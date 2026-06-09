Η-gsk-αποκτά-την-nuvalent-για-10,6-δισ.-δολάρια

Η συμφωνία με την Nuvalent δεν θα επηρεάσει το guidance της GSK για το έτος και αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση των εσόδων από το 2027, σύμφωνα με το Βloomberg.

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Στην εξαγορά της Nuvalent σε μια συμφωνία 10,6 δισ. δολαρίων, κατέληξε η GlaxoSmithKline (GSK) προσθέτοντας στο δυναμικό της μια εταιρεία βιοτεχνολογίας που αναπτύσσει θεραπείες για τον καρκίνο του πνεύμονα.

Η βρετανική φαρμακευτική που επιδιώκει να ανακατασκευάσει το franchise της, θα πληρώσει 124 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά για την Nuvalent, σε ένα premium 40% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής της εταιρείας με έδρα το Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης τη Δευτέρα.

Πρόκειται για μια σημαντική επέκταση του χαρτοφυλακίου της GSK για την καταπολέμηση του καρκίνου, το οποίο αυξάνεται αργά από τότε που επέστρεψε στον χώρο των ασθενειών το 2019. Παράλληλα, αποτελεί την πρώτη μεγάλη εξαγορά για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Λουκ Μιλς από την ανάληψη της ηγεσίας στις αρχές του τρέχοντος έτους.

Ο ίδιος εργάζεται για την αναζωογόνηση της GSK, η οποία δεν έχει ιστορικό ανάληψης κινδύνων και αγωνίζεται εδώ και καιρό να καθησυχάσει τους φόβους των επενδυτών σχετικά με τα φάρμακα που αναπτύσσει.

Η Nuvalent σχεδιάζει στοχευμένες θεραπείες για ογκολογικούς ασθενείς, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του πνεύμονα. Η μετοχή της μετρά απώλειες 12% φέτος, με αποτέλεσμα η χρηματιστηριακή αξία της να ανέρχεται σε σχεδόν 7 δισ. δολάρια.

Η συμφωνία με την Nuvalent δεν θα επηρεάσει το guidance της GSK για το έτος και αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση των εσόδων από το 2027, σύμφωνα με το Βloomberg.