Η Τεχεράνη παίζει με τη φωτιά για να σώσει τον άξονά στη Μέση Ανατολή

Οι διαδοχικές ομοβροντίες βαλλιστικών πυραύλων που εξαπέλυσε το Ιράν κατά του Ισραήλ δείχνουν την πρόθεση της Τεχεράνης να προβάλει ισχύ σε ολόκληρη την περιοχή, να φέρει την Ουάσιγκτον σε αμυντική θέση και να αποδείξει ότι εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικές δυνατότητες πλήγματος, παρά την έντονη αεροπορική εκστρατεία που δέχθηκε από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

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Η ηγεσία της Τεχεράνης φαίνεται να ποντάρει στο ότι οι πυραυλικές επιθέσεις, σε συνδυασμό με την επιθυμία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να κρατήσει ζωντανή την προοπτική μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, θα ασκήσουν πίεση στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ώστε να περιορίσει την επιχείρησή του κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, μετά την ισραηλινή αεροπορική επίθεση στη Βηρυτό την Κυριακή.

Μετά από μια σειρά ανταλλαγών πυρών μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι σταμάτησε τις επιθέσεις της, προειδοποιώντας όμως ότι θα τις επαναλάβει και ενδεχομένως θα τις διευρύνει εάν το Ισραήλ συνεχίσει να πλήττει στόχους, περιλαμβανομένου του νότιου Λιβάνου. Το Ισραήλ από την πλευρά του τερμάτισε τις επιθέσεις κατά του Ιράν, αλλά θα συνεχίσει να επιχειρεί εναντίον της Χεζμπολάχ, μεταξύ άλλων και στον νότο, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει την υπόθεση.

Η Τεχεράνη αισθάνεται ότι άντεξε

Το ιρανικό καθεστώς έχει ενθαρρυνθεί από το γεγονός ότι επιβίωσε για περισσότερο από έναν μήνα αεροπορικών πληγμάτων από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Παράλληλα, θεωρεί ότι έχει αποκαταστήσει μέρος της αποτρεπτικής του ισχύος, δείχνοντας πως μπορεί να προκαλέσει κόστος στην παγκόσμια οικονομία μέσω αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ και επιθέσεων κατά των σχετικά ευάλωτων γειτόνων του στον Κόλπο.

Η απροθυμία του Λευκού Οίκου να επανεκκινήσει τον πόλεμο, παρά τις συνεχείς προκλήσεις προς την εκεχειρία δύο μηνών του Τραμπ, ενίσχυσε την πεποίθηση της Τεχεράνης ότι μπορεί να κινηθεί πιο επιθετικά χωρίς να προκαλέσει άμεση στρατιωτική απάντηση.

«Οι αποφάσεις του Ιράν δείχνουν ότι πιστεύει πως έχει το πάνω χέρι, με τον Τραμπ να αποτρέπεται από την επανάληψη των μαχών», δήλωσε ο Όφερ Γκούτερμαν, ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας στο Τελ Αβίβ. «Αυτό του επιτρέπει να προβάλλει ισχύ, και μάλιστα όχι με ασήμαντο τρόπο».

Το Ιράν παραμένει ευάλωτο. Η οικονομία του βρίσκεται σε κακή κατάσταση, δεν ελέγχει τον εναέριο χώρο του και δεν έχει αποδείξει ότι μπορεί να προκαλέσει στρατηγικού επιπέδου ζημιά ικανή να σταματήσει αποφασισμένες ισραηλινές επιθέσεις.

Ωστόσο, η προθυμία του καθεστώτος να κλιμακώσει έχει ήδη καταφέρει να ανατρέψει μέρος των αμερικανικών και ισραηλινών κερδών από τον πόλεμο των 12 ημερών τον περασμένο Ιούνιο, μετά τον οποίο το Ιράν εμφανιζόταν εκτεθειμένο και η Χεζμπολάχ καθηλωμένη, σύμφωνα με τον Γκούτερμαν.

Τα πυραυλικά αποθέματα παραμένουν κρίσιμο χαρτί

Το Ιράν έδειξε επίσης, μέσα από εβδομάδες περιορισμένων συγκρούσεων, ότι διαθέτει ακόμη αρκετούς πυραύλους για να παραμείνει μέσα στο παιχνίδι, παρά τις προσπάθειες των ΗΠΑ και του Ισραήλ να υποβαθμίσουν αυτές τις δυνατότητες. Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν εκτιμήσει τον Απρίλιο ότι το Ιράν βγήκε από την αρχική φάση των 40 ημερών του πολέμου την άνοιξη με χιλιάδες βαλλιστικούς πυραύλους ακόμη άθικτους.

