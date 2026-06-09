Αυξημένη-η-προμήθεια-καυσίμων-αεροσκαφών-από-τη-Σαουδική-Αραβία-στην-Ευρώπη-σε-σχέση-με-πριν-το-κλείσιμο-του-Ορμούζ

Η Σαουδική Αραβία βρίσκεται σε καλό δρόμο για να παραδώσει περισσότερα καύσιμα αεροσκαφών στην Ευρώπη αυτόν τον μήνα από ό,τι όταν ήταν ανοιχτό το Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με στοιχεία από τις ναυτιλιακές εταιρείες Kpler και Vortexa, υπογραμμίζοντας τη σημασία των ενισχυμένων εξαγωγών της Σαουδικής Αραβίας μέσω της Ερυθράς Θάλασσας.

Οι εισαγωγές καυσίμων αεροσκαφών από την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο από το λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα ανήλθαν σε 118.000 βαρέλια ημερησίως την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, τα υψηλότερα επίπεδά τους από τον Αύγουστο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler. Η Vortexa εκτίμησε τις ροές σε 140.000 βαρέλια την ημέρα.

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Το μηνιαίο υψηλό του φέτος ήταν 77.000 bpd τον Ιανουάριο, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler.

Η κρατική εταιρεία Saudi Aramco αρνήθηκε να σχολιάσει την αύξηση των εξαγωγών αεροσκαφών προς την Ευρώπη.

Το 2025, η Μέση Ανατολή ήταν συλλογικά ο κύριος προμηθευτής καυσίμων αεροσκαφών της Ευρώπης, με περίπου 300.000 bpd να παραδίδονται μέσω του Πορθμού του Ορμούζ. Οι συνολικές εισαγωγές της Ευρώπης ήταν κατά μέσο όρο 550.000 bpd, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών από την Ινδία, τη Νιγηρία και τις ΗΠΑ, σύμφωνα με την Kpler.

Με το στενό ουσιαστικά κλειστό λόγω του πολέμου στο Ιράν, η Σαουδική Αραβία έχει αντ’ αυτού αυξήσει τις εξαγωγές μέσω του λιμανιού Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα.

Αυτές οι εξαγωγές, εάν διατηρηθούν, θα βοηθήσουν την Ευρώπη να καλύψει ένα κενό στις εισαγωγές καυσίμων αεροσκαφών και καταδεικνύει περαιτέρω πώς το κλείσιμο του Πορθμού του Ορμούζ επηρεάζει τις παγκόσμιες ροές καυσίμων αεροσκαφών.

Εισαγωγές της Ευρώπης από ΗΠΑ και Νιγηρία

Η Ευρώπη έχει επίσης αυξήσει τις εισαγωγές καυσίμων αεροσκαφών από τις ΗΠΑ και τη Νιγηρία, οι οποίες έφτασαν κατά μέσο όρο τα 200.000 βαρέλια την ημέρα τον Μάιο.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να αρχίσει να δέχεται κάποια καύσιμα αεροσκαφών μέχρι τον Ιούνιο, αν και οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες έχουν υποβαθμίσει τους φόβους για έλλειψη το καλοκαίρι.

- Reuters