Κομισιόν για την τουρκική παρενόχληση: «Θα διερευνήσουμε τι συνέβη»
Η εκπρόσωπος Τύπου, Ανίτα Χίπερ, τόνισε ότι το περιστατικό θα διερευνηθεί διεξοδικά – Η Κομισιόν θα διατηρήσει επαφή με τους ομολόγους της στην Κύπρο
Η Κομισιόν ρωτήθηκε σήμερα κατά την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου για την τουρκική παρενόχληση που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε στρατιωτικό αεροσκάφος το οποίο μετέφερε στην Κύπρο τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια.
Η εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν, Ανίτα Χίπερ, δήλωσε ότι «Έχουμε δει τις αναφορές και φυσικά γνωρίζουμε το θέμα. Θα διερευνήσουμε ακριβώς τι συνέβη και φυσικά θα είμαστε σε επαφή με τους ομολόγους μας στην Κύπρο».
- ΑΠΕ – ΜΠΕ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο sofokleous10.gr
Διαβάστε επίσης περισσότερες ειδήσεις από το sofokleous10.gr
Απόρρητο