Κομισιόν-για-την-τουρκική-παρενόχληση:-«Θα-διερευνήσουμε-τι-συνέβη»

Η Κομισιόν ρωτήθηκε σήμερα κατά την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου για την τουρκική παρενόχληση που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε στρατιωτικό αεροσκάφος το οποίο μετέφερε στην Κύπρο τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν, Ανίτα Χίπερ, δήλωσε ότι «Έχουμε δει τις αναφορές και φυσικά γνωρίζουμε το θέμα. Θα διερευνήσουμε ακριβώς τι συνέβη και φυσικά θα είμαστε σε επαφή με τους ομολόγους μας στην Κύπρο».

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

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