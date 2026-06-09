Η-Παρασκευή…-είναι-wolt-day:-Τι-παρήγγειλαν-οι-Έλληνες-το-2025

Η τελευταία εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας είναι σταθερά η πιο δυνατή ημέρα σε όγκο παραγγελιών, με την Αθήνα να αναδεικνύεται η πιο ενεργή πόλη της χώρας.

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Τα 7.438,74 ευρώ άγγιξε η πιο ακριβή παραγγελία που έγινε μέσω Wolt το 2025 στην Ελλάδα, ενώ η πιο μακρινή παράδοση πραγματοποιήθηκε στα 32 χλμ. σύμφωνα με την έρευνα «Consumer Report 2025», παρουσιάζοντας τις επιλογές και τις συνήθειες των καταναλωτών στην Ελλάδα. Επιπλέον, η μεγαλύτερη παραγγελία σε εστιατόριο άγγιξε τα 1.150 ευρώ, ενώ στο grocery έφτασε τα 2.230 ευρώ.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι Έλληνες πραγματοποιούν τις περισσότερες παραγγελίες τις Παρασκευές. Η τελευταία εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας είναι σταθερά η πιο δυνατή ημέρα σε όγκο παραγγελιών, με την Αθήνα να αναδεικνύεται η πιο ενεργή πόλη της χώρας.

Οι δύο μεγάλοι πρωταγωνιστές του 2025 αναδείχθηκαν ο καφές και το σουβλάκι. Μάλιστα, η Ελλάδα βρίσκεται στην #1 θέση παγκοσμίως σε παραγγελίες καφέ μέσω της πλατφόρμας της Wolt, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική σχέση των Ελλήνων με το αγαπημένο τους ρόφημα. Την πεντάδα των πιο δημοφιλών κατηγοριών συμπληρώνουν τα burgers, η πίτσα και η ιταλική κουζίνα, ενώ ιδιαίτερα υψηλές παραμένουν και οι παραγγελίες για γλυκά, ελληνική κουζίνα και πρωινό & brunch.

Οι χρήστες της πλατφόρμας δεν περιορίζονται μόνο στη διανομή φαγητού. Στο Wolt Market, τα προϊόντα που δεν λείπουν από το καλάθι των καταναλωτών είναι το νερό, το τυρί και τα αναψυκτικά, αποτυπώνοντας βασικές καθημερινές ανάγκες.

Κατά τις ώρες εργασίας, οι Έλληνες επιλέγουν κυρίως καφέ, σουβλάκι, σάντουιτς, και ζυμαρικά. Αντίθετα, για τις βραδινές λιγούρες, οι προτιμήσεις στρέφονται προς τα burgers, την πίτσα, τις κρέπες και το sushi.

Μέσω της πλατφόρμας, οι χρήστες μπορούν να παραγγείλουν από ηλεκτρονικά είδη και προϊόντα ομορφιάς, μέχρι είδη pet shop, και παιχνίδια. Στις κορυφαίες retail κατηγορίες τα προϊόντα ευεξίας, οι τροφές για κατοικίδια, τα καπνικά είδη και τα λουλούδια ξεχωρίζουν, με τα τριαντάφυλλα, τα μικτά μπουκέτα και τις τουλίπες να είναι οι πρώτες επιλογές των χρηστών.

Όπως επισημαίνει η εταιρεία, δεν αποτελεί απλώς μια υπηρεσία delivery, αλλά έναν καθημερινό σύμμαχο για κάθε μικρή ή μεγάλη ανάγκη της ημέρας. Καθώς οι συνήθειες των καταναλωτών εξελίσσονται, η πλατφόρμα συνεχίζει να επενδύει στην ποικιλία, την ταχύτητα και την εμπειρία, διαμορφώνοντας το μέλλον των online παραγγελιών στην Ελλάδα.