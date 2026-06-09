Λάμπρος Παπακωνσταντίνου: Υποστηρίζουμε την επένδυση στα Attica, επιθυμούμε να παραμείνουμε

Καθώς πλησιάζει η ημέρα εισαγωγής της Attica Πολυκαταστήματα στο Χρηματιστήριο, ο επικεφαλής της Ideal Holdings, Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, μαζί με την διοικητική ομάδα της Attica, παρουσίασαν το σχέδιο για το μέλλον των Πολυκαταστημάτων νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι.

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Το πενταετές επιχειρηματικό σχέδιο περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός mini Attica με επιφάνεια 2.500 τ.μ., επενδύσεις σε premium και luxury κατηγορίες, εστίαση στα Attica Beauty και ανάπτυξη μικρών formats καθώς και επενδύσεις στο Ελληνικό.

Ο επικεφαλής της Ideal και η διοίκηση της Attica δεν παρείχαν κατευθύνσεις λόγω της επικείμενης εισαγωγής της εταιρείας στο Χρηματιστήριο. Πέρυσι, οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε 244 εκατ. ευρώ, με EBITDA στα 30 εκατ. ευρώ.

Ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, σχολιάζοντας την απόφαση για την πώληση του 30% της συμμετοχής, εξήγησε ότι αυτή η κίνηση συνδέεται με τις συνθήκες της αγοράς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εταιρείας, όχι με πρόθεση αποεπένδυσης.

«Η αγορά είναι ευνοϊκή, δεν υπάρχουν παρόμοιες εταιρείες και τα χαρακτηριστικά της εταιρείας είναι εξαιρετικά», τόνισε, προσθέτοντας ότι η διαδικασία δεν θα μπορούσε να προχωρήσει διαφορετικά. «Τα Attica Πολυκαταστήματα διαθέτουν πολύ υγιή ισολογισμό, εξαιρετικό cash flow και χρηματορροές, επομένως μπορούν να χρηματοδοτούν την ανάπτυξή τους αυτόνομα. Δεν είχε νόημα να αντλήσουμε νέα κεφάλαια μέσω νέων μετοχών. Πουλάμε από τις υπάρχουσες. Πολύ απλό», δήλωσε.

Αναφορικά με το μέλλον, ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου ανέφερε: «Επιθυμούμε να επενδύσουμε στην ανάπτυξη και να απομακρυνθούμε από το παραδοσιακό μοντέλο του πολυκαταστήματος, προχωρώντας σε καινοτόμες προσεγγίσεις», προσθέτοντας ότι οι μέτοχοι υποστηρίζουν πλήρως το επενδυτικό σχέδιο και τη διοίκηση στα επόμενα βήματά τους. Σημείωσε: «Στηρίζουμε το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου και όλα όσα σχετίζονται με τα Attica Πολυκαταστήματα. Ήμασταν, είμαστε και θα παραμείνουμε. Δεν βιαζόμαστε να αποχωρήσουμε. Αντίθετα, μας ενδιαφέρει η επένδυση και θέλουμε να τη διατηρήσουμε. Γι’ αυτό είμαστε εδώ».

Στρατηγικό σχέδιο πέντε ετών

Αναφορικά με τη στρατηγική ανάπτυξης για τα επόμενα πέντε χρόνια, η διοίκηση των Attica Πολυκαταστημάτων εκτίμησε ότι η αγορά premium και luxury προϊόντων στην Ελλάδα θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ταχύτερους ρυθμούς από τη συνολική αγορά λιανικής, με τις επενδύσεις για την επόμενη πενταετία να υπολογίζονται στα 35 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η αγορά premium και luxury μόδας και καλλυντικών, που σήμερα ανέρχεται σε περίπου 1,5 δισ. ευρώ, αναμένεται να φτάσει τα 2 δισ. ευρώ έως το 2030. Η συνολική αγορά εκτιμάται ότι θα αναπτύσσεται με μέσο ετήσιο ρυθμό 3%, ενώ το premium segment θα αυξάνεται κατά 6% και το luxury κατά 5% ετησίως.

