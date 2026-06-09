Δάνεια-Κατσέλη:-h-«δικαίωση»-που-άφησε-ανοιχτή-την-αναδρομικότητα,-αμφισβητούμενος-ο-εκτοκισμός,-εκτεθειμένος-ο-«Ηρακλής»

Η υπ’ αριθμόν 6/2026 απόφαση της Πλήρους Ολομέλειας του Αρείου Πάγου επανέφερε στο επίκεντρο ένα ζήτημα που πολλοί θεωρούσαν παγιωμένο: τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις διάσωσης πρώτης κατοικίας του Ν. 3869/2010, του γνωστού «νόμου Κατσέλη». Κατά πλειοψηφία, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι στις ρυθμίσεις διάσωσης κύριας κατοικίας οι τόκοι υπολογίζονται πάνω στις μηνιαίες δόσεις και όχι πάνω στο συνολικό ποσό της ρυθμισμένης οφειλής. Η απόφαση εκδόθηκε κατόπιν προδικαστικού ερωτήματος που είχε σταλεί από το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων, ενώ η υπόθεση παραπέμφθηκε εκ νέου στο αρμόδιο πρωτοδικείο των Ιωαννίνων για να συνεχιστεί η εκδίκασή της βάσει αυτής της ερμηνείας.

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Πρόκειται για παρέμβαση με μετρήσιμη οικονομική διάσταση για χιλιάδες νοικοκυριά — αλλά και για μια απόφαση που, αντί να κλείσει τη συζήτηση, μετατοπίζει τις διαφωνίες σε δύο νέα μέτωπα: το πεδίο της αναδρομικότητας και το πεδίο της τεχνικής ερμηνείας του εκτοκισμού.

Τι ακριβώς άλλαξε

Η μέχρι σήμερα κυρίαρχη πρακτική υπολόγιζε τόκο επί του συνολικού ρυθμισμένου κεφαλαίου. Η νέα ερμηνεία αλλάζει τη βάση υπολογισμού. Το μέγεθος της επίπτωσης φαίνεται καθαρά σε ένα παράδειγμα που κυκλοφόρησε ευρέως: για δάνειο 100.000 ευρώ, με αποπληρωμή σε 20 χρόνια και επιτόκιο 4,5%, η δόση διαμορφώνεται περίπου στα 616 ευρώ τον μήνα όταν ο τόκος επιβάλλεται επί του συνόλου του κεφαλαίου· αν υπολογιστεί επί της μηνιαίας δόσης, η καταβολή υποχωρεί στην περιοχή των 417 ευρώ, δηλαδή μείωση κοντά στα 200 ευρώ.

Το μέγεθος του διακυβεύματος αποτυπώνεται στη συνολική εικόνα του ιδιωτικού χρέους. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τα δάνεια υπό διαχείριση servicers και επενδυτικών funds ανέρχονται σε 80 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περισσότερα από 25 δισ. αφορούν στεγαστικά, με σημαντικό μέρος να σχετίζεται με μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Οι τρεις μεγαλύτεροι servicers διαχειρίζονται πάνω από το 75% των μη εξυπηρετούμενων δανείων στη χώρα.

Ένα σημείο που χρήζει επισήμανσης για λόγους ακρίβειας: ο αριθμός των επηρεαζόμενων δανειοληπτών παρουσιάζεται αποκλίνων στην αρθρογραφία. Ορισμένες πηγές κάνουν λόγο για περίπου 195.000 δανειολήπτες υπαγμένους στον νόμο Κατσέλη, ενώ άλλες αναφέρουν ότι περίπου 350.000 υποθέσεις πέρασαν κατά καιρούς από το καθεστώς του νόμου. Τα δύο μεγέθη δεν είναι ταυτόσημα — το ένα αφορά ενεργές υπαγωγές, το άλλο το σύνολο των υποθέσεων που διήλθαν ποτέ από τη διαδικασία — και η σύγχυση μεταξύ τους οδηγεί σε υπερεκτιμήσεις του εύρους της απόφασης.