Οι κορυφαίοι αξιωματούχοι της Τεχεράνης προβάλλουν τώρα ανοιχτά την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν στρατιωτική ισχύ για να απειλούν αμερικανικά και ισραηλινά συμφέροντα και να διαμορφώνουν τη διπλωματική έξοδο από την κρίση. Ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν και ο επικεφαλής Ιρανός διαπραγματευτής Μοχαμάντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ έχουν εκπέμψει το ίδιο μήνυμα.

«Το ιρανικό έθνος έδειξε στον αγώνα του κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του σιωνιστικού καθεστώτος ότι η εποχή των απειλών χωρίς κόστος κατά του Ιράν έχει τελειώσει», δήλωσε ο Γκαλιμπάφ την περασμένη εβδομάδα.

Από την έναρξη των αμερικανικών και ισραηλινών πληγμάτων κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, μια νέα γενιά σκληροπυρηνικών Ιρανών ηγετών έχει εγκαταλείψει δεκαετίες επιφυλακτικότητας ως προς τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ και κρίσιμων στόχων σε γειτονικές χώρες. Στόχος τους είναι να αποκαταστήσουν την αποτροπή, απαντώντας σε κάθε πρόκληση έναντι των συμφερόντων τους, και να διασφαλίσουν ότι ούτε οι ΗΠΑ ούτε το Ισραήλ θα βγουν από τον πόλεμο με την αίσθηση ότι νίκησαν.

Ο Λίβανος ως πυροκροτητής της νέας κρίσης

Η κλιμάκωση του Σαββατοκύριακου ξεκίνησε μετά την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό την Κυριακή, η οποία δοκίμασε μια εύθραυστη εκεχειρία που είχε επιβάλει ο Τραμπ, όταν η εντατικοποίηση των συγκρούσεων στον Λίβανο μία εβδομάδα νωρίτερα απείλησε τις συνομιλίες με το Ιράν.

Το Ιράν απάντησε με σειρά πυραυλικών επιθέσεων κατά του Ισραήλ, οι οποίες προκάλεσαν περιορισμένες ζημιές. Το Ισραήλ ανταπέδωσε πλήττοντας μια σημαντική ιρανική πετροχημική εγκατάσταση και συστήματα αεράμυνας. Ήταν η πρώτη άμεση ανταλλαγή πυρών μεταξύ των δύο αντιπάλων από τότε που ο Τραμπ ανακοίνωσε την παύση της αμερικανικής και ισραηλινής εκστρατείας βομβαρδισμών στο Ιράν τον Απρίλιο.

Για την Τεχεράνη, το στοίχημα ήταν σαφές: ακόμη και ένα πλήγμα κατά του Ισραήλ δεν θα οδηγούσε αναγκαστικά στην επανέναρξη του πολέμου. Οι ιρανικές επιθέσεις έδειξαν ξανά ότι ο Τραμπ θα ασκήσει δημόσια πίεση στον Νετανιάχου για περιορισμό των επιθέσεων, εφόσον θεωρεί ότι κινδυνεύει μια διπλωματική συμφωνία. Αυτό αναδεικνύει τις αμερικανοϊσραηλινές εντάσεις γύρω από το τέλος του πολέμου, τις οποίες η Τεχεράνη ελπίζει να εκμεταλλευθεί.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «το Ισραήλ και το Ιράν πρέπει να σταματήσουν αμέσως να πυροβολούν».

Το Ισραήλ θέλει ελευθερία δράσης

Το Ισραήλ θέλει να διατηρήσει την ελευθερία του να πλήττει τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, ακόμη και αν ο πόλεμος με το Ιράν λήξει. Θα προτιμούσε επίσης να συνεχίσει την πίεση κατά του Ιράν, ώστε να υποβαθμίσει περαιτέρω τη βιομηχανική του ικανότητα και να αυξήσει το κόστος για το καθεστώς. Αναγνωρίζει όμως ότι για πλήρη επανέναρξη των εχθροπραξιών χρειάζεται την έγκριση του Τραμπ και την αμερικανική στρατιωτική στήριξη.

Ο Νετανιάχου δήλωσε τη Δευτέρα ότι ενήργησε για να διασφαλίσει πως το Ιράν και η Χεζμπολάχ δεν θα μπορέσουν να «επιβάλουν στο Ισραήλ μια απαράδεκτη νέα εξίσωση», στην οποία το Ισραήλ δεν θα μπορεί να απαντά στις επιθέσεις της λιβανικής οργάνωσης ή της Τεχεράνης.

Μετά το ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό, η ιρανική επίθεση κατέδειξε την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να διατηρήσει συνδεδεμένα τα δύο μέτωπα του πολέμου. Σύμφωνα με τον Άλι Βαέζ, επικεφαλής του προγράμματος για το Ιράν στο International Crisis Group, η Τεχεράνη έχει αφήσει την Ουάσιγκτον να προσπαθεί να διαχωρίσει δύο μέτωπα των οποίων οι βασικοί μηχανισμοί ανάφλεξης βρίσκονται εκτός του διαύλου ΗΠΑ-Ιράν: την ισραηλινή ελευθερία δράσης στον Λίβανο και την άρνηση της Χεζμπολάχ να υποχωρήσει.

