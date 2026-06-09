Η-ΕΕ-θα-προτείνει-το-21ο-πακέτο-κυρώσεων-κατά-των-ρωσικών-τραπεζών

Η ΕΕ πρόκειται να προτείνει την Τετάρτη το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τον πόλεμό της στην Ουκρανία, με στόχο τα τραπεζικά και κρυπτονομισματικά δίκτυα της χώρας, με στόχο να αυξηθούν οι πιθανότητες τραπεζικής κρίσης και η όρεξη της Μόσχας να διαπραγματευτεί μια ειρηνευτική συμφωνία, δήλωσε διπλωματική πηγή της ΕΕ.
Το πακέτο αναμένεται να απαριθμήσει έως και 90 τράπεζες – τις μεγαλύτερες με μία κίνηση – και θα ανεβάσει το σύνολο των εισηγμένων τραπεζών σε πάνω από 100, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το 50% των διεθνώς συνδεδεμένων πιστωτών της Ρωσίας.
Οι τράπεζες θα υποστούν πλήρως το βάρος των κυρώσεων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, των ταξιδιωτικών απαγορεύσεων και των απαγορεύσεων συναλλαγών.
Εκτός από τις καταχωρίσεις από τον διπλωματικό βραχίονα της ΕΕ, την EEAS, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει την απαγόρευση συναλλαγών με 35 τράπεζες, καθώς και δώδεκα πλατφόρμες κρυπτογράφησης που βοηθούν τη Ρωσία να παρακάμψει τους δυτικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των τρίτων χωρών, πρόσθεσε η πηγή.
- Reuters
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