Η πλευρά των δανειοληπτών

Για τους οφειλέτες η ανάγνωση είναι ευθεία: η απόφαση μειώνει την επιβάρυνση. Το μεγαλύτερο όφελος αναμένεται για όσους εξακολουθούν να πληρώνουν δόσεις βάσει δικαστικής απόφασης και έχουν μπροστά τους αρκετά χρόνια έως την ολοκλήρωση της ρύθμισης, καθώς το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί μπορεί να μειωθεί αισθητά.

Το όριο της ωφέλειας, ωστόσο, είναι σαφές. Η απόφαση αφορά αποκλειστικά δανειολήπτες υπαγμένους στον νόμο Κατσέλη με ενεργή δικαστική ρύθμιση και δεν επεκτείνεται αυτόματα σε όσους προχώρησαν σε ιδιωτικές ρυθμίσεις με τράπεζες ή servicers, ούτε σε όσους εντάχθηκαν στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Εκτός πεδίου μένουν επίσης όσοι έχασαν παλαιότερες ρυθμίσεις του νόμου, καθώς και οφειλέτες σε διαδικασία πλειστηριασμού χωρίς αντίστοιχη δικαστική προστασία.

Ως προς το πρακτικό σκέλος, οι ειδικοί συστήνουν ως πρώτο βήμα να ζητηθεί αναλυτική εικόνα της οφειλής από την τράπεζα ή τον servicer και να ζητηθεί επανυπολογισμός με βάση τη νέα νομολογία· σε περίπτωση διαφοράς, οι δανειολήπτες μπορούν να διεκδικήσουν διόρθωση της οφειλής και προσαρμογή των μελλοντικών δόσεων. Το ζητούμενο που παραμένει αναπάντητο είναι αν θα μπορούν να διεκδικήσουν και επιστροφές για ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί.

Η πλευρά των τραπεζών και των servicers

Εδώ η εικόνα είναι πιο διαφοροποιημένη απ’ όσο υποδηλώνουν οι πρωτοσέλιδες αναγνώσεις. Παρότι η αγορά αναγνωρίζει ότι η απόφαση είναι ευνοϊκή για τους δανειολήπτες, οι νομικές υπηρεσίες τραπεζών και servicers εκτιμούν ότι από το κείμενο της απόφασης δεν προκύπτει ότι κάθε δόση επιβαρύνεται με τόκο μόνο ενός μήνα.

Η αντίρρηση εστιάζει στη διάρκεια του εκτοκισμού. Νομικοί που συμβουλεύουν τράπεζες και servicers υποστηρίζουν ότι κάθε δόση θεωρείται αυτοτελές κεφάλαιο και εκτοκίζεται για το διάστημα που μεσολαβεί από την έναρξη της ρύθμισης μέχρι την ημερομηνία καταβολής της: η πρώτη δόση επιβαρύνεται με τόκο ενός μήνα, η δεύτερη δύο μηνών, η εκατοστή εκατό μηνών — με τη διαφορά από το παρελθόν να εντοπίζεται στο ότι ο υπολογισμός γίνεται πάνω στη δόση και όχι στο σύνολο του χρέους. Στελέχη του κλάδου παραπέμπουν σε αποσπάσματα όπου η Ολομέλεια αναφέρει ότι ο καθορισμός αριθμού και χρόνου καταβολής των δόσεων «διασπά» το αρχικό κεφάλαιο σε επιμέρους κεφάλαια — επιχείρημα που, κατά την ανάγνωσή τους, αποκλείει τον υπολογισμό τόκων επί της συνολικής οφειλής χωρίς όμως να καταργεί την έννοια του χρόνου εκτοκισμού.

Η ουσία της θέσης του χρηματοπιστωτικού τομέα συνοψίζεται σε μια διπλή αναγνώριση: ναι μεν υπάρχει μείωση, όχι όμως στον βαθμό που υπαινίχθηκαν οι πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις. Τραπεζικές πηγές εκτιμούν ότι το ουσιαστικό αποτέλεσμα είναι σημαντική μείωση της επιβάρυνσης, καθώς ο τόκος υπολογίζεται σε πολύ μικρότερη βάση, αλλά υπογραμμίζουν ότι η απόφαση δεν οδηγεί σε κατάργηση των τόκων ούτε σε εκτοκισμό ενός μόνο μήνα για όλες τις δόσεις.