«Ο πόλεμος έκανε το Ιράν λιγότερο, όχι περισσότερο, επιφυλακτικό απέναντι στο ρίσκο», σημείωσε.

Η άμεση σύγκρουση γίνεται πλέον κανονικότητα

Η επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ υπογραμμίζει επίσης ότι η άμεση σύγκρουση μεταξύ των δύο περιφερειακών αντιπάλων, κάτι που πριν από το 2024 θεωρούνταν σχεδόν αδιανόητο, αρχίζει πλέον να κανονικοποιείται.

Τότε, το Ιράν και οι πληρεξούσιοί του, ο λεγόμενος Άξονας της Αντίστασης, βρίσκονταν σε άμυνα. Το Ισραήλ εξουδετέρωνε Ιρανούς διοικητές στον Λίβανο και τη Συρία, προκαλώντας τελικά την πρώτη άμεση ιρανική επίθεση κατά του Ισραήλ τον Απρίλιο του 2024.

Αφού το Ισραήλ σκότωσε κορυφαίο στέλεχος της Χαμάς και τον μακροχρόνιο ηγέτη της Χεζμπολάχ, το Ιράν επιτέθηκε ξανά στο Ισραήλ το φθινόπωρο. Η απάντηση του Ισραήλ ήταν ακριβής και στρατιωτικά επιζήμια για την Τεχεράνη.

Με τη Χεζμπολάχ αποδυναμωμένη και το φιλοϊρανικό καθεστώς Άσαντ στη Συρία να έχει καταρρεύσει, η στρατιωτική επιρροή του Ιράν στην περιοχή είχε φτάσει σε χαμηλό σημείο. Η Χεζμπολάχ εξαναγκάστηκε να αποδεχθεί εκεχειρία, εγκαταλείποντας την προηγούμενη θέση της ότι δεν θα δεχόταν ανακωχή χωρίς αντίστοιχη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Τώρα, το Ιράν επιδιώκει να δείξει ότι είναι διατεθειμένο να αναλάβει ρίσκα για να υπερασπιστεί την υπόθεση των συμμάχων του.

Οι πολιτοφυλακές παραμένουν ενεργές

Από την έναρξη των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, οι φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές έχουν δείξει ότι παραμένουν απειλή. Πολιτοφυλακές στο Ιράκ, υποστηριζόμενες από την Τεχεράνη, εκτόξευσαν drones προς τη Σαουδική Αραβία, ενώ η Χεζμπολάχ, η οποία είχε μείνει αδρανής κατά τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις του περασμένου Ιουνίου, εξαπέλυσε επανειλημμένα πυρά κατά ισραηλινών στόχων.

Αυτό επέκτεινε την εμβέλεια του Ιράν κατά τη διάρκεια της εκστρατείας πυραυλικών επιθέσεων και επιθέσεων με drones εναντίον του Ισραήλ, χωρών του Κόλπου και άλλων περιφερειακών κρατών, όπως η Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν.

Δεν είναι σαφές αν η πιο επιθετική στρατιωτική στρατηγική του Ιράν θα επικρατήσει. Το Ισραήλ παραμένει αποφασισμένο να αποδυναμώσει τη Χεζμπολάχ και έδειξε, με την απάντησή του κατά του Ιράν, ότι υπάρχουν όρια στην προθυμία ή την ικανότητα της Ουάσιγκτον να το συγκρατήσει.

Ο Εγιάλ Χουλάτα, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ και σήμερα στο Foundation for Defense of Democracies, υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη αντιμετωπίζει ένα βασικό πρόβλημα στην προσπάθειά της να εμφανιστεί ως ενισχυμένη δύναμη: η ικανότητά της να πλήξει το Ισραήλ είναι σημαντικά μικρότερη από την ικανότητα του Ισραήλ να πλήξει εκείνη.

Το Ιράν προσπαθεί να αντισταθμίσει αυτή την ανισορροπία αναλαμβάνοντας μεγαλύτερα ρίσκα.

«Στο παρελθόν οι πληρεξούσιοι προστάτευαν το Ιράν και οι Ιρανοί ήταν πολύ επιφυλακτικοί στη χρήση πυραύλων και drones», δήλωσε ο Ντάνι Σιτρίνοβιτς, πρώην επικεφαλής του τμήματος Ιράν στην ισραηλινή στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών. «Τώρα συμβαίνει το αντίθετο: το Ιράν χρησιμοποιεί τις δυνατότητές του για να προστατεύσει τον ίδιο τον άξονα».