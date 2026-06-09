Επ.-Ανταγωνισμού:-Εγκρίθηκε-η-απόκτηση-της-med-frigo-από-ob-streem

Η συγκέντρωση αφορά κυρίως την αγορά παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής (logistics) και την αγορά παροχής υπηρεσιών διαμεταφοράς εμπορευμάτων (freight forwarding).

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Την ομόφωνη έγκρισή της στη συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την OB STREEM, θυγατρική του επενδυτικού ομίλου H.I.G. Capital LLC, επί της MED FRIGO, έδωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συγκέντρωση αφορά στις σχετικές αγορές στις οποίες υπάρχουν οριζόντιες επικαλύψεις μεταξύ των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, και συγκεκριμένα κυρίως την αγορά παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής (logistics) και την αγορά παροχής υπηρεσιών διαμεταφοράς εμπορευμάτων (freight forwarding).

«Η τελευταία διακρίνεται περαιτέρω στις επιμέρους αγορές διαμεταφοράς εμπορευμάτων θερμοκρασίας περιβάλλοντος και διαμεταφοράς εμπορευμάτων ελεγχόμενης θερμοκρασίας» τονίζει η ΕΑ.

«Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα μικρά μερίδια αγοράς των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στις σχετικές αγορές, έκρινε ότι, παρά το γεγονός ότι η συναλλαγή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3959/2011, δεν μεταβάλλει τις συνθήκες ανταγωνισμού. Συνεπώς, η υπό κρίση συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητά της με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις» καταλήγει.