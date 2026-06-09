Ακίνητα:-Ποια-είναι-τα-δικαιώματα-των-ιδιοκτητών-έναντι-του-ενοικιαστή

Για τα δικαιώματα των ιδιοκτητών ακινήτων όταν νοικιάζουν το ακίνητο τους, όπως τι γίνεται όταν θέλουν να επιβλέψουν το ακίνητο και τι να κάνουν αν ο ενοικιαστής προκαλεί ζημιές ή αρνείται να αποχωρήσει, ενημερώνει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ).

Συγκεκριμένα, η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) ενημερώνει συνοπτικά για τα βασικά δικαιώματα του ιδιοκτήτη:

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– Πρόσβαση στο ακίνητο: Ο ιδιοκτήτης μπορεί να επισκέπτεται το ακίνητο που νοικιάζει κατά τον χρόνο που έχει συμφωνηθεί στο μισθωτήριο συμβόλαιο

– Καθυστέρηση πληρωμών: Αν ο ενοικιαστής δεν εξοφλεί το ενοίκιο ή τα κοινόχρηστα, ο ιδιοκτήτης μπορεί να κινηθεί νομικά, διεκδικώντας τα οφειλόμενα ενοίκια καθώς και να ζητήσει την απόδοση του μισθίου του ακινήτου.

– Ζημιές – Φθορές: Ο ενοικιαστής υποχρεούται να επιστρέψει το ακίνητο στην κατάσταση που το παρέλαβε (εκτός από τη φυσιολογική φθορά). Αν υπάρχουν ζημιές, ο ιδιοκτήτης μπορεί να ζητήσει αποζημίωση, εκτός αν υπάρχει άλλη συμφωνία.

– Λήξη συμβολαίου: Μετά τη λήξη του μισθωτηρίου, αν ο ενοικιαστής δεν αποχωρεί, ο ιδιοκτήτης μπορεί να ζητήσει την έξωσή του από το ακίνητο, με δικαστικές ενέργειες, καθώς και αποζημίωση για τη χρήση του ακινήτου από τον ενοικιαστή για το διάστημα μετά τη λήξη, έως την τελική απόδοσή του.

– Εγγύηση: Αν έχει δοθεί εγγύηση (π.χ. ένα ενοίκιο), αυτή μπορεί να συμψηφισθεί για οφειλόμενα μισθώματα, για κάλυψη ζημιών ή οφειλών (κοινόχρηστα κλπ.). Δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι καλύπτει την περίπτωση της αποζημίωσης χρήσης, δηλαδή το ποσό με το οποίο πρέπει να αποζημιώσει ο μισθωτής τον εκμισθωτή αν παραμένει στο ακίνητο μετά τη λήξη της μίσθωσης.

Η ΕΕΚΕ συμβουλεύει:

– Να υπάρχει πάντα γραπτή σύμβαση με τους πραγματικούς και συμφωνημένους όρους, για να αποφεύγονται παρεξηγήσεις.

– Να καταγράφεται η κατάσταση του σπιτιού στην αρχή και το τέλος της μίσθωσης.