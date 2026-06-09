Αναζήτηση-πυξίδας-στις-ευρωαγορές-παρά-το-θετικό-ενδοσυνεδριακό-κλίμα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Σε μεικτό έδαφος έκλεισαν οι ευρωπαϊκές αγορές την Τρίτη (9/6), παρότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης οι μετοχικές αξίες είχαν παρουσιάσει ανοδικές τάσεις, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν θετικά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, μετά τη συμφωνία των εμπλεκόμενων μερών να σταματήσουν τις επιθέσεις.

Ωστόσο, στο τέλος της συνεδρίασης ο Stoxx 600 έκλεισε με απώλειες 0,42% στις 619,10 μονάδες, ενώ η εικόνα στα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια είναι αρνητική.

Στη Γερμανία, ο DAX τερμάτισε με απώλειες 0,95% στις 24.406,75 μονάδες, ο γαλλικός CAC έκλεισε με ήπια άνοδο 0,05% στις 8.203,43 μονάδες και ο βρετανικός FTSE έκανε βουτιά 1,36% πέφτοντας στις 10.231,61 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός ΜΙΒ στο Μιλάνο ολοκλήρωσε την ημέρα με κέρδη 0,14% που τον έφεραν στις 50.276,50 μονάδες, ενώ ο ισπανικός ΙΒΕΧ έκλεισε στις 18.178,33 μονάδες με χασούρα 0,25%.

Το ενδιαφέρον αναλυτών και επενδυτών είναι στραμμένο στην επικείμενη συνεδρίαση της ΕΚΤ, έχοντας προεξοφλήσει πως θα προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, αφού οι υψηλές τιμές ενέργειας συνεχίζουν να τροφοδοτούν τις πληθωριστικές πιέσεις.

Στα ομόλογα καταγράφηκαν γενικά σταθεροποιητικές τάσεις, με την απόδοση του γερμανικού 10ετούς να διαμορφώνεται περίπου στο 3,0486 και του γαλλικού 10ετούς στο 3,7, ενώ το βρετανικό 10ετές «παίζει» στο 4,911.