Θα υπάρξουν και νέοι «γύροι» εντάσεων με το Ιράν στο μέλλον, εκτιμούν στο Ισραήλ – Δεν είναι ειλικρινής η Ουάσινγκτον, λέει η Τεχεράνη

Μπορεί Ιράν και Ισραήλ να ανακοίνωσαν τη Δευτέρα πως κατεβάζουν τα όπλα τους (με αστερίσκους), έπειτα από την – μερικών ωρών – ανταλλαγή πυρών που είχε προηγηθεί, ωστόσο κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί πως η συγκεκριμένη κατάσταση θα διατηρηθεί έτσι σε βάθος χρόνου.

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Λίγες ώρες αργότερα, πηγή ασφαλείας στο Ισραήλ εκτίμησε ότι η αντιπαράθεση με την Τεχεράνη δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι παρόμοια «επεισόδια», όπως τα χαρακτήρισε, αναμένεται να επαναληφθούν στο μέλλον.

«Έχουμε εισέλθει σε μια εποχή διαδοχικών γύρων αντιπαράθεσης. Θα βρεθούμε πολλές φορές αντιμέτωποι με το Ιράν στο μέλλον», δήλωσε η πηγή στο ισραηλινό Channel 12.

Σύμφωνα με την ίδια εκτίμηση, δεν θεωρείται ότι η χθεσινή ανταλλαγή πυρών ήταν η τελευταία με το ιρανικό καθεστώς. «Η αξιολόγηση είναι ότι ο σύντομος γύρος πυρών που σημειώθηκε χθες δεν είναι ο τελευταίος με το καθεστώς των αγιατολάχ», ανέφερε η πηγή.

«Θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε το Ιράν στο μέλλον. Όσο υπάρχει ένα καθεστώς που επιδιώκει την καταστροφή μας, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι το πυραυλικό του πρόγραμμα θα υποστεί τη μέγιστη δυνατή ζημιά. Μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι έχουμε εισέλθει σε μια εποχή διαδοχικών γύρων αντιπαράθεσης με το Ιράν. Ο τρέχων γύρος μπορεί να έχει ολοκληρωθεί, αλλά είναι πιθανό να επαναληφθεί αργότερα, ακόμη και αν αυτό δεν συμβεί άμεσα».

Η αλληλουχία των επιθέσεων

Σύμφωνα με τις αναφορές, το Ιράν ήταν το πρώτο που εκτόξευσε πυραύλους προς το βόρειο Ισραήλ το βράδυ της Τρίτης, μετά την ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό.

Η ενέργεια αυτή θεωρήθηκε από το Ισραήλ ως υλοποίηση της προειδοποίησης που είχε διατυπώσει επανειλημμένα η Τεχεράνη, ότι οποιαδήποτε επίθεση στη Βηρυτό θα οδηγούσε σε πυραυλικά πλήγματα εναντίον του.

Σε απάντηση, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία επικεντρώθηκε σε συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και σε πετροχημικό συγκρότημα, πλήττοντας στόχους στη δυτική και κεντρική περιοχή της χώρας.

Ακολούθησαν νέες πυραυλικές επιθέσεις από τους Φρουρούς της Επανάστασης εναντίον του Ισραήλ κατά τις πρωινές ώρες. Μετά την παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και τις εκκλήσεις για τερματισμό των εχθροπραξιών, οι δύο πλευρές προχώρησαν σε κατάπαυση του πυρός.

Οι απειλές της Τεχεράνης μετά την εκεχειρία

Μετά την εκεχειρία, το Ιράν προειδοποίησε ότι «οποιαδήποτε επίθεση στον Λίβανο, συμπεριλαμβανομένου του νότιου τμήματος της χώρας, θα οδηγήσει σε πυρά εναντίον του Ισραήλ από την ιρανική πλευρά».

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του: «Αφού πλήξαμε το τρομοκρατικό καθεστώς στην Τεχεράνη, σταμάτησε να μας επιτίθεται. Αν το τρομοκρατικό καθεστώς κάνει το λάθος να μας επιτεθεί ξανά, θα απαντήσουμε με ισχύ».

Παραμένει η έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, λέει υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος

Ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος εξέφρασε αμφιβολίες για το ενδεχόμενο άμεσης επίτευξης συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, δηλώνοντας στο CNN ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά εμπόδια σε ζητήματα όπως το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και ο εμπλουτισμός ουρανίου.