Υπάρχει και η διάσταση των κεφαλαίων. Τα νομικά επιτελεία τραπεζών και servicers επεξεργάζονται την απόφαση προκειμένου να αποτυπωθεί η επίδρασή της στις υφιστάμενες ρυθμίσεις και στις τιτλοποιήσεις δανείων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Ηρακλής». Καθώς μεγάλο μέρος των στεγαστικών αυτών δανείων έχει τιτλοποιηθεί, κάθε αναπροσαρμογή των αναμενόμενων ταμειακών ροών αφορά όχι μόνο τους ισολογισμούς αλλά και τις αποτιμήσεις των ίδιων των τιτλοποιήσεων.

Τι μέλλει γενέσθαι

Το πιο κρίσιμο ανοιχτό ζήτημα είναι η αναδρομικότητα. Στο μείζον αυτό ερώτημα η διατύπωση της πλειοψηφίας αφήνει ένα κενό αυτόματης αναδρομικότητας για τους υπόλοιπους δανειολήπτες, ενώ η απόφαση δεν παίρνει ρητή θέση για αναδρομικότητα ή συμψηφισμούς ποσών. Το προδικαστικό ερώτημα αφορούσε αποκλειστικά τη βάση εκτοκισμού και δεν έθετε ως αυτοτελές ζήτημα το αν η νέα κρίση εφαρμόζεται αναδρομικά σε παλαιότερες ή ήδη κριθείσες υποθέσεις· έτσι, δημιουργείται νέα νομολογιακή βάση χωρίς αυτόματο μηχανισμό επανυπολογισμού.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει διαφορετική θέση ανά κατηγορία οφειλέτη. Όσοι έχουν ήδη προσφύγει δικαστικά μπορούν να αξιοποιήσουν την απόφαση στο πλαίσιο της εκκρεμούς υπόθεσής τους· όσοι δεν έχουν προσφύγει δεν αποκτούν αυτομάτως νέα δόση, αλλά μπορούν να ζητήσουν επανυπολογισμό από την τράπεζα, το fund ή τον servicer και, σε περίπτωση άρνησης, να προσφύγουν δικαστικά. Το πιθανότερο σενάριο, επομένως, δεν είναι μια καθολική και αυτόματη ελάφρυνση, αλλά ένας νέος γύρος δικαστικών αγώνων με χωριστές διεκδικήσεις.

Ένα δεύτερο μέτωπο που διανοίγεται αφορά την πιθανή επέκταση της λογικής της απόφασης. Νομικοί κύκλοι σημειώνουν ότι, με βάση το ίδιο σκεπτικό, ανοίγει ο δρόμος αντίστοιχων διεκδικήσεων και για άλλους ευάλωτους οφειλέτες, όπως εκείνους του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Αν η ερμηνεία αυτή ευδοκιμήσει, το πεδίο εφαρμογής θα μπορούσε να διευρυνθεί πέρα από τον στενό πυρήνα των δανείων Κατσέλη.

Η συνισταμένη είναι ότι η 6/2026 λειτουργεί λιγότερο ως οριστική επίλυση και περισσότερο ως αφετηρία. Η τελική της εμβέλεια θα κριθεί σε τρία στάδια: στην πλήρη καθαρογραφή και ανάγνωση του σκεπτικού, στον τρόπο που τα δικαστήρια ουσίας θα μεταφράσουν την αρχή της «διάσπασης» του κεφαλαίου σε συγκεκριμένους υπολογισμούς, και — ενδεχομένως — στο αν ο νομοθέτης ή η αγορά επιλέξουν να ρυθμίσουν προληπτικά το ζήτημα της αναδρομικότητας πριν αυτό κατακλύσει εκ νέου τα δικαστήρια. Μέχρι τότε, η απόσταση ανάμεσα στη ρητορική της «δικαίωσης» και στο πραγματικό, ανά περίπτωση όφελος παραμένει το κρισιμότερο στοιχείο που οφείλει να παρακολουθεί κανείς.