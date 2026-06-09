Η επένδυση του Γεράσιμου Στρίντζη στον τουριστικό τομέα

Ο Γεράσιμος Στρίντζης επενδύει στην ενδυνάμωση της παρουσίας του στον ελληνικό ξενοδοχειακό τομέα, καθώς προχωρά στην ανάπτυξη ενός νέου τουριστικού έργου, συνολικού ύψους 8,75 εκατ. ευρώ, στην πατρίδα του, την Κεφαλονιά.

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Με την εταιρεία «Απολλώνιον Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Α.Ε.», της οποίας είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, ο Γ. Στρίντζης εργάζεται για την κατασκευή ενός νέου 5 αστέρων ξενοδοχείου στο Ληξούρι, στην περιοχή Παλλικής, συγκεκριμένα στη θέση «Μέγας Λάκκος».

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η νέα μονάδα θα έχει 137 κλίνες και αναμένεται να προσφέρει σημαντική προσθήκη στο ξενοδοχειακό δυναμικό του Ιονίου νησιού. Η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης είναι σε εξέλιξη, με τις αρμόδιες αρχές να ζητούν επιπλέον στοιχεία για την ολοκλήρωση του φακέλου.

Σύμφωνα με έγγραφο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το νέο πεντάστερο ξενοδοχείο θεωρήθηκε ανεπαρκής σε ορισμένα έγγραφα και τεχνικά στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν από την «Απολλώνιον Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Α.Ε.».

Απαιτούνται στοιχεία σχετικά με την κυκλοφοριακή σύνδεση της μονάδας με το οδικό δίκτυο, επιπλέον έγγραφα για την υπάρχουσα οικοδομική άδεια, τοπογραφικά διαγράμματα με τις απαραίτητες ψηφιακές υπογραφές, καθώς και πρόσθετες τεχνικές πληροφορίες για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων από τον βιολογικό καθαρισμό. Επίσης, οι υπηρεσίες επιθυμούν να εξεταστεί η πιθανή επίδραση του έργου σε υδατορέματα της περιοχής στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αξιολόγησης.

Το έργο

Σύμφωνα με το σχέδιο του φορέα της επένδυσης, το ξενοδοχείο θα κατασκευαστεί σε μία έκταση σχεδόν 50 στρεμμάτων. Το συγκρότημα θα περιλαμβάνει 11 κτίρια διαμονής και ένα κεντρικό κτίριο για κοινές λειτουργίες.

Οι εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνουν χώρους υποδοχής, business center, βιβλιοθήκη, μπαρ, εστιατόριο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, γυμναστήριο, κέντρο ευεξίας και μηχανολογικούς χώρους, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος για απαιτητικούς πελάτες.

Ένα μοναδικό χαρακτηριστικό του έργου θα είναι η εκτενής ζώνη αναψυχής με water park. Σε αυτή την περιοχή θα υπάρχουν τρεις πισίνες, νεροτσουλήθρες για παιδιά και εφήβους, καθώς και «lazy river» μήκους 180 μέτρων. Η κεντρική πισίνα θα έχει επιφάνεια σχεδόν 300 τ.μ., ενώ οι άλλες δύο θα εξυπηρετούν διαφορετικές ηλικιακές ομάδες.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης ανέρχεται σε 8,75 εκατ. ευρώ. Από αυτό το ποσό, 5,8 εκατ. ευρώ αφορούν τις κτιριακές εγκαταστάσεις, 820 χιλ. ευρώ τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, 1,13 εκατ. ευρώ τον μηχανολογικό εξοπλισμό και τις ειδικές τεχνικές εγκαταστάσεις, 930 χιλ. ευρώ τον λοιπό εξοπλισμό, με προγραμματισμένες δαπάνες και για μεταφορικά μέσα και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με την ΜΠΕ, στόχος της επένδυσης είναι η προσέλκυση τουρισμού υψηλής ποιότητας μέσω παροχής ανώτερων υπηρεσιών και σύγχρονων εγκαταστάσεων, ενσωματώνοντας και καινοτόμες περιβαλλοντικές πρακτικές. Εκτιμάται ότι το έργο θα συμβάλει στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής και της λειτουργίας του, και θα ενισχύσει τη ζήτηση για τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Προσωπικότητα του Γεράσιμου Στρίντζη

Ο Γεράσιμος Στρίντζης είναι μια εξέχουσα μορφή της ελληνικής ακτοπλοΐας, καθώς έχει συνδυάσει το όνομά του με τον εκσυγχρονισμό του τομέα και την ανάπτυξη της οικογενειακής επιχείρησης Strintzis Lines, η οποία κατείχε πρωταγωνιστικό ρόλο στις γραμμές του Ιονίου, του Αιγαίου και της Αδριατικής για πολλές δεκαετίες.

Γεννημένος στο Ληξούρι της Κεφαλονιάς και απόφοιτος του London School of Foreign Trade, εντάχθηκε στην οικογενειακή επιχείρηση το 1971, αναλαμβάνοντας σταδιακά τη διοίκησή της ως διευθύνων σύμβουλος και αργότερα ως πρόεδρος.

Υπό την καθοδήγησή του, η Strintzis Lines εξελίχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες ακτοπλοϊκές εταιρείες της χώρας. Η οικογένεια Στρίντζη είχε ήδη γράψει τη δική της ιστορία από τη δεκαετία του 1960 με την εισαγωγή του «Άγιος Γεράσιμος» και αργότερα του ιστορικού φέρι μποτ «Κεφαλληνία».

Μετά την πώληση της Strintzis Lines το 2000, ο Γ. Στρίντζης παρέμεινε ενεργός στον τομέα της ναυτιλίας, αναλαμβάνοντας σημαντικούς ρόλους στη Blue Star Ferries και αργότερα στη Hellenic Seaways.

Τα τελευταία χρόνια, έχει στραφεί στον τουρισμό, ιδρύοντας την «Απολλώνιον Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Α.Ε.» και επενδύοντας στην ανάπτυξη πολυτελών ξενοδοχείων στην Κεφαλονιά.

Επιπλέον, ο Γ. Στρίντζης, μέσω της «Απολλώνιον Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Α.Ε.», διαθέτει ένα άλλο ξενοδοχείο στην Κεφαλονιά, το Apollonion Asterias Resort & Spa. Σύμφωνα με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για το 2024, η εταιρεία εξασφάλισε τον Ιούνιο του 2025 χρηματοδότηση 10,5 εκατ. ευρώ για την επέκταση του συγκεκριμένου ξενοδοχείου.

Το 2024, η «Απολλώνιον Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Α.Ε.» κατέγραψε αύξηση του κύκλου εργασιών της, με έσοδα 6,7 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 6,25 εκατ. ευρώ το 2023. Παρόλο που η εταιρεία παρέμεινε ζημιογόνος, με καθαρές ζημίες 1,06 εκατ. ευρώ έναντι 955 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσίασε θετικά αποτελέσματα σε λειτουργικό επίπεδο, με τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) να αυξάνονται σε 1,87 εκατ. ευρώ από 1,69 εκατ. ευρώ το 2023.