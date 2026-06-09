Μάχη πόρτα πόρτα για την Αττική – Το ΠΑΣΟΚ στις πλατείες και στα social media

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Οι δημοσκοπήσεις αλλά και η δύναμη του ΠΑΣΟΚ στο Λεκανοπέδιο μονοπώλησαν τη σύσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη, των βουλευτών του κόμματος που εκλέγονται στην Αττική και έδωσαν όλοι το παρών (πλην του Παύλου Γερουλάνου που μετείχε στη σύσκεψη με zoom λόγω προγραμματισμένου συνεδρίου στην Αιτωλοακαρνανία), των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου που έχουν έρεισμα στο Λεκανοπέδιο αλλά και αυτοδιοικητικών που εκλέγονται στη μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια της χώρας, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκας.

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Η χαμηλή συμμετοχή κόσμου στην εκδήλωση της Νέας Ιωνίας στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη την προηγούμενη εβδομάδα σήμανε συναγερμό στη Χαριλάου Τρικούπη και οι επιτελείς αναζητούν τρόπους να αντιστρέψουν την εικόνα και να ανεβάσουν το ενδιαφέρον αλλά και τα χαμηλά ποσοστά του κόμματος στο Λεκανοπέδιο.

Το σχέδιο που αποφασίστηκε περιλαμβάνει εξορμήσεις από κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ πόρτα – πόρτα σε κάθε γειτονιά της Αττικής και επισκέψεις σε πλατείες, λαϊκές αγορές, νοσοκομεία κ.α. για την ανάδειξη όχι μόνο του κεντρικού μηνύματος του ΠΑΣΟΚ, αλλά και των προβλημάτων της κάθε περιοχής.

Όπλα στη φαρέτρα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης που αναμένεται να αξιοποιηθούν είναι οι προτάσεις για μια σειρά από θέματα της καθημερινότητας που αναδεικνύει το ΠΑΣΟΚ σε κάθε ευκαιρία. Το στεγαστικό, η δημόσια υγεία, το κυκλοφοριακό αλλά και η Πολιτική προστασία είναι ζητήματα τα οποία το ΠΑΣΟΚ φέρνει στην πρώτη γραμμή και τα κλιμάκια του κόμματος καλούνται να ενημερώσουν τους πολίτες της Αττικής για τις προτάσεις του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στόχος είναι οι δράσεις να ξεκινήσουν από τις 15 Ιουνίου, ενώ η δια ζώσης παρουσία στους Δήμους της Αττικής θα συνδυαστεί και με καμπάνια στα social media.

Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει τον μόνο-μέτωπο αγώνα με την Κυβέρνηση και στόχο την Πολιτική Αλλαγή, χωρίς ωστόσο να αφήνει αναπάντητο τίποτα που να αφορά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο στελέχη της πράσινης παράταξης χαρακτηρίζουν βολικό αντίπαλο για τη ΝΔ αλλά και ΣΥΡΙΖΑ του 2023.

«Οι εξελίξεις στη Νέα Αριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ δείχνουν ότι το νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού είναι ο ΣΥΡΙΖΑ του 2023. Η κυβέρνηση θέλει μια επανάληψη του 2023. Έναν αντίπαλο που τον έχει νικήσει πέντε φορές και ξέρει ότι δεν μπορεί να της αντιπαρατεθεί.

Ο Μιτεράν έλεγε ότι στην πολιτική πιο σημαντικό από το να έχεις φίλους, είναι να έχεις εχθρούς. Αυτό μάλλον ακολουθεί καλά ο Πρωθυπουργός και γι’ αυτόν τον λόγο προσπαθεί να σκηνοθετήσει ένα πολιτικό σκηνικό στα πρότυπα του 2023», σημείωσε ο Κώστας Τσουκαλάς στην ΕΡΤNews.

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