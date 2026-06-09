Αύξηση 10,7% στην επιβατική κίνηση κρουαζιέρας στο λιμάνι της Κέρκυρας το 2026

Ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε. (Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.) καταγράφει μία ακόμη θετική χρονιά στον τομέα της κρουαζιέρας, με αξιοσημείωτη αύξηση της επιβατικής κίνησης και των προσεγγίσεων κρουαζιερόπλοιων κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική θέση του λιμένα της Κέρκυρας ως κεντρικής πύλης της Αδριατικής και στρατηγικού κόμβου της ελληνικής ναυτιλίας.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού, από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2026 καταγράφηκαν 135 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων, σε σύγκριση με 127 το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καταγράφοντας αύξηση 6,3%. Επιπλέον, η συνολική επιβατική κίνηση ανήλθε σε 225.018 επιβάτες, σε σχέση με 203.264 το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας αύξηση 10,7%.

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω αποτελέσματα επιτεύχθηκαν σε περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή επηρέασαν τη διεθνή κρουαζιέρα, προκαλώντας επτά ακυρώσεις προσεγγίσεων κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι της Κέρκυρας από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2026. Οι ακυρώσεις αυτές αφορούσαν 12.757 επιβάτες, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο σημαντική την αναπτυξιακή πορεία του προορισμού.

Η συνεχώς αυξανόμενη κίνηση επιβεβαιώνει τη δυναμική της Κέρκυρας ως ενός από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς κρουαζιέρας στη Μεσόγειο, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική οικονομία, τον τουρισμό και τις επιχειρήσεις του νησιού.

Η αναπτυξιακή πορεία του λιμένα αναδείχθηκε και κατά τη συμμετοχή του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. στη διεθνή ναυτιλιακή έκθεση Posidonia 2026, όπου παρουσιάστηκε το στρατηγικό όραμα της διοίκησης για την ενίσχυση της θέσης της Κέρκυρας στον τομέα των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε., Δημήτρης Απέργης, παρουσίασε το όραμα για την ανάδειξη της Κέρκυρας ως του «Μεγάλου Λιμένα της Αδριατικής», ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού λιμένα που θα παίζει κεντρικό ρόλο στην κρουαζιέρα, τον ναυτιλιακό τουρισμό, το yachting και τις θαλάσσιες μεταφορές της ευρύτερης περιοχής.

Όπως τόνισε, η στρατηγική γεωγραφική θέση της Κέρκυρας, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες και προγραμματισμένες επενδύσεις και υποδομές, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου του λιμένα ως σημείου αναφοράς για την Αδριατική και τη Μεσόγειο.

Επιπλέον, ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας προχωρά στην υλοποίηση του αναπτυξιακού του σχεδιασμού, με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, το 2026 ολοκληρώνονται δύο σημαντικές μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 414.000 ευρώ, που αφορούν τον νέο Επιβατικό Σταθμό Κρουαζιέρας και τον νέο Επιβατικό Σταθμό Εκτός Schengen. Αυτές οι παρεμβάσεις αποτελούν καθοριστικό βήμα για τη μελλοντική αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιβατών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του λιμένα.

Στις συζητήσεις που διεξήχθησαν στο περίπτερο της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης Posidonia 2026, αναδείχθηκε η σημασία της συνεργασίας μεταξύ των λιμένων, της βιώσιμης ανάπτυξης και της υιοθέτησης σύγχρονων πρακτικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού λιμενικού συστήματος.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τη μελέτη που πρόσφατα παρουσίασε ο Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, η συνολική προστιθέμενη αξία από τη λειτουργία του λιμένα και τη δραστηριότητα της κρουαζιέρας στην τοπική οικονομία υπερέβη τα 190 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο 2023-2024, αναδεικνύοντας τη σημασία του λιμένα ως μοχλού ανάπτυξης για την Κέρκυρα και τα Ιόνια Νησιά.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε., Δημήτρης Απέργης, δήλωσε:

«Τα αποτελέσματα των πρώτων μηνών του 2026 επιβεβαιώνουν τη δυναμική πορεία του λιμένα της Κέρκυρας και τις θετικές προοπτικές που διαφαίνονται για το μέλλον. Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κέρκυρας και να ενισχύσουμε περαιτέρω τον ρόλο της ως Μεγάλου Λιμένα της Αδριατικής, επενδύοντας σε σύγχρονες υποδομές, ποιοτικές υπηρεσίες και βιώσιμη ανάπτυξη προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, της οικονομίας και του ελληνικού λιμενικού συστήματος.»

Ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας συνεχίζει να υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης και εξωστρέφειας, με στόχο την αναβάθμιση του λιμένα και την ενίσχυση της θέσης της Κέρκυρας ως ενός από τους κυριότερους λιμενικούς και τουριστικούς κόμβους της Μεσογείου.