Ο Εμπραχίμ Αζίζι, πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ιρανικού κοινοβουλίου, τόνισε ότι η «έλλειψη εμπιστοσύνης» μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει, ενώ η Τεχεράνη δεν έχει διαπιστώσει μέχρι στιγμής «σοβαρή βούληση» από την Ουάσιγκτον για την οριστικοποίηση ενός πλαισίου συμφωνίας.

«Δεν πιστεύουμε ότι ο Τραμπ είναι ειλικρινής»

Ο Αζίζι υποστήριξε ότι η Τεχεράνη «δεν θα είχε κανένα πρόβλημα» να προχωρήσει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον οι Αμερικανοί διαπραγματευτές και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποδείξουν ότι ενεργούν με ειλικρίνεια.

Ερωτηθείς σχετικά με τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τραμπ ότι μια συμφωνία βρίσκεται κοντά, απάντησε: «Δεν πιστεύουμε ότι είναι ειλικρινής». «Έχουμε πει πολλές φορές ότι αποδεχόμαστε τη διαπραγμάτευση ως συνέχεια του πεδίου της μάχης», δήλωσε ο Ιρανός αξιωματούχος.

🇮🇷🇺🇸 🖥️ Der Abgeordnete des Parlaments der Islamischen Republik #Iran, Ebrahim Azizi, erklärte in einem Interview mit #CNN, dass die #Iraner Donald #Trump nicht für ehrlich halten: “Wir halten ihn nicht für ehrlich, aber wir haben oft gesagt, dass wir Verhandlungen als… pic.twitter.com/ocFK2MtTsE — ╰┈➤ Finest 👀 (@fines7x) June 8, 2026

«Αν μπορούσαμε να πειστούμε ότι υπάρχει ειλικρίνεια από την αμερικανική πλευρά, ιδιαίτερα από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, και αν αποκτούσαμε τη βεβαιότητα ότι πρόκειται για ανθρώπους που πιστεύουν στη διαπραγμάτευση και σέβονται τους κανόνες της, τότε η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να διαπραγματευτεί».

Οι διαφωνίες για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία και το πυρηνικό πρόγραμμα

Ο Αζίζι, ο οποίος προεδρεύει επίσης της επιτροπής εξωτερικής πολιτικής του ιρανικού κοινοβουλίου, υποστήριξε ότι το βασικό εμπόδιο στις συνομιλίες αφορά την εφαρμογή ενός «ρεαλιστικού πλαισίου» συμφωνίας. Όπως ισχυρίστηκε, η διαδικασία αυτή παρεμποδίζεται από την αμερικανική πολιτική διατήρησης δεσμευμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν αρχικά συμφωνήσει, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, να αποδεσμεύσουν τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να μην προτίθεται να μεταβάλει τη στάση της σε ζητήματα που αφορούν τον εμπλουτισμό ουρανίου και το πυρηνικό της πρόγραμμα.

«Η συνέχιση των συνομιλιών εξαρτάται από τη συμπεριφορά των ΗΠΑ»

Ερωτηθείς αν θεωρεί πιθανή μια ειρηνευτική συμφωνία, ο Αζίζι απάντησε ότι όλα εξαρτώνται από τη στάση της Ουάσιγκτον.

«Αν συνεχιστούν οι ίδιες συμπεριφορές, τότε όχι. Δεν έχουμε καμία απολύτως εμπιστοσύνη και με αυτή την έλλειψη εμπιστοσύνης δεν είναι δυνατόν να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις», δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι, εάν ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει η Ισλαμική Δημοκρατία και εφόσον υπάρξουν απτά οφέλη για τα εθνικά συμφέροντα της χώρας, ιδιαίτερα στους τομείς της οικονομίας, των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, του τραπεζικού συστήματος και των κυρώσεων, τότε θα μπορούσε να υπάρξει πρόοδος.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υποχωρήσει σε ό,τι αφορά τον λεγόμενο «άξονα της αντίστασης» και τους συμμάχους της στην περιοχή. «Σε καμία περίπτωση δεν θα κάνουμε πίσω στο ζήτημα του μετώπου της αντίστασης, των μελών του και ιδιαίτερα του Λιβάνου», κατέληξε.