Αρχιεπίσκοπος-Αλβανίας-Ιωάννης:-Να-συνεχίσουμε-το-όραμα-του-μακαριστού-Αναστασίου-για-την-Παιδεία

Μήνυμα συνέχειας του πολυσχιδούς έργου, που άφησε ως παρακαταθήκη ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος απηύθυνε ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας Ιωάννης, κατά την τελετή αγιασμού και ευλογίας του νέου σχολικού συγκροτήματος, που ανεγείρεται δίπλα στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού στα Τίρανα.

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Η τελετή πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026, παρουσία κληρικών, εκπροσώπων της Εκκλησίας, εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην εκπαιδευτική αποστολή της Ορθόδοξης Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Αλβανίας, σύμφωνα με το Orthodox Times.

Ευγνωμοσύνη για το έργο του Αναστασίου

Στην ομιλία του, ο Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης εξέφρασε την ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη του προς τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο, υπογραμμίζοντας ότι η δημιουργία σχολείων αποτέλεσε βασικό πυλώνα του οράματός του για την ανασυγκρότηση της αλβανικής κοινωνίας μετά τις δύσκολες δεκαετίες του αθεϊστικού καθεστώτος.

Όπως σημείωσε, η ανέγερση του νέου σχολείου αποτελεί φυσική συνέχεια αυτής της κληρονομιάς, η οποία συνδέει την πνευματική καλλιέργεια με την εκπαίδευση και την κοινωνική προσφορά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε επίσης στον Μητροπολίτη Κορυτσάς Αναστάσιο για τη συμβολή του στην προετοιμασία του έργου, την έκδοση των απαιτούμενων αδειών και την επίβλεψη των διαδικασιών που οδήγησαν στην έναρξη της κατασκευής, καθώς και στους εργαζομένους και τους μηχανικούς που συνέβαλαν στην ταχεία πρόοδο των εργασιών.

«Το σχολείο δεν μεταδίδει μόνο γνώσεις»

Κεντρικό σημείο της ομιλίας του αποτέλεσε ο ρόλος της παιδείας στη διαμόρφωση του ανθρώπου. Αντλώντας έμπνευση από τα αναγνώσματα της ημέρας, ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε αφενός στα λόγια του Αποστόλου Παύλου περί θεμελίωσης και συνέχειας του έργου της Εκκλησίας και αφετέρου στην ευαγγελική παραβολή του φρονίμου ανθρώπου, που οικοδόμησε το σπίτι του πάνω στον βράχο. «Τι σημαίνει να οικοδομούμε πάνω στον βράχο;» διερωτήθηκε, δίνοντας την απάντηση ότι ο βράχος είναι οι αξίες που απορρέουν από τη διδασκαλία του Χριστού.

Ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Αλβανίας τόνισε ότι η γνώση, όσο σημαντική και αν είναι, δεν αρκεί από μόνη της. Ένα σχολείο οφείλει να καλλιεργεί χαρακτήρες, να μεταδίδει αρχές και να διαμορφώνει υπεύθυνους πολίτες. «Η γνώση χωρίς αξίες μπορεί να αποβεί επιζήμια τόσο για τον ίδιο τον άνθρωπο όσο και για την κοινωνία», υπογράμμισε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας την ανάγκη η σύγχρονη εκπαίδευση να συνδυάζει την ακαδημαϊκή κατάρτιση με την ηθική και πνευματική καλλιέργεια.

Ένα έργο με κοινωνικό αποτύπωμα

Η ανέγερση του νέου σχολικού κτιρίου εντάσσεται στο ευρύτερο εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο, που αναπτύσσει εδώ και δεκαετίες η Ορθόδοξη Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Αλβανίας. Μέσα από σχολεία, εκπαιδευτικά κέντρα, κοινωνικές δομές και προγράμματα στήριξης νέων, η Εκκλησία συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της χώρας και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης εξέφρασε την ευχή το νέο σχολείο να θεμελιωθεί πνευματικά «επάνω στον Βράχο που είναι ο Χριστός» και να αποτελέσει χώρο προόδου, δημιουργίας και έμπνευσης για τις επόμενες γενιές μαθητών.

Στην ακολουθία του Αγιασμού συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Μητροπολίτης Κορυτσάς Αναστάσιος, ο Μητροπολίτης Απολλωνίας και Φίερι Νικόλαος, ο Επίσκοπος Αμαντίας Ιγνάτιος, καθώς και στελέχη του Ιδρύματος «Πνεύμα Αγάπης», το οποίο στηρίζει ποικίλες κοινωνικές και εκπαιδευτικές δράσεις της Εκκλησίας.

Η τελετή ολοκληρώθηκε με την απόλυση της εορτής της Πεντηκοστής και προσευχές για την ασφαλή και επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την εκπαιδευτική παρουσία και την κοινωνική προσφορά της Εκκλησίας της Αλβανίας.