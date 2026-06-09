Η Χαλβατζής επιταχύνει την ανάπτυξή της μετά την εξαγορά από την Μπάρμπα Στάθη

Δυόμιση χρόνια μετά την ένταξή της στον όμιλο Μπάρμπα Στάθη, η Χαλβατζής Μακεδονική καταγράφει διψήφια αύξηση στην κερδοφορία της. Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης χρονιάς, οι πωλήσεις της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 9,6%, φθάνοντας τον κύκλο εργασιών στα 15,1 εκατ. ευρώ, από 13,8 εκατ. ευρώ το 2024.

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Η βελτίωση του EBITDA ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή, ανέρχεται σε 3,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 29,2%. Τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 38,8%, φθάνοντας τα 2,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 1,9 εκατ. ευρώ, με αύξηση 11,8%.

Η διοίκηση αποδίδει αυτή την απόδοση στην ανάπτυξη όλων των βασικών κατηγοριών προϊόντων, καθώς και στις συνέργειες που προέκυψαν από την εξαγορά της εταιρείας από την Μπάρμπα Στάθης στα τέλη του 2023. Η αξιοποίηση του δικτύου διανομής του ομίλου, η επέκταση της παρουσίας στη μικρή λιανική και η εισαγωγή νέων κωδικών συνέβαλαν σε αυτές τις επιδόσεις σύμφωνα με την εταιρεία.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, στην κατηγορία των λαχανικών ατμού η εταιρεία διατηρεί μερίδιο 73,9% σε αξία, αυξημένο κατά 7%. Οι εξαγωγές παρουσίασαν αύξηση 15,8%, ενώ η δραστηριότητα στον τομέα του catering ανέβηκε κατά 11,5%.

Κατά την ίδια περίοδο τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 2,3 εκατ. ευρώ από 2 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ ο τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε κατά 12,2%, φτάνοντας τα 3,6 εκατ. ευρώ. Για τη φετινή χρήση, η διοίκηση της εταιρείας επικεντρώνεται στην επέκταση του χαρτοφυλακίου προϊόντων, στην ενίσχυση των εξαγωγών, σε νέες επενδύσεις στην παραγωγική διαδικασία και στην αυτοματοποίηση, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση του κόστους.