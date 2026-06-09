Αγορές:-Θετικό-κλίμα-σε-Ευρώπη-και-Ασία-καθώς-υποχωρούν-οι-φόβοι-για-τη-Μέση-Ανατολή

Εικόνα σταθεροποίησης εμφανίζουν οι ευρωπαϊκές μετοχές την Τρίτη 9/6 στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να παραμένουν στο επίκεντρο, ενώ οι ασιατικές αγορές κατέγραψαν ισχυρά κέρδη, με τη Νότια Κορέα να ξεχωρίζει.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει άνοδο 0,44% στις 624,42 μονάδες λίγο μετά το άνοιγμα των αγορών, ενώ και τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, πλην του Λονδίνου, κινούνται ανοδικά. Πιο αναλυτικά:

Γαλλικός CAC 40: +0,83% στις 8.267,70 μονάδες

Ιταλικός FTSE MIB: +1,68% στις 51.052,50 μονάδες

Βρετανικός FTSE 100: -0,24% στις 10.347,90 μονάδες

Γερμανικός DAX: +0,31% στις 24.721,04 μονάδες

Ισπανικός IBEX 35: +1,02% στις 18.410,35 μονάδες

Στην Ασία, ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 έκλεισε με άνοδο άνω του 2%, στις 65.416,63 μονάδες. Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας ανέκαμψε θεαματικά από τη μεγάλη πτώση της Δευτέρας, καταγράφοντας άλμα 8,18% και κλείνοντας στις 8.096,93 μονάδες.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng ενισχύθηκε κατά 0,15%, ενώ ο κινεζικός CSI 300 σημείωσε άνοδο 1,87%, φτάνοντας τις 4.801,81 μονάδες. Αντίθετα, ο αυστραλιανός δείκτης S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 0,24%, κλείνοντας στις 8.604,2 μονάδες.

Πάντως, παρά τη δυναμική που παρουσιάζει το τελευταίο διάστημα ο κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης και των ημιαγωγών, ο διαχειριστής χαρτοφυλακίων της GQG Partners, Μπράιαν Κέρσμανκ, εξέφρασε επιφυλάξεις για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ράλι.

Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στο CNBC, το βασικό ερώτημα αφορά τη διατηρησιμότητα της ανόδου σε βάθος χρόνου. Υποστήριξε ότι πολλές εταιρείες του κλάδου λειτουργούν ουσιαστικά ως παραγωγοί εμπορευμάτων (commodities) και σημείωσε πως σε ορισμένες κατηγορίες μνημών οι τιμές αυξήθηκαν έως και 15 φορές μέσα στον τελευταίο χρόνο.

«Αν μεταφράζαμε μια τέτοια αύξηση στην αγορά ενέργειας, θα σήμαινε ότι το πετρέλαιο θα είχε εκτιναχθεί από τα 60 στα 900 δολάρια το βαρέλι. Πόσοι επενδυτές θα αγόραζαν τότε ενεργειακές μετοχές;» σχολίασε χαρακτηριστικά.

Οι τιμές του αργού αντέστρεψαν σχεδόν όλα τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης αφότου το Ιράν και το Ισραήλ έπαυσαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, αν και οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί καθώς οι διπλωματικές συνομιλίες δεν έχουν οδηγήσει έως τώρα σε ειρήνη.