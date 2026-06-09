Η-Νορβηγία-χρηματοδοτεί-με-πάνω-από-100-εκατ.-ευρώ-την-Ουκρανία-για-την-παραγωγή-ναυτικών-drones

Η κυβέρνηση της Νορβηγίας ανακοίνωσε τη διάθεση 1,2 δισ. νορβηγικών κορωνών, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 109 εκατ. ευρώ, για την ανάπτυξη, προμήθεια και παράδοση ναυτικών μη επανδρωμένων συστημάτων στην Ουκρανία (drones) μέσα στο 2026, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης στρατιωτικής και αμυντικής στήριξης του Κιέβου απέναντι στη ρωσική εισβολή.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Όπως αναφέρει η ηλεκτρονική έκδοση της Pravda, η χρηματοδότηση θα προέλθει από το Πρόγραμμα Νάνσεν (Nansen Programme) και θα αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη, την προμήθεια και την παράδοση ναυτικών drones, τα οποία θα κατασκευαστούν με τη συνεργασία της νορβηγικής και της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας.

Την ανακοίνωση έκανε γνωστή η νορβηγική κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας ότι τα μη επανδρωμένα θαλάσσια συστήματα αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στις επιχειρήσεις της Ουκρανίας κατά της Ρωσίας.

Норвегія виділить 1,2 млрд крон на морські безпілотники для Україниhttps://t.co/kjht88bQyZ — Європейська правда / European Pravda (@EuropeanPravda) June 9, 2026

Ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στόρε, δήλωσε ότι η χώρα του διαθέτει κορυφαία τεχνογνωσία στον ναυτιλιακό τομέα, η οποία μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ουκρανική πολεμική προσπάθεια.

«Η ναυτιλιακή βιομηχανία της Νορβηγίας είναι παγκόσμιος ηγέτης. Χαίρομαι που αυτή η τεχνογνωσία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να στηρίξει τον αγώνα της Ουκρανίας για ελευθερία. Η Ουκρανία χρησιμοποιεί θαλάσσια drones για αναγνώριση, επιθετικές επιχειρήσεις και προστασία από ρωσικές επιθέσεις», ανέφερε ο Νορβηγός πρωθυπουργός.

Στις 9 Ιουνίου, ο Στόρε συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Volodymyr Zelenskyy, στο περιθώριο συνάντησης των ηγετών των σκανδιναβικών και βαλτικών χωρών που πραγματοποιήθηκε στο Tallinn.

Η νορβηγική κυβέρνηση επισήμανε ότι τα νέα μη επανδρωμένα συστήματα αναμένεται να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στη διασφάλιση της ασφάλειας των εξαγωγών σιτηρών και άλλων εμπορευμάτων μέσω της Μαύρης Θάλασσας, μιας περιοχής που παραμένει κομβικής σημασίας για την ουκρανική οικονομία και το παγκόσμιο εμπόριο τροφίμων.

Έμφαση στην αξιοποίηση της νορβηγικής ναυτικής τεχνογνωσίας

Η Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο ηγούνται του Συνασπισμού Ναυτικών Δυνατοτήτων (Maritime Capability Coalition), μιας διεθνούς πρωτοβουλίας υποστήριξης της Ουκρανίας.

Από την ίδρυσή του το 2023, ο συνασπισμός έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση της νορβηγικής ναυτικής τεχνογνωσίας και των δυνατοτήτων της εγχώριας βιομηχανίας, με στόχο την ενίσχυση της Ουκρανίας στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Η νέα χρηματοδότηση αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής του Όσλο για τη διατήρηση και ενίσχυση της στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο, σε μια περίοδο κατά την οποία η χρήση μη επανδρωμένων συστημάτων έχει αποκτήσει καθοριστικό ρόλο στις επιχειρήσεις στη Μαύρη Θάλασσα και στο ευρύτερο μέτωπο του πολέμου.