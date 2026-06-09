Έγκριση της Συμφωνίας Med Frigo – OB Streem από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, κατά τη συνεδρίασή της στις 09/06/2026, εξέδωσε ομόφωνη απόφαση αριθ. 915/2026, εγκρίνοντας τη συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση πλήρους ελέγχου από την εταιρεία «ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ- ΣΤΡΙΜ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΕ.» (γνωστή ως «OB STREEM AE»), θυγατρική του επενδυτικού ομίλου H.I.G. Capital LLC, επί της εταιρείας «Γ.ΠΟΥΛΙΑΣ-Σ. ΜΠΡΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» (γνωστή ως «MED FRIGO SA»), σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 (β) του Ν. 3959/2011.

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Η συγκέντρωση αφορά τις σχετικές αγορές όπου παρατηρούνται οριζόντιες επικαλύψεις μεταξύ των εμπλεκομένων εταιρειών, κυρίως στην αγορά παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής (logistics) και στην αγορά παροχής υπηρεσιών διαμεταφοράς εμπορευμάτων (freight forwarding). Η τελευταία διακρίνεται περαιτέρω σε αγορές διαμεταφοράς εμπορευμάτων με περιβαλλοντική θερμοκρασία και ελεγχόμενης θερμοκρασίας.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, εκτιμώντας τα χαμηλά μερίδια αγοράς των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στις σχετικές αγορές, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, παρόλο που η συναλλαγή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3959/2011, δεν επηρεάζει τις συνθήκες ανταγωνισμού. Έτσι, η συγκεκριμένη συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητά της με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές όπου δραστηριοποιούνται οι συμμετέχουσες εταιρείες.