής Σιβηρίας που θα φορτωθεί τον Ιούνιο για εγχώρια παράδοση, καθώς οι παραγωγοί επικεντρώνονται στις εξαγωγές και επικαλούνται έλλειψη πρώτων υλών αυτόν τον μήνα.