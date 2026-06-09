Γαλλία:-fast-track-διαδικασίες-για-εγκλήματα-κατά-παιδιών-και-αυστηρότερες-ποινές-σε-βιαστές-μετά-τον-σάλο-για-τον-θάνατο-της-11χρονης-Λιανά

Η κυβέρνηση στη Γαλλία παρουσίασε σήμερα τα πρώτα μέτρα επιχειρώντας να διαχειριστεί την οργή που έχει προκαλέσει στη χώρα ο θάνατος της 11χρονης Λιανά.

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Αυτή η υπόθεση πυροδότησε σφοδρή αντιπαράθεση με επίκεντρο την αποτελεσματικότητα της μάχης κατά των εγκλημάτων σε βάρος παιδιών και τα μέσα που παρέχονται στη δικαιοσύνη. Σε πολλές πόλεις της Γαλλίας, περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι διαδήλωσαν χθες το βράδυ για να εκφράσουν τον θυμό τους.

Ο πρωθυπουργός της χώρας Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος προήδρευσε κυβερνητικής σύσκεψης με τη συμμετοχή πολλών υπουργών επί μιάμιση ώρα, πρότεινε να αυστηροποιηθούν οι ποινές για τους κατά συρροή βιαστές, οι οποίες θα μπορούσαν να επισύρουν ισόβια κάθειρξη αντί για την κάθειρξη 20 ετών που ισχύει αυτήν τη στιγμή.

Σχετικά με τα εγκλήματα σε βάρος των παιδιών, οι ανακριτικές διαδικασίες θα πρέπει να διεξάγονται «εντός ενός μέγιστου διαστήματος 3 μηνών», πρότεινε επίσης ο επικεφαλής της γαλλικής κυβέρνησης. Ένα μέτρο που στοχεύει να απαντήσει στην αδράνεια της δικαιοσύνης μπροστά στον βασικό ύποπτο στην υπόθεση του θανάτου της Λιανά στο Ζερ της νοτιοδυτικής Γαλλίας, του Ζερόμ Μπ., σε βάρος του οποίου, πριν από αυτήν την τραγωδία, είχαν γίνει πολλές καταγγελίες.

Ορισμένες καταγγελίες αρχειοθετήθηκαν, ωστόσο μία εξ αυτών, που είχε υποβληθεί τον Αύγουστο του 2025, δεν διερευνήθηκε με ταχείες διαδικασίες. Ο ύποπτος δεν ανακρίθηκε ούτε τέθηκε υπό κράτηση. Στον 41χρονο απαγγέλθηκαν κατηγορίες και φυλακίστηκε την περασμένη εβδομάδα για την υπόθεση Λιανά.

Άλλα μέτρα «οριστικοποιούνται» και όλα θα ενσωματωθούν στο νομοσχέδιο για την προστασία των παιδιών, που έχει ήδη παρουσιαστεί στο υπουργικό συμβούλιο πριν από περίπου δέκα ημέρες και θα εξεταστεί από την εθνοσυνέλευση τον Ιούλιο.

«Η δικαιοσύνη δεν έκανε τη δουλειά της, δεν καταλαβαίνω γιατί έπρεπε να περιμένουμε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα» δήλωσε την ίδια ώρα η μητέρα της Ροζά, ενός 10χρονου κοριτσιού, που κατηγορεί τον Ζερόμ Μπ. για βιασμό.

Προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Τουλούζη, η γυναίκα στράφηκε κατά της γαλλικής κυβέρνησης. Διότι είχε υποβάλει καταγγελία τον Αύγουστο του 2025, η οποία δεν κατέληξε στην κλήτευση του υπόπτου ούτε ακολουθήθηκαν ανακριτικές διαδικασίες.

Ο δικηγόρος της μητέρας της Ροζά ανακοίνωσε πως θέλει να μηνύσει το Κράτος για «βαριά αμέλεια» και να φέρει την υπόθεση ενώπιον του Δικαστηρίου της Δημοκρατίας κατά του υπουργού Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν.

Αν και παραδέχθηκε πως υπήρξαν «συντριπτικές δυσλειτουργίες», ο υπουργός Δικαιοσύνης απέκλεισε το ενδεχόμενο παραίτησης. Διέταξε επίσης να επανεξεταστούν έως τις 14 Ιουλίου οι 70.000 υποθέσεις που εκκρεμούν επί του παρόντος στα δικαστήρια και αφορούν παιδιά.

Σε μια επιστολή προς τους υπουργούς του που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες το βράδυ, ο Λεκορνί υπογράμμισε «τον αποτροπιασμό», αλλά επίσης «την έλλειψη κατανόησης σχετικά με τις συνθήκες» του θανάτου της Λιανά.

Από την πλευρά του, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, ένα όργανο που εγγυάται την ανεξαρτησία της δικαστικής αρχής στη Γαλλία, εξέφρασε τη λύπη του για την «καχυποψία που πλανάται πάνω από χιλιάδες δικαστές», ανταποκρινόμενο στις επικρίσεις σχετικά με τη διαχείριση της υπόθεσης και την «εργαλειοποίησή» της.