Η διοίκηση εξήγησε ότι η ανάπτυξη του premium τμήματος θα προέρχεται κυρίως από την αύξηση της ζήτησης. Αντίθετα, η ανάπτυξη στο luxury segment αναμένεται να έρθει κυρίως από την προσφορά. «Σήμερα οι luxury μάρκες δυσκολεύονται να βρουν διαθέσιμους χώρους στην Αθήνα για να επεκτείνουν την παρουσία τους. Στην ελληνική αγορά λειτουργούν λιγότερες από 40 boutiques luxury brands, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις όπου ο αριθμός ξεπερνά τις 200», ανέφερε η διοίκηση.

«Σκοπεύουμε να καλύψουμε ένα σημαντικό κενό της αγοράς και να συμβάλουμε στην ανάπτυξη της Αθήνας ως luxury hub για την ευρύτερη περιοχή», τόνισε η διοίκηση.

Κεντρικός άξονας του σχεδίου είναι η περαιτέρω αναβάθμιση του προϊοντικού μείγματος στα υφιστάμενα καταστήματα. Η εταιρεία σκοπεύει να συνεχίσει την ένταξη νέων brands με περιορισμένη ή ανύπαρκτη διανομή στην Ελλάδα, ενισχύοντας τη διαφοροποίησή της από τον υπόλοιπο λιανικό τομέα. Παράλληλα, θα εξεταστεί η ανάπτυξη νέων κατηγοριών προϊόντων, όπως το home design, το οποίο ήδη έχει προστεθεί στο City Link.

Σημαντική προσοχή θα δοθεί και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών. Η εταιρεία σχεδιάζει την επέκταση των υπηρεσιών ομορφιάς, την προσθήκη νέων καμπινών περιποίησης και τη διεύρυνση των χώρων εστίασης. Μετά την επιτυχία του χώρου φιλοξενίας και του café-wine bar στον τέταρτο όροφο του City Link, εξετάζονται νέες παρεμβάσεις σε άλλους ορόφους του καταστήματος καθώς και η δημιουργία πιο αποκλειστικών σημείων φιλοξενίας, όπως champagne bar.

Ένα από τα πιο σημαντικά έργα της επόμενης φάσης είναι το λεγόμενο Luxury Project στο City Link. Το σχέδιο αφορά τη δημιουργία ενός πλήρως αναβαθμισμένου luxury ορόφου 2.700 τ.μ., όπου κορυφαίοι διεθνείς οίκοι θα αναπτύξουν προσωποποιημένα corners και boutiques. Η εταιρεία βρίσκεται ήδη σε διαπραγματεύσεις με μεγάλες πολυτελείς εταιρείες, όπως οι LVMH και Kering, καθώς και με ανεξάρτητους οίκους όπως ο Valentino. Ο στόχος είναι η δημιουργία ενός luxury προορισμού στο κέντρο της Αθήνας, που θα καλύψει το σημερινό κενό στην οργανωμένη παρουσία πολυτελών brands στην ελληνική αγορά, όπως υποστήριξε η διοικητική ομάδα.

Πέρα από τα υφιστάμενα καταστήματα, το σχέδιο περιλαμβάνει την επέκταση του δικτύου mono-brand boutiques και το νέο concept Attica Beauty. Το πρώτο κατάστημα Attica Beauty αναμένεται να ανοίξει στο The Mall Athens τον Νοέμβριο, ενώ ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη δημιουργία 5-6 καταστημάτων μέσα στην επόμενη τριετία. Τέλος, η εταιρεία εξετάζει τη δημιουργία ενός νέου, μικρότερου πολυκαταστήματος περίπου 2.500 τ.μ., στο πλαίσιο συνολικής επέκτασης 7.500 τ.μ. νέων χώρων λιανικής.

«Στόχος μας είναι να αυξήσουμε το μερίδιο αγοράς μας από περίπου 11% σήμερα, στο 15%-16% μέσα στην επόμενη πενταετία», σημείωσε η διοίκηση, προσθέτοντας ότι το 75% της αναμενόμενης ανάπτυξης θα προέρχεται από τις υπάρχουσες δραστηριότητες και το υπόλοιπο 25% από τις νέες πρωτοβουλίες που έχουν ενσωματωθεί στο στρατηγικό σχέδιο της εταιρείας.