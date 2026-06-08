Zealand Pharma: Επιπλοκές με το φάρμακo για απώλεια βάρους – Κατακρημνίζεται η μετοχή

Ο έντονος ανταγωνισμός έχει αυξήσει την πίεση στις εταιρείες να διαφοροποιήσουν τα προϊόντα τους στην επικερδή αγορά.

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Ανησυχίες για τις πιθανές παρενέργειες του πειραματικού φαρμάκου της Zealand Pharma για απώλεια βάρους, εκφράζουν οι ειδικοί μετά τα νέα δεδομένα από τις κλινικές δοκιμές, με αποτέλεσμα η μετοχή της να σημειώνει κατακόρυφη πτώση 25% τη Δευτέρα ενώ μετρά απώλειες 50% από την αυγή του 2026.

Η δανική φαρμακοβιομηχανία ανέφερε ότι ενώ το φάρμακό της survodutide (σουρβοντιτίδη), το οποίο έχει χορηγήσει άδεια στην Boehringer Ingelheim, πέτυχε τους βασικούς στόχους της σε κλινική μελέτη τελικού σταδίου, το 19% των ασθενών βίωσαν γαστρεντερικά προβλήματα, σε σύγκριση με το 2,9% που έλαβαν εικονικό σκεύασμα.

«Συνολικά, θεωρούμε την ασφάλεια/ανεκτικότητα απογοητευτική, παρά τα δεδομένα που επιβεβαιώνουν ορισμένα ενδιαφέροντα σήματα για τη σωματική σύνθεση/το ήπαρ», ανέφεραν οι αναλυτές της Barclays.

Το υψηλό ποσοστό ασθενών με επιπλοκές, με περισσότερο από το 40% να αναφέρουν έμετο, μπορεί να περιορίσει την εμπορική δυναμική του φαρμάκου ως θεραπεία για την παχυσαρκία ή για όσους πάσχουν από λιπώδη νόσο του ήπατος, πρόσθεσαν οι αναλυτές.

Η σουρβοντιτίδη δοκιμάστηκε σε ενήλικες που ζουν με παχυσαρκία ή υπέρβαρους ενήλικες, χωρίς διαβήτη τύπου 2, για διάστημα 76 εβδομάδων.

Τα δεδομένα που ανακοινώθηκαν τον Απρίλιο έδειξαν μέση απώλεια βάρους έως και 16,6% έναντι 3,2% με το εικονικό φάρμακο.

Ο έντονος ανταγωνισμός έχει αυξήσει την πίεση στις εταιρείες να διαφοροποιήσουν τα προϊόντα τους.

Η διατήρηση της μυϊκής μάζας, οι επιλογές για χορήγηση από το στόμα, οι ασθένειες που σχετίζονται με την παχυσαρκία και η διαχείριση βάρους είναι τομείς που στοχεύουν οι εταιρείες για να αυξήσουν το μερίδιό τους στην επικερδή αγορά.