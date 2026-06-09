Η-Βρετανία-θα-αξιολογήσει-επίσημα-τη-συμφωνία-ύψους-110-δισεκ.-δολαρίων-μεταξύ-paramount-και-warner-bros

Η ρυθμιστική αρχή ανταγωνισμού της Βρετανίας δήλωσε την Τρίτη ότι ξεκίνησε επίσημα την αναθεώρηση της συμφωνίας της Paramount Skydance για την εξαγορά της Warner Bros Discovery έναντι 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μετά την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους της διαδικασίας συλλογής πληροφοριών.

Η πρώτη φάση της αξιολόγησης έχει προθεσμία έως τις 7 Αυγούστου, μετά την οποία η Αρχή Ανταγωνισμού και Αγορών (CMA) θα αποφασίσει εάν θα εγκρίνει τη συμφωνία ή θα την παραπέμψει για πιο εις βάθος έρευνα.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της λεγόμενης έρευνας φάσης 1, η CMA θα εξετάσει εάν μια συμφωνία μπορεί να βλάψει την ανταγωνιστικότητα σε έναν κλάδο ή περιοχή εντός του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η πρόσκλησή της για σχολιασμό, όπου τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν την ευκαιρία να ενημερώσουν τη ρυθμιστική αρχή για τον αντίκτυπο της προτεινόμενης συναλλαγής στον ανταγωνισμό, διήρκεσε από τις 13 Απριλίου έως τις 27 Απριλίου.

Η συμφωνία εξαγοράς

Η Paramount ξεπέρασε το Netflix τον Φεβρουάριο μετά από έναν παρατεταμένο πόλεμο προσφορών για την αγορά της Warner Bros, συνδυάζοντας μεγάλα στούντιο και δίκτυα όπως το CNN και το CBS σε μια προσπάθεια να ανταγωνιστεί πιο επιθετικά τις πλατφόρμες streaming.

Η συμφωνία έχει ήδη τύχει κάποιου κανονιστικού ελέγχου σε όλη τη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη, καθώς παράγοντες του κλάδου, συμπεριλαμβανομένων συγγραφέων, ηθοποιών, σκηνοθετών και κινηματογραφικών εταιρειών, εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με τον αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει στη βιομηχανία ψυχαγωγίας και στους καταναλωτές.

Αγωγή ομάδας πολιτειών

Την περασμένη εβδομάδα, πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι η Καλιφόρνια, η Νέα Υόρκη και άλλες πολιτείες των ΗΠΑ προετοιμάζουν αγωγή για να εμποδίσουν τη συμφωνία.

Η Warner Bros και η Paramount δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα του Reuters για σχολιασμό.

Η επιχείρηση «κατευνασμού» της ΕΕ

Σημειώνεται ότι η Paramount Skydance Corp είναι έτοιμη να εκποιήσει μέρος των περιουσιακών στοιχείων του παιδικού τηλεοπτικού δικτύου της, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξαγορά της Warner Bros Discovery Inc.

Ο όμιλος μέσων ενημέρωσης ελπίζει να αποφύγει τυχόν πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, αλλά παραμένει ανοιχτός στο να θυσιάσει συγκεκριμένα παιδικά κανάλια εάν οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές επισημάνουν ανησυχίες για παραβιάσεις του αντιμονοπωλιακού δικαίου, σύμφωνα με ρεπορτάζ του -, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετωπίζει μια αρχική προθεσμία στις 7 Ιουλίου είτε για να εγκρίνει τη συναλλαγή blockbuster είτε για να ξεκινήσει μια εις βάθος αναθεώρηση. Οι ρυθμιστικές αρχές εξετάζουν στενά την επικάλυψη μεταξύ του Nickelodeon της Paramount και του Cartoon Network της Warner Bros. Discovery, τα οποία αντιπροσωπεύουν δύο από τα πιο σημαντικά παιδικά τηλεοπτικά κανάλια.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εξετάζουν επίσης πώς η συνδυασμένη οντότητα θα μπορούσε να επηρεάσει τη βιομηχανία κινηματογράφου. Οι ερευνητές της Επιτροπής ανέκριναν πρόσφατα τους φορείς εκμετάλλευσης κινηματογράφου σχετικά με τα παράθυρα κυκλοφορίας στις αίθουσες και πώς η συγχώνευση θα μπορούσε να επηρεάσει το επιχειρηματικό τους μοντέλο.

Εάν η Paramount αποφασίσει να προσφέρει επίσημα παραχωρήσεις για να κατευνάσει την ΕΕ, πρέπει να υποβάλει αυτές τις διορθωτικές ενέργειες έως τις αρχές Ιουλίου. Η μη ικανοποίηση των αρχικών ανησυχιών για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία θα μπορούσε να ωθήσει τη συμφωνία σε μια δευτερεύουσα έρευνα φάσης 2, καθυστερώντας την τελική απόφαση κατά τουλάχιστον τρεις μήνες.

Πέρα από την ηπειρωτική Ευρώπη, η συναλλαγή αντιμετωπίζει πρόσθετα κανονιστικά εμπόδια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Αρχή Ανταγωνισμού και Αγορών του Ηνωμένου Βασιλείου προετοιμάζει τη δική της αρχική έρευνα μετά από έντονες πιέσεις από τοπικές ομάδες της κινηματογραφικής βιομηχανίας και εργατικά συνδικάτα.

- Reuters, investing.com